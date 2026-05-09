Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

S&P 500 đóng cửa cao kỷ lục sau báo cáo việc làm, giá dầu chững lại

Bình Minh

09/05/2026, 08:12

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/5), khi số liệu việc làm khả quan hơn dự báo mang lại cho nhà đầu tư sự yên tâm về sức khỏe của nền kinh tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô biến động chậm lại trong lúc thị trường chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,84%, chốt ở mức 7.398,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,71%, đạt 26.247,08 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa trong phiên này.

Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương tăng 0,02%, chốt ở mức 49.609,16 điểm.

Cả ba chỉ số chính cùng hoàn tất một tuần tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sắp kết thúc chiến tranh, cũng như loạt báo cáo tài chính khả quan của các công ty niêm yết.

Cả tuần, Nasdaq tăng 4,5% và S&P 500 tăng 2,3%, cùng ghi nhận chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 2024 đối với mỗi chỉ số. Dow Jones đuối hơn, chỉ đạt mức tăng 0,2% trong tuần này.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 115.000 công việc mới trong tháng 4, giảm từ mức 185.000 công việc mới của tháng 3 nhưng cao hơn nhiều so với dự báo là 55.000 công việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, phù hợp với dự báo và là một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ đã đạt tới mức độ mà chỉ cần số lượng việc làm mới tăng nhẹ cũng đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định.

Liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, Mỹ cho biết theo dự kiến, trong ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, Iran sẽ đưa ra câu trả lời cho đề xuất hòa bình mà Washington đã chuyển tới Tehran trong tuần này. Trong khi đó, tình hình ở Vùng Vịnh tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.

Lực lượng Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu rỗng của Iran khi các tàu này tìm cách vượt qua sự phong tỏa của hải quân Mỹ. Ngoài ra, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và ba máy bay không người lái từ Iran. Đây ít nhất là lần thứ hai trong tuần này Iran tấn công UAE.

Những diễn biến này đẩy giá dầu tăng, nhưng mức tăng chậm lại, cho thấy thị trường vẫn đang kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đi đến một giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 2%, đạt gần 101,3 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York gần như đi ngang, chốt ở 95,42 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cả tuần, giá dầu Brent và dầu WTI cùng giảm hơn 6% nhờ kỳ vọng vào khả năng Washington và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của công ty Globalt Investment nghi ngờ về khả năng đà tăng của chứng khoán Mỹ duy trì, nhất là khi sự tăng trưởng này dựa nhiều vào các kỳ vọng liên quan tới đầu tư cơ bản cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cổ phiếu công nghệ đã giữ vị trí trung tâm trong xu hướng tăng thời gian qua. Trong phiên ngày thứ Sáu, hai cổ phiếu chip nhớ Micron Technology và Sandisk ghi nhận mức tăng tương ứng 15% và 16%. Cả tuần, Micron tăng gần 38% và Sandisk tăng hơn 31%.

“Định giá cổ phiếu đang bị đẩy lên những mức không phản ánh đầy đủ các rủi ro”, ông Buchanan nói, đề cập đến xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và tác động tiêu cực tới người tiêu dùng.

“Đây là câu chuyện về đầu tư vào AI và hiệu ứng lan tỏa của hoạt động đầu tư đó, cũng như lợi nhuận của các công ty niêm yết. Nền kinh tế đang được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư và niềm lạc quan đó, mà nếu không có, tình trạng kinh tế đã trở nên khá ảm đạm rồi”, ông Buchanan nhận xét với hãng tin CNBC.

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

08:10, 08/05/2026

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy

08:38, 07/05/2026

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy

Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp

14:00, 08/05/2026

Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, nợ công của Mỹ tăng theo các chu kỳ dài và tương đối chậm. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy nợ hiện nay đang tăng nhanh rõ rệt...

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô...

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sắp tới đối mặt nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và tình hình Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam

Doanh nghiệp niêm yết

2

VN-Index mất mốc 1900 điểm, nhà đầu tư cẩn trọng trước điều chỉnh

Chứng khoán

3

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

4

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

5

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy