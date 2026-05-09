S&P 500 đóng cửa cao kỷ lục sau báo cáo việc làm, giá dầu chững lại
Bình Minh
09/05/2026, 08:12
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/5), khi số liệu việc làm khả quan hơn dự báo mang lại cho nhà đầu tư sự yên tâm về sức khỏe của nền kinh tế...
Giá dầu thô biến động chậm lại trong lúc thị trường chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,84%, chốt ở mức 7.398,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,71%, đạt 26.247,08 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa trong phiên này.
Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương tăng 0,02%, chốt ở mức 49.609,16 điểm.
Cả ba chỉ số chính cùng hoàn tất một tuần tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sắp kết thúc chiến tranh, cũng như loạt báo cáo tài chính khả quan của các công ty niêm yết.
Cả tuần, Nasdaq tăng 4,5% và S&P 500 tăng 2,3%, cùng ghi nhận chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 2024 đối với mỗi chỉ số. Dow Jones đuối hơn, chỉ đạt mức tăng 0,2% trong tuần này.
Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 115.000 công việc mới trong tháng 4, giảm từ mức 185.000 công việc mới của tháng 3 nhưng cao hơn nhiều so với dự báo là 55.000 công việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, phù hợp với dự báo và là một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ đã đạt tới mức độ mà chỉ cần số lượng việc làm mới tăng nhẹ cũng đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định.
Liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, Mỹ cho biết theo dự kiến, trong ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất hòa bình mà Washington đã chuyển tới Tehran trong tuần này. Trong khi đó, tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.
Lực lượng Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu rỗng của Iran khi các tàu này tìm cách vượt qua sự phong tỏa của hải quân Mỹ. Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và ba máy bay không người lái từ Iran. Đây ít nhất là lần thứ hai trong tuần này Iran tấn công UAE.
Những diễn biến này đẩy giá dầu tăng, nhưng mức tăng chậm lại, cho thấy thị trường vẫn đang kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đi đến một giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 2%, đạt gần 101,3 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York gần như đi ngang, chốt ở 95,42 USD/thùng.
Cả tuần, giá dầu Brent và dầu WTI cùng giảm hơn 6% nhờ kỳ vọng vào khả năng Washington và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.
Nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của công ty Globalt Investment nghi ngờ về khả năng đà tăng của chứng khoán Mỹ duy trì, nhất là khi sự tăng trưởng này dựa nhiều vào các kỳ vọng liên quan tới đầu tư cơ bản cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Các cổ phiếu công nghệ đã giữ vị trí trung tâm trong xu hướng tăng thời gian qua. Trong phiên ngày thứ Sáu, hai cổ phiếu chip nhớ Micron Technology và Sandisk ghi nhận mức tăng tương ứng 15% và 16%. Cả tuần, Micron tăng gần 38% và Sandisk tăng hơn 31%.
“Định giá cổ phiếu đang bị đẩy lên những mức không phản ánh đầy đủ các rủi ro”, ông Buchanan nói, đề cập đến xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và tác động tiêu cực tới người tiêu dùng.
“Đây là câu chuyện về đầu tư vào AI và hiệu ứng lan tỏa của hoạt động đầu tư đó, cũng như lợi nhuận của các công ty niêm yết. Nền kinh tế đang được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư và niềm lạc quan đó, mà nếu không có, tình trạng kinh tế đã trở nên khá ảm đạm rồi”, ông Buchanan nhận xét với hãng tin CNBC.
Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng
08:10, 08/05/2026
Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy
08:38, 07/05/2026
Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: