Mức lương cần thiết để mua được nhà 1 triệu euro ở châu Âu

Khi giá nhà ở châu Âu ngày càng trở nên đắt đỏ, việc sở hữu một căn nhà có giá 1 triệu euro đã vượt khỏi tầm tay của nhiều người dân ở khu vực này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Canva/Euronews.

Một căn nhà giá 1 triệu euro ở châu Âu có thể là một căn hộ bình thường ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp hoặc là một villa hạng sang ở gần thủ đô Sofia của Bulgaria. Nhưng dù ở đâu, người mua cũng cần đến mức thu nhập cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân toàn quốc.

Theo trang Euronews Business, trong một kịch bản vay thế chấp nhà điển hình, người mua nhà ở châu Âu cần có khoản đặt cọc 20%, vay với lãi suất cố định 3,5% và thời hạn trả nợ 30 năm. Một giả định nữa là người mua chỉ dành tối đa 33% thu nhập gộp hàng tháng cho việc trả nợ khoản vay này.

Như vậy, để mua căn nhà có giá 1 triệu euro, họ cần có khoản đặt cọc 200.000 euro và khoản vay thế chấp 800.000 euro. Khoản thanh toán mỗi tháng sẽ là gần 3.600 euro, tương đương với 43.108 euro hàng năm.

Để đáp ứng được khoản thanh toán này, người mua cần có thu nhập gộp hàng năm là 130.631 euro, tức là khoảng 10.886 euro mỗi tháng.

Tuy nhiên, mức thu nhập này không dễ dàng đạt được ở nhiều quốc gia châu Âu, và gánh nặng tài chính có thể khác nhau ngay ở trong cùng một quốc gia.

Phân tích của Euronews dựa trên số liệu của cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) về thu nhập gộp bình quân năm 2025 ở mỗi quốc gia châu Âu của một người lao động độc thân, không có con cái, làm việc toàn thời gian.

Theo Eurostat, mức lương bình quân hàng tháng của người lao động châu Âu dao động từ 1.398 euro ở Bulgaria đến 6.713 euro ở Luxembourg.

Tại Luxembourg, người mua cần có mức thu nhập gấp 1,6 lần mức lương trung bình để có thể chi trả cho căn nhà 1 triệu euro. Trong khi đó, tại Bulgaria, con số này lên tới 7,8 lần mức lương trung bình, khiến cho việc sở hữu một căn nhà như vậy trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Các quốc gia như Đan Mạch, Ireland, Bỉ, Áo, Hà Lan, Đức, Phần Lan và Thụy Điển đòi hỏi mức lương trung bình cần thiết dao động từ 2 đến 3 lần để có thể sở hữu căn nhà 1 triệu euro.

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có vị trí tốt nhất với 2,7 lần mức lương trung bình, so với 3,1 lần ở Pháp, 4,0 lần ở Tây Ban Nha và 4,1 lần ở Italy.

Tỷ lệ cần thiết giữa mức thu nhập hàng tháng so với mức lương trung bình toàn quốc để mua được căn nhà 1 triệu USD bằng khoản vay thế chấp nhà ở châu Âu năm 2025, đối với người độc thân, không có con cái và làm việc toàn thời gian. Đơn vị: lần - Nguồn: Euronews.

Đáng chú ý, có tới 10 quốc gia EU cần mức thu nhập tương đương hơn 5 lần mức lương trung bình để sở hữu căn nhà 1 triệu euro.

Hy Lạp đứng thứ hai sau Bulgaria với yêu cầu 7,2 lần mức lương trung bình. Các quốc gia khác như Hungary, Slovakia, Ba Lan, Romania, Latvia, Czech, Bồ Đào Nha và Croatia cũng cần mức lương lớn hơn từ 5 lần so với mức lương trung bình.

Đối với các cặp vợ chồng mà cả hai đều có mức lương trung bình, áp lực tài chính để mua được căn nhà 1 triệu euro giảm một nửa nhờ thu nhập kết hợp của họ.

Tại Luxembourg, thu nhập cần thiết tương đương với 0,8 lần thu nhập gộp kết hợp của cặp đôi, nghĩa là hai người có thu nhập mức trung bình ở nước này sẽ thừa khả năng chi trả khoản vay thế chấp căn nhà 1 triệu euro với các giả định như ở đầu bài.

Tuy nhiên, câu chuyện Bulgaria vẫn là một thách thức lớn khi cặp đôi cần thu nhập gần gấp 4 lần thu nhập kết hợp của cặp đôi.

Tỷ lệ cần thiết giữa mức thu nhập hàng tháng so với mức lương trung bình toàn quốc để mua được căn nhà 1 triệu USD bằng khoản vay thế chấp nhà ở châu Âu năm 2025, đối với cặp đôi. Đơn vị: lần - Nguồn: Euronews.

Theo dữ liệu của Eurostat, thu nhập gộp bình quân tại châu Âu năm 2025 có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.

Đối với người độc thân không có con, mức lương gộp bình quân hàng tháng dao động từ 1.398 euro tại Bulgaria đến 6.713 euro tại Luxembourg.

Thu nhập gộp bình quân hàng tháng của cặp đôi cũng vượt mức 4.000 euro tại Đan Mạch (5.300 euro), Ireland (4.708 euro), Bỉ (4.630 euro), Áo (4.306 euro) và Hà Lan (4.167 euro).

Ngược lại, mức lương bình quân tại 7 quốc gia khác lại thấp hơn 2.000 euro. Con số này còn cách rất xa mức đủ để thanh toán khoản phải trả hàng tháng lên tới 3.592 euro cho khoản vay thế chấp mua căn nhà 1 triệu USD.

Ngoài Bulgaria, các quốc gia này bao gồm Hy Lạp (1.510 euro), Hungary (1.625 euro), Slovakia (1.734 euro), Ba Lan (1.862 euro), Romania (1.885 euro) và Latvia (1.904 euro).

Đối với người độc thân, chênh lệch giữa mức lương và khoản thanh toán tiền vay thế chấp nhà hàng tháng là một vấn đề lớn. Tại Bulgaria, mức thiếu hụt là 3.131 euro, trong khi tại Luxembourg, mức thiếu hụt là 1.377 euro.