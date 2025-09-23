Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Số dư tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi kỳ hạn hoặc tiết kiệm

Phương Linh

23/09/2025, 21:04

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, số dư trên các tài khoản này không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 23/9/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành Văn bản số 8292/NHNN-QLNH yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các quy định về mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Quy định này nằm trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế vào thị trường trong nước.

"Khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 nhằm rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam", công văn Ngân hàng Nhà nước nêu.

Số dư trên tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiết kiệm, nhằm đảm bảo minh bạch và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng không được phép mở tài khoản chung và các lệnh chuyển tiền phải ghi rõ mục đích để ngân hàng đối chiếu, lưu giữ chứng từ, thực hiện giao dịch đúng quy định.

(Ngân hàng Nhà nước)

Theo đó, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm ngân hàng lưu ký) tổ chức nghiên cứu và cập nhật các quy định mới tại Thông tư số 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Thông tư 03/2025/TT-NHNN đã đơn giản hóa đáng kể các thủ tục hành chính.

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản, nhờ đó rút ngắn quy trình từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày. Song song, mọi giao dịch thu - chi liên quan đến đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp bằng VND tại ngân hàng được phép. 

Tuy nhiên, số dư trên tài khoản này không được phép chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiết kiệm, nhằm đảm bảo minh bạch và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng không được phép mở tài khoản chung và các lệnh chuyển tiền phải ghi rõ mục đích để ngân hàng đối chiếu, lưu giữ chứng từ, thực hiện giao dịch đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN liên quan đến nhiều quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, Điều 6 của Thông tư này cho phép nhà đầu tư được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm nhận biết khách hàng và bên được ủy quyền theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, Thông tư này cũng bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự; cho phép mở rộng phạm vi giấy tờ được chấp nhận để định danh nhà đầu tư thay vì hộ chiếu

Ngoài ra, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và người liên quan trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN nêu rõ.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2025/TT-NHNN cũng quy định các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

Chuyên gia tài chính cho rằng, việc đồng bộ triển khai hai thông tư mới không chỉ nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu thủ tục hành chính, mà còn tạo điều kiện để các quỹ đầu tư nước ngoài mở mới hoặc mở rộng tài khoản đầu tư gián tiếp. Điều này đồng nghĩa dòng vốn ngoại dần được khơi thông và hỗ trợ cho lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cắt giảm và rút gọn các thủ tục mở chi nhánh, niêm yết cổ phiếu và sáp nhập ngân hàng

07:13, 18/09/2025

Cắt giảm và rút gọn các thủ tục mở chi nhánh, niêm yết cổ phiếu và sáp nhập ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

16:48, 12/09/2025

Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi dữ liệu tại CIC

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

15:45, 12/09/2025

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Từ khóa:

đầu tư gián tiếp dòng vốn quốc tế ngân hàng nhà nước tài chính tài khoản nước ngoài thị trường chứng khoán Thông tư 03/2025 Thông tư 25/2025 Thủ tục hành chính Vneconomy

Đọc thêm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Trong Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện đối với hồ sơ Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính giữ nguyên mức 5 năm thời hạn kê khai bổ sung thuế…

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Tại Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Văn phòng Chính phủ đưa ra hai lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho phép người nộp thuế được lựa chọn phương án phù hợp và có lợi nhất...

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, đến cuối quý 2/2025, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam thặng dư gần 1,49 tỷ USD, đảo chiều so với mức thâm hụt của 5 quý liên tiếp trước đó (từ quý 1/2024 đến quý 1/2025)…

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu.

Chi phí tuân thủ tăng, rủi ro bị xử phạt và áp lực quản lý sổ sách là những vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng sau khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị không truy thu thuế trước khi chuyển từ thuế khoán sang thuế doanh thu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy