Signify Việt Nam nhận “Danh hiệu Rồng Vàng” năm 2021-2022

Chương trình Rồng Vàng là một trong những chương trình có uy tín, được tổ chức từ năm 2001 với các tiêu chí do Hội đồng thẩm định và Ban tổ chức đưa ra cùng sự bình chọn của độc giả dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Năm nay, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) có những thành tích hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội của Việt Nam để vinh danh.

Ban tổ chức cho biết, những doanh nghiệp được vinh danh lần này đều có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có tốc độ tăng trưởng cao, có vốn đầu tư lớn hay có nhiều đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam như đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, có nhiều chế độ chính sách chăm sóc tốt đời sống tinh thần vật chất cho người lao động đặc biệt là chú trọng trong việc phát triển xanh, bền vững.

Tổng giám đốc Signify Việt Nam ông Phùng Hoài Dương cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi nhận danh hiệu Rồng Vàng năm 2021-2022. Danh hiệu sẽ khích lệ chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng để mang tới những giải pháp chiếu sáng tốt nhất trong đa dạng các ứng dụng từ nhà ở, thành phố thông minh, chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng ánh sáng UV-C để tăng cường bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, cho đến các giải pháp chiếu sáng trong ngành nông nghiệp”

Theo công bố từ Signify, năm 2020, Signify đạt mức độ trung hòa carbon trong tất cả các hoạt động của mình trên toàn thế giới và sử dụng 100% điện năng tái tạo. 84% doanh thu của tập đoàn đến từ các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ hiệu quả năng lượng, vượt mục tiêu 80% đã đặt ra.

Trên hết, tất cả các cơ sở sản xuất của Signify đã hạ được tỷ lệ bỏ rác thải xuống bằng 0, và tỷ lệ phát triển bền vững của nhà cung cấp của tập đoàn đạt 99%, vượt xa so với mục tiêu năm 2020 là 90%.

Trong nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho nhân viên của mình, Signify đã đạt được mức hiệu suất an toàn tốt nhất từ trước đến nay với tổng tỷ lệ sự cố ghi nhận là 0,22, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 0,35.

Mục tiêu hướng tới 2025 của Signify là nhân đôi khả năng tác động tích cực của mình đến môi trường và xã hội. Signify sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình Brighter Lives, Better World, một chương trình gắn kết toàn diện với mục đích hoạt động, lấy phát triển bền vững là giá trị cốt lõi trong mọi hành động kinh doanh.

Tất cả các thành tựu năm 2020 của Signify đều đóng góp vào 6 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc.