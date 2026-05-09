S&P 500 đóng cửa cao kỷ lục sau báo cáo việc làm, giá dầu chững lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/5), khi số liệu việc làm khả quan hơn dự báo mang lại cho nhà đầu tư sự yên tâm về sức khỏe của nền kinh tế...

Giá dầu thô biến động chậm lại trong lúc thị trường chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,84%, chốt ở mức 7.398,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,71%, đạt 26.247,08 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa trong phiên này.

Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương tăng 0,02%, chốt ở mức 49.609,16 điểm.

Cả ba chỉ số chính cùng hoàn tất một tuần tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sắp kết thúc chiến tranh, cũng như loạt báo cáo tài chính khả quan của các công ty niêm yết.

Cả tuần, Nasdaq tăng 4,5% và S&P 500 tăng 2,3%, cùng ghi nhận chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 2024 đối với mỗi chỉ số. Dow Jones đuối hơn, chỉ đạt mức tăng 0,2% trong tuần này.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 115.000 công việc mới trong tháng 4, giảm từ mức 185.000 công việc mới của tháng 3 nhưng cao hơn nhiều so với dự báo là 55.000 công việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, phù hợp với dự báo và là một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ đã đạt tới mức độ mà chỉ cần số lượng việc làm mới tăng nhẹ cũng đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định.

Liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, Mỹ cho biết theo dự kiến, trong ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất hòa bình mà Washington đã chuyển tới Tehran trong tuần này. Trong khi đó, tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.

Lực lượng Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu rỗng của Iran khi các tàu này tìm cách vượt qua sự phong tỏa của hải quân Mỹ. Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và ba máy bay không người lái từ Iran. Đây ít nhất là lần thứ hai trong tuần này Iran tấn công UAE.

Những diễn biến này đẩy giá dầu tăng, nhưng mức tăng chậm lại, cho thấy thị trường vẫn đang kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đi đến một giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 2%, đạt gần 101,3 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York gần như đi ngang, chốt ở 95,42 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cả tuần, giá dầu Brent và dầu WTI cùng giảm hơn 6% nhờ kỳ vọng vào khả năng Washington và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của công ty Globalt Investment nghi ngờ về khả năng đà tăng của chứng khoán Mỹ duy trì, nhất là khi sự tăng trưởng này dựa nhiều vào các kỳ vọng liên quan tới đầu tư cơ bản cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cổ phiếu công nghệ đã giữ vị trí trung tâm trong xu hướng tăng thời gian qua. Trong phiên ngày thứ Sáu, hai cổ phiếu chip nhớ Micron Technology và Sandisk ghi nhận mức tăng tương ứng 15% và 16%. Cả tuần, Micron tăng gần 38% và Sandisk tăng hơn 31%.

“Định giá cổ phiếu đang bị đẩy lên những mức không phản ánh đầy đủ các rủi ro”, ông Buchanan nói, đề cập đến xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và tác động tiêu cực tới người tiêu dùng.

“Đây là câu chuyện về đầu tư vào AI và hiệu ứng lan tỏa của hoạt động đầu tư đó, cũng như lợi nhuận của các công ty niêm yết. Nền kinh tế đang được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư và niềm lạc quan đó, mà nếu không có, tình trạng kinh tế đã trở nên khá ảm đạm rồi”, ông Buchanan nhận xét với hãng tin CNBC.