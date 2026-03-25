SHS khai trương trụ sở mới Chi nhánh Đà Nẵng, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ phục vụ khách hàng

Ngày 24/3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chính thức khai trương trụ sở mới Chi nhánh Đà Nẵng tại địa chỉ tầng 2, tòa nhà SHB Đà Nẵng, số 06 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cấp hệ thống, hoàn thiện mạng lưới và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo định hướng phát triển bền vững của SHS.

Việc đưa vào vận hành trụ sở mới Chi nhánh Đà Nẵng thể hiện định hướng xuyên suốt của SHS trong việc hoàn thiện mô hình vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước triển khai chiến lược Service Branding – lấy khách hàng làm trung tâm, coi dịch vụ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH VẬN HÀNH, NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc SHS nhấn mạnh: “Khai trương văn phòng mới, quan trọng hơn là phải mở ra một tư duy mới, một năng lượng mới và một chuẩn mực mới. Chuẩn mực cao hơn trong chất lượng dịch vụ; chuẩn mực cao hơn trong trải nghiệm khách hàng; chuẩn mực cao hơn trong tinh thần phục vụ, trong tốc độ hành động và trong năng lực tư vấn”.

Ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Ảnh: SHS.

Đồng thời, ông cũng khẳng định: “Chúng tôi không nhìn SHS chỉ là một công ty chứng khoán. Điều SHS đang hướng tới là trở thành một định chế tài chính hiện đại, một đối tác đồng hành tin cậy, nơi khách hàng không chỉ đến để giao dịch, mà còn để được tư vấn, được đồng hành và được hỗ trợ xây dựng tương lai tài chính bền vững”.

Trong bối cảnh thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng nâng hạng và thu hút dòng vốn quốc tế, yêu cầu đối với các công ty chứng khoán ngày càng mở rộng, từ năng lực giao dịch sang chất lượng tư vấn, trải nghiệm khách hàng và hệ sinh thái dịch vụ. Việc nâng cấp văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng là một phần trong lộ trình đó, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế – tài chính quan trọng của khu vực miền Trung, nơi cộng đồng nhà đầu tư đang gia tăng cả về quy mô và nhu cầu tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu. Tại địa bàn này, SHS đã hiện diện từ năm 2009 và duy trì hoạt động liên tục trong gần 18 năm, trở thành một trong những công ty chứng khoán có nền tảng ổn định và gắn bó với thị trường địa phương.

Trên nền tảng đó, văn phòng mới của SHS được thiết kế theo định hướng hiện đại, không gian mở, tối ưu trải nghiệm và tăng cường tính kết nối. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, góp phần hình thành môi trường giao dịch chuyên nghiệp, thuận tiện và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thông qua việc nâng cấp hạ tầng và không gian giao dịch, SHS hướng tới mô hình cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, tăng cường năng lực tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình đầu tư. Đây đồng thời là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của SHS trong giai đoạn thị trường tiệm cận các chuẩn mực phát triển cao hơn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ, HƯỚNG TỚI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, SHS đã tổ chức Hội thảo khách hàng với sự tham dự của đông đảo nhà đầu tư tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, qua đó tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp về bối cảnh thị trường và cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, Tổng giám đốc SHS đã chia sẻ những nhận định tổng quan về thị trường vốn Việt Nam trong bối cảnh đang tiến gần ngưỡng nâng hạng. Theo đó, thị trường được đánh giá đang bước vào giai đoạn bản lề với nhiều cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, năng lực tư vấn và khả năng đồng hành dài hạn với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các công ty chứng khoán đang có sự chuyển dịch rõ rệt – từ cung cấp nền tảng giao dịch sang cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích.

Tiếp nối phần chia sẻ chiến lược, ông Nguyễn Minh Hạnh – Giám đốc Trung tâm Phân tích SHS – đã trình bày báo cáo cập nhật về diễn biến thị trường, các xu hướng vĩ mô và triển vọng của từng nhóm ngành trong thời gian tới. Nội dung tập trung vào các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, sự vận động của dòng tiền trên thị trường chứng khoán cũng như những cơ hội đầu tư trong trung và dài hạn.

Các phân tích chuyên sâu tại hội thảo không chỉ giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn hệ thống, mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu và tư vấn của SHS – yếu tố cốt lõi trong chiến lược Service Branding mà Công ty đang theo đuổi.

Ông Nguyễn Minh Hạnh – Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Ảnh: SHS.

Đồng thời, hội thảo cũng là dịp để SHS tăng cường kết nối với nhà đầu tư địa phương, lắng nghe nhu cầu thực tế và tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ theo hướng sát với thị trường hơn. Việc kết hợp giữa không gian giao dịch hiện đại và hoạt động tư vấn chuyên sâu được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới.

Nhân dịp khai trương trụ sở mới, SHS triển khai chương trình ưu đãi “Tài khoản liền tay – Rinh ngay Lộc Phát” dành cho khách hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng, áp dụng từ 24/3/2026 đến 24/4/2026.

Chương trình áp dụng cho khách hàng thuộc Chi nhánh Đà Nẵng quản lý, bao gồm: nhà đầu tư mở mới tài khoản; khách hàng mở mới có phát sinh giao dịch; và khách hàng hiện hữu chưa giao dịch trong giai đoạn 1/1/2025 – 23/3/2026 quay trở lại giao dịch. Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản được tặng 68.686 đồng; đồng thời, khách hàng phát sinh giao dịch lần đầu hoặc quay trở lại giao dịch được nhận thêm 168.686 đồng. Toàn bộ giá trị ưu đãi sẽ được chuyển trực tiếp vào tiểu khoản 00 trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc chương trình.