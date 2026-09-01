So sánh giá căn hộ ở trung tâm các thành phố châu Âu

Cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu, với nguồn cung nhà hạn hẹp và giá nhà vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân...

Một khu dân cư ở Zurich, Thụy Sỹ - Ảnh: Swissinfo.

Nhà ở càng đắt và khan hiếm hơn ở các khu vực trung tâm thủ đô, các đô thị lớn, hoặc địa điểm thu hút du khách.

Trang Euronews dẫn một báo cáo của Viện Nghiên cứu Deutsche Bank cho biết giá bình quân mỗi m2 căn hộ tại trung tâm các thành phố ở châu Âu có sự chênh lệch đáng kể. Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ có hai nước có thủ đô nằm trong top 10 thành phố có giá căn hộ đắt nhất tại khu vực này.

Theo báo cáo trên, Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các thành phố có giá căn hộ ở khu vực trung tâm đắt đỏ nhất tại châu Âu.

Hai thành phố lớn của Thụy Sĩ là Zurich và Geneva lần lượt đứng ở hai vị trí đầu bảng với giá mỗi m2 căn hộ tương ứng là 22.910 euro và 19.439 euro. Để sở hữu một căn hộ rộng 80 m2 tại Zurich, người mua cần chi khoảng 1.833.000 euro, còn tại Geneva, con số này là 1.555.000 euro.

London, thủ đô của Anh, đứng thứ ba trong danh sách với giá 17.241 euro (tương đương 14.782 bảng Anh) mỗi m2. Một căn hộ 80 m2 tại đây có giá khoảng 1.379.000 euro, tương đương 1.183.000 bảng Anh.

Giá bình quân mỗi m2 căn hộ ở trung tâm các thành phố lớn của châu Âu năm 2026. Đơn vị: euro/m2 - Nguồn: Báo cáo "Mapping the World’s Prices 2026"/Euronews.

So với Paris, giá căn hộ tại London đắt hơn khoảng 35%. Tại Paris, giá mỗi m2 là 12.771 euro, khiến thủ đô nước Pháp trở thành một lựa chọn "rẻ" hơn so với London.

Vienna, thủ đô của Áo, là thành phố còn lại top 5 với giá 12.483 euro mỗi m2.

Trong khi đó, Munich là thành phố có giá căn hộ đắt đỏ nhất ở Đức với giá 11.435 euro mỗi m2. Các thành phố khác trong top 10 bao gồm Luxembourg (11.011 euro), Copenhagen (10.191 euro), Stockholm (10.037 euro) và Oslo (9.785 euro).

Đáng chú ý, giá căn hộ tại Oslo đã giảm xuống dưới mức 10.000 euro mỗi m2.

Có 3 thành phố Bắc Âu nằm trong top 10, trong khi Helsinki của Phần Lan đứng thứ 13 với giá 8.431 euro mỗi m2. Milan và Amsterdam có giá lần lượt là 9.378 euro và 9.273 euro mỗi m2, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Helsinki.

Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, có giá căn hộ cao hơn so với Madrid và Berlin. Giá mỗi m2 căn hộ tại Prague là 8.352 euro, trong khi tại Madrid và Berlin, con số này lần lượt là 7.831 euro và 7.613 euro. Rome theo sau với giá 7.328 euro mỗi m2.

Istanbul là thành phố có giá căn hộ rẻ nhất châu Âu với 2.646 euro mỗi m2, tiếp theo là Athens, thủ đô của Hy Lạp, với 3.442 euro.

Brussels, thủ đô của Liên minh châu Âu (EU), cũng nằm trong nhóm các thành phố có giá căn hộ rẻ nhất, đứng thứ ba từ dưới lên với giá 4.380 euro mỗi m2. Birmingham ở Anh có giá dưới 5.000 euro/m2, trong khi Budapest, Warsaw và Edinburgh có giá trên mức này.

Giá trung bình mỗi m2 căn hộ tại 28 thành phố châu Âu trong xếp hạng này là 9.090 euro. Dựa trên mức giá này, chỉ có 4 thành phố có giá căn hộ 80 m2 vượt quá 1 triệu euro. Giá ở Zurich gần đạt mức 2 triệu euro, trong khi giá ở Geneva vượt qua 1,5 triệu euro.

Giá trung bình cho một căn hộ 80 m2 tại các thành phố danh sách là khoảng 727.000 euro.

Giá bình quân mỗi căn hộ rộng 80m2 ở trung tâm các thành phố lớn của châu Âu năm 2026. Đơn vị: euro/căn hộ - Nguồn: Báo cáo "Mapping the World’s Prices 2026"/Euronews.

Trong số 69 thành phố trên toàn cầu được khảo sát trong báo cáo, Hong Kong là thành phố có giá căn hộ đắt đỏ nhất, với giá 23.790 euro mỗi m2, theo sau là Zurich (22.910 euro) và Seoul của Hàn Quốc (21.897 euro). Ngược lại, Cairo của Ai Cập và Johannesburg của Nam Phi là những thành phố có giá căn hộ rẻ nhất, với giá dưới 1.000 euro mỗi m2.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu từ Numbeo và Deutsche Bank, với các con số được chuyển đổi sang euro theo tỷ giá trung bình của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong nửa đầu năm 2026.