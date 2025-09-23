Số dư tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi kỳ hạn hoặc tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, số dư trên các tài khoản này không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm...

Ngày 23/9/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành Văn bản số 8292/NHNN-QLNH yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các quy định về mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Quy định này nằm trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế vào thị trường trong nước.

"Khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 nhằm rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam", công văn Ngân hàng Nhà nước nêu.

Theo đó, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm ngân hàng lưu ký) tổ chức nghiên cứu và cập nhật các quy định mới tại Thông tư số 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Thông tư 03/2025/TT-NHNN đã đơn giản hóa đáng kể các thủ tục hành chính.

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản, nhờ đó rút ngắn quy trình từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày. Song song, mọi giao dịch thu - chi liên quan đến đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp bằng VND tại ngân hàng được phép.

Tuy nhiên, số dư trên tài khoản này không được phép chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiết kiệm, nhằm đảm bảo minh bạch và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng không được phép mở tài khoản chung và các lệnh chuyển tiền phải ghi rõ mục đích để ngân hàng đối chiếu, lưu giữ chứng từ, thực hiện giao dịch đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN liên quan đến nhiều quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, Điều 6 của Thông tư này cho phép nhà đầu tư được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm nhận biết khách hàng và bên được ủy quyền theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, Thông tư này cũng bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự; cho phép mở rộng phạm vi giấy tờ được chấp nhận để định danh nhà đầu tư thay vì hộ chiếu

Ngoài ra, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và người liên quan trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN nêu rõ.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2025/TT-NHNN cũng quy định các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

Chuyên gia tài chính cho rằng, việc đồng bộ triển khai hai thông tư mới không chỉ nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu thủ tục hành chính, mà còn tạo điều kiện để các quỹ đầu tư nước ngoài mở mới hoặc mở rộng tài khoản đầu tư gián tiếp. Điều này đồng nghĩa dòng vốn ngoại dần được khơi thông và hỗ trợ cho lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.