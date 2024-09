SMC tiếp tục đăng ký chuyển nhượng thêm khu đất 2,7 ha tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng.

Theo đó, HĐQT SMC thông qua việc chuyển nhượng sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng, địa chỉ đường số 2, KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, diện tích 27.731 m2, mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp với giá dự kiến chuyển nhượng khu đất trên là hơn 96 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ tháng 11/2023 đến nay, SMC đã có tổng cộng 3 lần bán tài sản. Cụ thể, giữa tháng 11/2023, công ty thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại tại SMC Bình Dương - Khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương với diện tích 6.197 m2, giá trị bán dự kiến 49 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2024, công ty thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 - Khu công nghiệp Tân Tạo với diện tích 9.096 m2, địa chỉ tại lô số 62-64, đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Giá chuyển nhượng dự kiến 126 tỷ đồng.

Và tháng 4/2024, công ty lại thông qua chuyển nhượng toà nhà văn phòng tại địa chỉ 681 Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, TP.HCM) có diện tích 329,5 m2, giá chuyển nhượng 170 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, SMC ghi nhận doanh thu đạt 4.471 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ (7.433 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 385,91 tỷ đồng do hoạt động tài chính và chuyển nhượng tài sản mang lại.

Còn theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, SMC ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 3.821% từ 521 tỷ trước soát xét lên 20,432 tỷ sau soát xét và lãi sau thuế sau soát xét tăng 37% từ 65,291 tỷ lên 89,217 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chênh lệch trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm công ty tự lập BCTC và tại thời điểm Đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo soát xét.

Được biết HOSE đã có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu SMC theo Quyết định số 154/QĐ-SGDHCM ngày 03/4/2024 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2024 là -68,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HOSE cũng giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu SMC theo Quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 03/4/2024 do lợi nhuận sau thuế không âm nhưng vẫn còn lỗ lũy kế -68,3 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.