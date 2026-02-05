“Sốt” chứng khoán, Trung Quốc có thêm gần 5 triệu tài khoản cá nhân trong một tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
Đức Anh
05/02/2026, 14:40
Thị trường chứng khoán Trung Quốc có thêm 4,9 triệu tài khoản cá nhân mới trong tháng 1, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2024...
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE), diễn biến khởi sắc của thị trường cổ phiếu Trung Quốc trong tháng 1 đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân khi số tài khoản mới mở tăng vọt.
Trong tháng, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới đạt 4,9 triệu - cao nhất kể từ tháng 10/2024, thời điểm khi lượng tài khoản mở mới đạt 6,8 triệu và lập đỉnh của 9 năm sau khi loạt biện pháp kích thích của Bắc Kinh kích hoạt một đợt tăng mạnh trên thị trường.
Những tuần gần đây, thị trường lại trở nên hưng phấn khi nhà đầu tư đổ xô mua các cổ phiếu liên quan trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số STAR 50, gồm các cổ phiếu công nghệ chủ chốt trên sàn STAR Market thuộc SSE, tăng 12% trong tháng 1. Khối lượng giao dịch trên thị trường trường chứng khoán Trung Quốc đại lục có thời điểm lập kỷ lục mọi thời đại.
Hoạt động giao dịch sôi động và dòng tiền ồ ạt từ nhà đầu tư cá nhân đã khiến cơ quan quản lý Trung Quốc phải can thiệp bằng cách siết yêu cầu ký quỹ và chỉ đạo nhóm nhà đầu tư có yếu tố nhà nước bán bớt cổ phiếu. Các biện pháp này nhằm giúp thị trường tránh lặp lại biến động vào năm 2024, khi thị trường tăng đột biến rồi quay đầu giảm khiến nhóm nhà đầu tư cá nhân chịu rủi ro lớn.
Vào tháng trước, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cam kết tăng cường giám sát thị trường và siết xử lý tình trạng đầu cơ quá mức, trong bối cảnh chỉ số Shanghai Composite dao động quanh mức cao nhất trong gần 10 năm, còn giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán đại lục tăng vọt và có phiên lập kỷ lục mọi thời đại.
Cụ thể, cơ quan này yêu cầu các sở giao dịch nâng yêu cầu ký quỹ tối thiểu đối với các khoản vay mới từ 80% lên 100%, có hiệu lực từ ngày 19/1. CSRC cho biết cũng sẽ tăng cường giám sát hoạt động giao dịch và công bố thông tin, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi bất hợp pháp như đầu cơ quá mức và thao túng thị trường.
Trong tháng 1, dòng tiền đổ mạnh vào các nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và robot, khiến nhiều doanh nghiệp niêm yết phải phát đi cảnh báo rủi ro. Ngày 14/1, giá trị giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đại lục đạt gần 4 nghìn tỷ nhân dân tệ - mức cao nhất lịch sử.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định hiện các biện pháp này vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, khi một số tín hiệu cho thấy động lực tăng giá vẫn lớn. Số tài khoản giao dịch ký quỹ mở mới trong tháng 1 tăng gần 30% so với tháng trước, lên khoảng 190.000 tài khoản.
09:26, 05/02/2026
06:34, 03/02/2026
Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...
Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: