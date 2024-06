Giới carry-trade vẫn đang “bao vây” đồng yên Nhật

Đồng yên tăng giá mạnh so với USD trong phiên giao dịch ngày 4/6, khi bạc xanh đương đầu với áp lực giảm đến từ các số liệu thống kê gần đây cho thấy dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực mất giá đối với đồng tiền của Nhật Bản vẫn còn lớn trong thời gian tới.

Đỉnh giá 3 tuần của đồng yên so với USD đã được thiết lập ở mức khoảng 154,4 yên đổi 1 USD trong phiên Mỹ, với đồng yên tăng khoảng 1%.

YÊN TĂNG GIÁ TRƯỚC CUỘC HỌP CỦA BOJ

Một báo cáo ảm đạm về tình trạng của thị trường việc làm Mỹ đã gây áp lực mất giá lên đồng USD, giúp yên bật tăng. Theo báo cáo khảo sát của Bộ Lao động Mỹ về số lượng công việc cần tuyển dụng, nền kinh tế Mỹ có 8,059 triệu đầu việc cần tuyển người vào thời điểm cuối tháng 4, giảm 296.000 công việc so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Thống kê này là một chỉ báo xấu nữa về sức khoẻ của nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau một báo cáo khác hôm thứ Hai cho thấy sự giảm tốc của lĩnh vực sản xuất ở Mỹ.

Với các số liệu này, giới đầu cơ lại tính đến khả năng Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Nếu khả năng này trở thành hiện thực, khoảng cách lãi suất giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ giảm đáng kể, giúp giải toả bớt áp lực mất giá đối với đồng yên.

Đồng yên còn được hỗ trợ khi giới chức BOJ tuyên bố trong quá trình định hướng chính sách tiền tệ, sẽ tiếp tục cảnh giác với tác động mà sự biến động của đồng yên gây ra đối với lạm phát ở Nhật.

Ngoài ra, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng BOJ sẽ đề cập đến việc giảm mua vào trái phiếu tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Cân nhắc này của BOJ có thể đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng trong những tuần tới, trước khi BOJ có thể nâng lãi suất vào tháng 7.

Cùng ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki xác nhận với báo giới rằng nước này đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá trong tháng 4 và tháng 5. “Chúng tôi đã can thiệp để chống lại sự biến động quá mức của tỷ giá, sự biến động do đầu cơ mà ra. Từ góc nhìn đó, chúng tôi tin rằng sự can thiệp đã mang lại hiệu quả nhất định”, ông Suzuki nói, trong sự xác nhận chính thức đầu tiên của giới chức Nhật Bản về đợt can thiệp vừa rồi vào thị trường ngoại hối.

Trước đó, số liệu từ BOJ vào hôm thứ Sáu phản ánh Nhật Bản đã chi 62,7 tỷ USD để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ trong thời gian từ ngày 26/4-29/5, sau khi đồng yên rớt giá quá mức 160 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất trong hơn 30 năm.

Một số nhà phân tích cho rằng hiệu quả của việc nhà chức trách Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối không phải là đẩy tỷ giá đồng yên tăng, mà chủ yếu là giữ giá đồng yên. “Nếu không có can thiệp, đồng yên có thể đã giảm về 170 yên đổi 1 USD, nhưng nhờ có can thiệp, tỷ giá được duy trì ở mức hiện tai”, chiến lược gia Masafumi Yamamoto của công ty Mizuho Securities nhận định.

Nhà phân tích Jun Kato của công ty Shinkin Asset Management bày tỏ mối hoài nghi về hiệu quả lâu dài của đợt can thiệp vừa rồi. “Tôi nghi ngờ về tính bền vững của hiệu quả can thiệp, vì sự can thiệp không có khả năng làm thay đổi các yếu tố nền tảng. Nhà chức trách chỉ đang làm chậm lại mọi thứ thông qua thể hiện ý định của họ, trong lúc chờ lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Mỹ giảm tốc”, ông Kato nói với tờ Japan Times.

Bởi vậy, giới phân tích dự báo đồng yên sẽ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm chừng nào khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản chưa được rút ngắn đáng kể. Lãi suất ngắn hạn của BOJ hiện là 0,1%, so với mức 5,25-5,5% của Fed.

ÁP LỰC TỪ HOẠT ĐỘNG CARRY-TRADE

Một bài viết của Bloomberg cho biết đồng yên Nhật vẫn đang là đồng tiền được ưa chuộng trong hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất carry-trade. Trong loại hình giao dịch này, nhà đầu tư vay đồng yên với lãi suất siêu thấp để mua đồng USD, hưởng lãi suất cao hơn. Trong vòng 1 năm qua, carry-trade mang lại lợi tức 18% cho nhà đầu tư. Sức hấp dẫn của carry-trade hứa hẹn một cuộc đấu dai dẳng giữa một bên là BOJ và một bên là các nhà giao dịch theo đuổi chiến lược này.

“Mọi người đều đang mê mệt với carry-trade. Ngay cả khi BOJ có nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 thì carry-trade vẫn sẽ tồn tại và thị trường sẽ rất ngần ngại với việc đầu cơ giá lên đồng yên”, trưởng giao dịch tiền tệ Antony Foster của công ty Nomura International Plc nhận định với Bloomberg.

Năm nay, đồng yên đã giảm giá khoảng 10% so với đồng USD, trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất trong số các đồng tiền chủ chốt của thế giới. Kể từ năm 2012 tới nay, yên mất giá gần một nửa so với bạc xanh.

“Bất kỳ động thái nào của BOJ cũng sẽ là quá ít và quá muộn để làm thay đổi xung lực trên thị trường. Nhu cầu carry-trade vẫn đang thúc đẩy việc bán khống đồng yên. Có khả năng đồng yên sẽ lại trượt giá về mức như trước đợt can thiệp của BOJ”, nhà giao dịch Mingze Wu của công ty Stonex Financial Pte Ltd. phát biểu.

Khả năng BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới là thấp, và thị trường cho rằng khả năng cao hơn sẽ là BOJ tăng lãi suất 0,1 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 7. Bởi vậy, thị trường đang chờ xem liệu BOJ có các điều chỉnh nào khác tại cuộc họp tuần tới để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

“Thống đốc BOJ Kazuo Ueda có lẽ sẽ phải lựa chọn ngôn từ thật cẩn trọng khi phát biểu để tránh bị xem là mềm mỏng so với kỳ vọng của thị trường. Ông Ueda và Bộ Tài chính Nhật Bản có thể đang hy vọng rằng họ không cần phải can thiệp thêm vào thị trường ngoại hối, nhưng chẳng ai có thể dám chắc việc này vì các số liệu kinh tế Nhật Bản đang yếu”, chiến lược gia Jane Foley của ngân hàng Rabobank ở London nói.

Số liệu thống kê của Nhật Bản cho thấy vào thời điểm cuối tháng 4, nước này có 1,14 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối - một “kho đạn” khổng lồ để can thiệp vào thị trường ngoại hối trong cuộc chiến chống lại giới đầu cơ giá xuống đồng yên.

“Chính phủ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các diễn biến trên thị trường ngoại hối và thực thi tất cả các biện pháp cần thiết”, ông Suzuki nói ngày 4/6, nhắc lại sự cảnh báo đã trở thành “tiêu chuẩn” của các nhà chức trách nước này về sự biến động quá mức của tỷ giá.