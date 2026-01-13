Thứ Ba, 13/01/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV: Hoàn thiện toàn bộ các khâu trước ngày tổng duyệt

Hà Lê

13/01/2026, 15:31

Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì, trực tiếp kiểm tra các hạng mục, yêu cầu hoàn thiện toàn bộ nội dung còn lại, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước tổng duyệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội XIV - Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội XIV - Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi sơ duyệt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, các lực lượng, đơn vị liên quan.

Thường trực Ban Bí thư và đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV; các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm phục vụ Đại hội; Khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm báo chí; Trung tâm chỉ huy; công tác y tế, phần âm thanh, ánh sáng…

Sau khi trực tiếp kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã thực hiện rất tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu. 

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ căn cứ Đề án tổng thể, trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung như: Trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại Trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn gửi đại biểu về khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; về chương trình nghệ thuật chào mừng; công tác đưa đón đại biểu, khách mời; công tác phiên dịch; trình chiếu slide…

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định; đồng thời nêu rõ tất cả các nội dung, phần việc còn lại cần phải được hoàn thiện vào cuối ngày 13/1. Trung tâm Báo chí sẵn sàng trước Lễ khai trương và Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng vào chiều 14/1.

Nhấn mạnh yêu cầu cao, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phục vụ Đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào sáng 14/1, đảm bảo các nội dung theo đúng kế hoạch.

Từ khóa:

Đại hội XIV của Đảng Thường trực Ban Bí thư Trung tâm Báo chí

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

