SHB sắp hoàn tất thương vụ M&A lớn với Krungsri, nâng cao năng lực tài chính

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty TNHH một thành viên.

Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Krungsri - một trong những tập đoàn tài chính lớn của Thái Lan, thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản) hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại của SHB tại SHBFinance theo lộ trình đã được phê duyệt.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, các bên sẽ triển khai các thủ tục cuối cùng để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và thanh toán, dự kiến hoàn thành vào giữa quý 3/2026.

Việc hoàn tất thương vụ không chỉ đánh dấu thành công của quá trình hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông và nhà đầu tư của SHB. Nguồn thặng dư vốn thu về sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nền tảng vốn, tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

SHB sắp thu về nguồn thặng dư vốn lớn từ thương vụ với Krungsri.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ: “Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance sẽ mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với đối tác, phát triển kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến. Đặc biệt, SHB sẽ tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, số hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới và hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm quốc tế”.

Thương vụ được khởi động từ tháng 8/2021, khi đó, SHB và Krungsri đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance theo hai giai đoạn. Tháng 5/2023, SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của SHBFinance cho Krungsri; đồng thời, SHBFinance được chuyển đổi từ công ty tài chính TNHH một thành viên thành công ty tài chính TNHH theo quyết định của NHNN. Theo thỏa thuận ban đầu, 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance sẽ được SHB chuyển nhượng sau 3 năm. Tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị của Krungsri, ngày 5/11/2025, SHB công bố nghị quyết thông qua việc bán, chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sớm hơn kế hoạch.

Với hơn 160.000 cổ đông, SHB hiện là một trong những ngân hàng có cơ cấu cổ đông đại chúng lớn nhất thị trường. Là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu SHB thuộc rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và luôn nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất, phản ánh sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Việc hoàn tất chuyển nhượng phần vốn còn lại tại SHBFinance cùng với nguồn thặng dư vốn dự kiến thu về sẽ tiếp tục nâng cao nền tảng tài chính, gia tăng năng lực vốn và tạo thêm dư địa để SHB đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chiến lược, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với các dòng vốn trong và ngoài nước trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng đề cao các chuẩn mực về minh bạch, quản trị và an toàn vốn.

Bên cạnh đó, SHB vừa hoàn tất phát hành hơn 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó sẽ vươn lên Top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

SHB sẽ vươn lên Top 4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Năng lực quản trị và chất lượng quan hệ cổ đông của SHB cũng tiếp tục được thị trường ghi nhận. Tại Giải thưởng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 do CafeF và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, SHB được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng gồm "Đại hội đồng cổ đông ấn tượng của năm" và "Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu năm 2026" (nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn), qua đó khẳng định tính minh bạch trong công bố thông tin và việc áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến.

Trải qua 33 năm phát triển, với nền tảng tài chính vững chắc, vị thế Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân cùng quá trình chuyển đổi toàn diện, SHB khẳng định tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tăng trưởng bứt phá và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực, vươn tầm quốc tế.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích; ngân hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời thuộc nhóm ngân hàng hàng đầu về cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.