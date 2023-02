Số chuyến bay đêm cao kỷ lục, khách qua 5 cảng hàng không tăng mạnh mẽ

Trong đó, khách quốc tế là 2.327.891 hành khách, giảm 36,99% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2020 nhưng tăng mạnh mẽ 2.155,71% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022. Còn khách nội địa đạt 7.838.605 hành khách, tăng 14,03% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2020 và tăng tới 30,9% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022.

(Báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV).