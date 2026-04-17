Siết kỷ luật, hành động đến cùng để gỡ “thẻ vàng” IUU
Chu Khôi
17/04/2026, 13:54
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục dứt điểm các tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”.
Ngày 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc
Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác
IUU. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố
ven biển, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
VẪN CHƯA GỠ ĐƯỢC "THẺ VÀNG"
Trong tháng 3/2026 vừa qua, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã đến Việt Nam, tuy nhiên đến nay phía EC vẫn chưa gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam. Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sau hơn 8 năm triển khai các giải pháp chống
khai thác IUU, hệ thống pháp lý cơ bản được hoàn thiện, phù hợp với quy định quốc
tế và điều kiện thực tiễn.
Đến nay, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nghề cá đã được
xây dựng tương đối đồng bộ, bao gồm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia
(VNfishbase), hệ thống giám sát tàu cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản
điện tử và cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Các hệ thống này đã được kết
nối, chia sẻ từ Trung ương đến địa phương và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư.
Hệ thống nhật ký điện tử và truy xuất điện tử đã được triển
khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu truy xuất toàn trình, đảm bảo tính minh bạch và hợp
pháp của sản phẩm thủy sản, đồng thời có khả năng kết nối với hệ thống của EU
và FAO.
Công tác thực thi pháp luật cũng đạt nhiều chuyển biến.
Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
giảm rõ rệt.
Đặc biệt, qua đợt thanh tra lần thứ 5 (tháng 3/2026), EC
ghi nhận những tiến bộ trong xử lý vi phạm IUU, nhất là đối với hành vi khai
thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân
đã được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều tồn tại
vẫn chưa được khắc phục triệt để là nguyên nhân chính khiến Việt Nam chưa thể
gỡ “thẻ vàng”. Một số địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm việc đánh dấu tàu
cá, ghi biển số đăng ký và kiểm soát tàu xuất nhập bến. Công tác giám sát sản
lượng thủy sản qua cảng còn lỏng lẻo.
Việc kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản
nhập khẩu bằng tàu container chưa chặt chẽ, chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp.
Tiến độ xử lý vi phạm còn chậm, thiếu sự phối hợp, dữ liệu chưa được cập nhật đầy
đủ theo yêu cầu của EC.
Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực thực thi pháp luật tại
một số địa phương còn hạn chế, việc chỉ đạo chưa quyết liệt, nguồn lực còn thiếu.
Hạ tầng cảng cá, công nghệ giám sát và nhân lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Việc
thiếu sinh kế thay thế cho ngư dân cũng khiến tình trạng vi phạm chưa được xử
lý triệt để.
SIẾT CHẶT QUẢN LÝ TỪ BIỂN ĐẾN BỜ
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn
chỉ ra rằng, các tồn tại đã được nhắc nhiều lần nhưng vẫn lặp lại, là nguyên
nhân chính khiến việc gỡ “thẻ vàng” chưa đạt kết quả. Đó làm hệ thống văn bản
không thiếu, vấn đề nằm ở khâu thực thi.
Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần thay đổi cách tổ chức thực
hiện, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ việc thực
hiện các chỉ đạo trước đây, đặc biệt là các nhiệm vụ đã được giao cụ thể. Văn
phòng Chính phủ được giao tổng hợp, báo cáo rõ tiến độ thực hiện.
Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu
khẩn trương kiện toàn tổ chức, sớm trình thành lập Tổ công tác liên ngành hoạt
động thường xuyên, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại địa phương. Đồng thời, cần
hoàn thiện và trình ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP
theo hướng tăng mức xử phạt, nhằm nâng cao tính răn đe theo yêu cầu của EC. Cùng
với đó, rà soát toàn diện hệ thống pháp luật và quy trình quản lý khai thác thủy
sản, kịp thời xử lý các bất cập, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.
Để nâng cao hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm
tra, giám sát tại địa phương, gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Bộ Quốc phòng
cần phối hợp kiểm soát chặt chẽ trên biển, không để phát sinh tàu cá vi phạm
vùng biển nước ngoài. Lực lượng biên phòng phải kiểm soát ngay từ khi tàu xuất
bến, kết hợp tuyên truyền và ngăn chặn vi phạm từ sớm.
Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm, đặc biệt là các đường dây môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở nước
ngoài.
Bộ Tài chính rà soát quy trình xuất nhập khẩu thủy sản,
làm rõ các vi phạm theo khuyến nghị của EC và đề xuất nguồn lực phục vụ công
tác chống IUU.
Các địa phương ven biển phải tập trung xử lý dứt điểm các
tồn tại, nhất là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra
vào cảng, truy xuất nguồn gốc và xử phạt vi phạm. Đồng thời, nghiên cứu thành lập
các tổ liên ngành tại cảng cá để tăng cường giám sát thực tế.
Hoàn thiện khung pháp lý thủy sản, tăng cường chống khai thác IUU
09:27, 27/01/2026
“Tuyên chiến” với IUU, kiểm tra thực chất việc “khép hồ sơ” tại các địa phương
14:03, 14/01/2026
TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC
Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó
Việc Washington không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ Nga và Iran đang khiến Ấn Độ đối mặt nguy cơ thắt chặt nguồn cung và gia tăng chi phí nhập khẩu, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động...
Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa và xung đột Trung Đông leo thang, an ninh năng lượng đang trở thành “huyết mạch” quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam không chỉ cần những giải pháp ứng phó cấp bách, mà còn phải tính tới một chiến lược dự trữ dài hạn và lộ trình chuyển đổi năng lượng bền vững.
Trực tiếp tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
T&T Group: Kỳ tích đưa điện gió Lào về Việt Nam chỉ sau 16 tháng
Việc một dự án điện gió xuyên biên giới như T&T Group của Bầu Hiển hoàn thành chỉ trong 16 tháng, cung cấp tới 0,9 tỷ kWh mỗi năm, không chỉ là một kỷ lục tiến độ, mà đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn khác trong phát triển năng lượng.
Nâng tầm vị thế nghề pha chế Việt trên bản đồ thế giới
Triển lãm quốc tế Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 không chỉ là nơi kết nối giao thương mà còn đặt mục tiêu chiến lược trong việc chuyên nghiệp hóa nghề Barista (nghề pha chế), tạo bệ phóng đưa tài năng Việt vươn ra đấu trường quốc tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: