Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Senegal: Thị trường Tây Phi tiềm năng cho gạo Việt Nam

Song Hà

25/03/2026, 07:00

Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, với kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024...

Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal tăng gần 30 lần so với năm 2024. Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024. Gạo thơm Việt Nam loại 100% tấm được bày bán tại các siêu thị ở Senegal trong các bao 5kg và 25 kg, với giá khoảng 1,3 USD/kg.

Vào tháng 7/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ Công Thương hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo. Theo đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy xuất khẩu khoảng 100.000 tấn gạo mỗi năm sang Senegal.

Thỏa thuận này nhằm tăng cường an ninh lương thực cho Senegal, mở rộng thị trường châu Phi và đa dạng hóa đầu ra cho gạo Việt Nam. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai MOU đã ký, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường này.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, Senegal là một trong những thị trường nhập khẩu gạo với khối lượng lớn, trung bình 1000.000 tấn/năm, chủ yếu là gạo tấm 100% giá rẻ. Đây là một trong những nước có mức tiêu thụ gạo tính theo đầu người cao nhất Tây Phi, khoảng 117 kg/người/năm.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ước tính Senegal tiêu thụ khoảng 2,26 triệu tấn trong niên vụ 2025/2026, tăng khoảng 2% so với năm trước do tăng trưởng dân số.

Năm 2026, nhập khẩu gạo của Senegal ước đạt 1,5 triệu tấn, chiếm khoảng 70% nhu cầu thị trường. Các nước cung cấp chính gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Pakistan, Uruguay, Việt Nam…

Ngoài phục vụ thị trường trong nước hơn 19,3 triệu dân, Senegal còn nhập khẩu gạo để tái xuất sang các nước láng giềng như Mauritania, Guinea-Bissau và Gambia.

Theo các chuyên gia, gạo Việt Nam có nhiều cơ hội tại thị trường Senegal. Khi từ năm 1995, Senegal xóa bỏ độc quyền nhập khẩu gạo của công ty nhà nước và tự do hóa hoàn toàn việc nhập khẩu loại lương thực này.

Hơn nữa, từ nhiều năm nay, Chính phủ Senegal đã thực hiện chính sách phát triển trồng lúa nước để bảo đảm tự túc lương thực, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được từ 25 - 30%.

Senegal đang tích cực triển khai Chiến lược Phát triển lúa gạo quốc gia lần 2 (NRDS 2) với mục tiêu đạt sản lượng 3 triệu tấn lúa vào năm 2030 để tự cân đối nhu cầu.

Trong niên vụ 2025 - 2026, sản lượng gạo xay xát nội địa dự kiến đạt khoảng 645.000 tấn trên diện tích canh tác 245.000 ha. Ngân sách năm 2026 ưu tiên hiện đại hóa nông nghiệp thông qua cơ giới hóa, hệ thống thủy lợi và cung cấp hạt giống chứng nhận.

Từ ngày 6/1/2026, Chính phủ Senegal đã chính thức áp mức giá trần 300 CFA/kg cho gạo tấm nhập khẩu (giảm khoảng 14% so với mức 350 CFA/kg trước đó). Biện pháp này nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá gạo thế giới biến động mạnh.

Việc áp trần giá bán lẻ (300 CFA/kg, tương đương khoảng 0,54 USD) trong khi giá nhập khẩu thế giới tăng có thể gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà nhập khẩu và phân phối.

Các loại thuế liên quan đến nhập khẩu gạo vào Senegal gồm thuế nhập khẩu gạo trắng, trong đó có gạo tấm là 10%, thuế VAT là 18%, phí thống kê 1% và thuế đoàn kết cộng đồng 0,8%. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng thường xuyên điều chỉnh chính sách thuế để ổn định giá lương thực trong nước.

Tập trung giải pháp linh hoạt điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo

Từ khóa:

an ninh lương thực Senegal Chiến lược Phát triển lúa gạo quốc gia Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giá gạo nhập khẩu MOU thương mại gạo Senegal thị trường gạo châu Phi thị trường lương thực xuất khẩu gạo Việt Nam

Đọc thêm

Trong bối cảnh ngành thép Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới – nơi tiêu chuẩn, tính minh bạch và độ ổn định dần trở thành "ngôn ngữ chung" của thị trường – một số doanh nghiệp đang lựa chọn cách đi khác. Không mở rộng bằng mọi giá, họ tập trung củng cố nền tảng vận hành để trở thành mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng. Vina Kyoei là một trong những trường hợp như vậy.

Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 đặt trọng tâm vào tháo gỡ khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp. Các giải pháp giảm chi phí logistics, hỗ trợ tín dụng và thực hiện mua tạm trữ khi giá thấp được đề xuất mạnh mẽ nhằm bảo vệ người sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nhiều thách thức...

Biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng đang gia tăng áp lực về chi phí và thị trường, buộc doanh nghiệp Việt không chỉ thích ứng mà còn chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khơi thông logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững...

EU cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu Euro cho Dự án "Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam". Việc ký kết và triển khai dự án lần này không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp và các ngành liên quan.

Trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An cơ bản giữ được nhịp phát triển, với sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 1,26 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy