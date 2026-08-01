Mức lương cần thiết để mua được nhà 1 triệu euro ở châu Âu

Một căn nhà giá 1 triệu euro ở châu Âu có thể là một căn hộ bình thường ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp hoặc là một villa hạng sang ở gần thủ đô Sofia của Bulgaria. Nhưng dù ở đâu, người mua cũng cần đến mức thu nhập cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân toàn quốc.
Theo trang Euronews Business, trong một kịch bản vay thế chấp nhà điển hình, người mua nhà ở châu Âu cần có khoản đặt cọc 20%, vay với lãi suất cố định 3,5% và thời hạn trả nợ 30 năm. Một giả định nữa là người mua chỉ dành tối đa 33% thu nhập gộp hàng tháng cho việc trả nợ khoản vay này.
Như vậy, để mua căn nhà có giá 1 triệu euro, họ cần có khoản đặt cọc 200.000 euro và khoản vay thế chấp 800.000 euro. Khoản thanh toán mỗi tháng sẽ là gần 3.600 euro, tương đương với 43.108 euro hàng năm.
Để đáp ứng được khoản thanh toán này, người mua cần có thu nhập gộp hàng năm là 130.631 euro, tức là khoảng 10.886 euro mỗi tháng.
Tuy nhiên, mức thu nhập này không dễ dàng đạt được ở nhiều quốc gia châu Âu, và gánh nặng tài chính có thể khác nhau ngay ở trong cùng một quốc gia.
Phân tích của Euronews dựa trên số liệu của cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) về thu nhập gộp bình quân năm 2025 ở mỗi quốc gia châu Âu của một người lao động độc thân, không có con cái, làm việc toàn thời gian.
Theo Eurostat, mức lương bình quân hàng tháng của người lao động châu Âu dao động từ 1.398 euro ở Bulgaria đến 6.713 euro ở Luxembourg.
Tại Luxembourg, người mua cần có mức thu nhập gấp 1,6 lần mức lương trung bình để có thể chi trả cho căn nhà 1 triệu euro. Trong khi đó, tại Bulgaria, con số này lên tới 7,8 lần mức lương trung bình, khiến cho việc sở hữu một căn nhà như vậy trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Các quốc gia như Đan Mạch, Ireland, Bỉ, Áo, Hà Lan, Đức, Phần Lan và Thụy Điển đòi hỏi mức lương trung bình cần thiết dao động từ 2 đến 3 lần để có thể sở hữu căn nhà 1 triệu euro.
Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có vị trí tốt nhất với 2,7 lần mức lương trung bình, so với 3,1 lần ở Pháp, 4,0 lần ở Tây Ban Nha và 4,1 lần ở Italy.
Đáng chú ý, có tới 10 quốc gia EU cần mức thu nhập tương đương hơn 5 lần mức lương trung bình để sở hữu căn nhà 1 triệu euro.
Hy Lạp đứng thứ hai sau Bulgaria với yêu cầu 7,2 lần mức lương trung bình. Các quốc gia khác như Hungary, Slovakia, Ba Lan, Romania, Latvia, Czech, Bồ Đào Nha và Croatia cũng cần mức lương lớn hơn từ 5 lần so với mức lương trung bình.
Đối với các cặp vợ chồng mà cả hai đều có mức lương trung bình, áp lực tài chính để mua được căn nhà 1 triệu euro giảm một nửa nhờ thu nhập kết hợp của họ.
Tại Luxembourg, thu nhập cần thiết tương đương với 0,8 lần thu nhập gộp kết hợp của cặp đôi, nghĩa là hai người có thu nhập mức trung bình ở nước này sẽ thừa khả năng chi trả khoản vay thế chấp căn nhà 1 triệu euro với các giả định như ở đầu bài.
Tuy nhiên, câu chuyện Bulgaria vẫn là một thách thức lớn khi cặp đôi cần thu nhập gần gấp 4 lần thu nhập kết hợp của cặp đôi.
Theo dữ liệu của Eurostat, thu nhập gộp bình quân tại châu Âu năm 2025 có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.
Đối với người độc thân không có con, mức lương gộp bình quân hàng tháng dao động từ 1.398 euro tại Bulgaria đến 6.713 euro tại Luxembourg.
Thu nhập gộp bình quân hàng tháng của cặp đôi cũng vượt mức 4.000 euro tại Đan Mạch (5.300 euro), Ireland (4.708 euro), Bỉ (4.630 euro), Áo (4.306 euro) và Hà Lan (4.167 euro).
Ngược lại, mức lương bình quân tại 7 quốc gia khác lại thấp hơn 2.000 euro. Con số này còn cách rất xa mức đủ để thanh toán khoản phải trả hàng tháng lên tới 3.592 euro cho khoản vay thế chấp mua căn nhà 1 triệu USD.
Ngoài Bulgaria, các quốc gia này bao gồm Hy Lạp (1.510 euro), Hungary (1.625 euro), Slovakia (1.734 euro), Ba Lan (1.862 euro), Romania (1.885 euro) và Latvia (1.904 euro).
Đối với người độc thân, chênh lệch giữa mức lương và khoản thanh toán tiền vay thế chấp nhà hàng tháng là một vấn đề lớn. Tại Bulgaria, mức thiếu hụt là 3.131 euro, trong khi tại Luxembourg, mức thiếu hụt là 1.377 euro.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Những tiến bộ trong dữ liệu khí hậu, mô hình dự báo và phương pháp phân tích đang giúp các nhà khoa học ngày càng xác định rõ mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các kết quả này không chỉ nâng cao hiểu biết về rủi ro khí hậu mà còn cung cấp cơ sở quan trọng cho hoạch định chính sách, đầu tư hạ tầng và tăng cường khả năng thích ứng trước các thiên tai ngày càng khốc liệt…
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Trung Quốc phát tín hiệu sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế sau khi tăng trưởng GDP quý 2 giảm xuống 4,3%, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa công bố gói kích thích mới và dường như tiếp tục ưu tiên sử dụng những nguồn lực đã được phê duyệt...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...