Sức mạnh chưa đủ, VN-Index cần thời gian tích lũy để vượt đỉnh 1900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/1/2026.

VN-Index tăng 3/5 phiên trong tuần, tăng 11,23 điểm, tương đương 0,6% lên 1.879,13 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số tăng 3/5 phiên trong tuần, tăng 5,18 điểm – tương đương 2,1%, đóng cửa tại mức 252,28 điểm.

Chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm trở lại và tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh 1.885-1.900 điểm. Thanh khoản suy giảm trong khi khối ngoại tiếp tục gia tăng lực bán ròng khiến cho chỉ số không thể chinh phục thành công vùng kháng cự này. Thêm vào đó, sự phân hóa của thị trường trong thời điểm hiện tại cũng khiến cho đà tăng của chỉ số bị ảnh hưởng. Chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy phía dưới vùng cản này trước khi có các diễn biến tích cực hơn.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục theo các ngưỡng trailing stop và xem xét bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự quanh 1.900 điểm”.

Phiên tới VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chặt chẽ hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index dành cả ngày hôm nay để vượt ngưỡng 1.900 nhưng không thành công. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1,879.13 điểm, tăng hơn 14 điểm so với hôm qua, với sự đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Tâm lý giằng co vẫn chi phối thị trường, trong những phiên tới VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chặt chẽ hơn".

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Trong khi VN30 kém tích cực hơn dưới vùng giá cao nhất 2025. VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm.

Chúng tôi đã dự kiến thị trường sẽ chịu áp lực rung lắc mạnh khi đây không phải là vùng phải là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thêm. Diễn biến hiện tại cho thấy sau giai đoạn thanh khoản tăng mạnh liên tục trong 10 phiên và vào vùng quá mua ngắn hạn khá mạnh. Thanh khoản thị trường đang bắt đầu chậm lại, nhiều mã ở vùng giá hiện tại không hấp dẫn để dòng tiền gia tăng thêm. Thị trường đang có tính chất xoay vòng nhanh ngắn hạn, mở rộng đầu cơ ở các chưa tăng nhiều. Các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và đánh giá, kiểm soát các mức rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index vẫn thiếu động lực vượt vùng 1.900 điểm bởi lực cầu duy trì ở trạng thái thăm dò

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Dựa trên tín hiệu đang có, chúng tôi cho rằng VN-Index vẫn thiếu động lực vượt vùng 1.900 điểm bởi lực cầu duy trì ở trạng thái thăm dò. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện một nhịp giảm về vùng 1.845 điểm trong phiên 19/01. Tuy nhiên, phiên giảm này sẽ mang tính chất củng cố, huy động lực cầu nhằm gia tăng động lực vượt 1.900 điểm trong thời gian tới”.

Vận động của chỉ số VN-Index dự kiến ổn định trong biên độ 1.850 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp nối quán tính hồi phục và giữ vững trên vùng 1.850 – 1.860. Dòng tiền vẫn hiện diện ở mức tích cực, dù có sự chững lại khi tâm lý chung còn thận trọng sau nhịp rung lắc vừa qua. Vận động của chỉ số dự kiến ổn định trong biên độ 1.850 – 1.920, chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận cho xu hướng kế tiếp”.

Thị trường hiện vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 14,3 điểm (+0,8%), đóng cửa ở mức 1,879.1 điểm. VN-Index tăng điểm lên vùng 1.900 ngay trong phiên sáng nhờ lực cầu tại các cổ phiếu VN30 như nhóm Vingroup (VIC và VHM) và nhóm Ngân hàng Quốc doanh (BID và VCB). Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở quanh vùng 1.900 điểm đã khiến cho chỉ số giảm điểm trong phiên chiều.

VN-Index có phiên hồi phục nhẹ tuy nhiên chúng tôi cho rằng thị trường hiện vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Nhóm vốn hóa lớn tăng mạnh chủ yếu nhờ sự hồi phục của nhóm Vingroup sau chuỗi phiên giảm mạnh trong khi nhóm Ngân hàng vẫn đang chịu áp lực bán tương đối lớn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng áp lực bán ròng trong các phiên gần đây đã tạo thêm áp lực giảm cho thị trường. Do đó, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1,850 tương đương MA10 ngày trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân, duy trì cổ phiếu ở mức vừa phải đồng thời theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong các phiên tới”.

Những phiên tới thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 1.920 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với nến pinbar với bóng trên khá dài, phản ánh lực bán khá mạnh ở vùng giá cao.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều đang hướng lên thể hiện sức mạnh tăng giá của thị trường vẫn là đáng kể. Đồng thời, chỉ báo CMF vẫn đi ngang trên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Tuy nhiên diễn biến của chỉ số trong những phiên gần đây vẫn nghiêng về việc tích lũy tạo lập nền giá mới để hấp thụ bớt lực cung ở vùng cao.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục kiểm tra hỗ trợ quanh đường MA20 đi cùng diễn biến rung lắc. Nếu tiếp tục xu hướng đi lên trong những phiên tới thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 1.920 điểm.

VN-Index kết tuần giao dịch ở trên mốc 1.880 và tăng nhẹ so với tuần trước cho thấy nỗ lực tăng giá của thị trường bất chấp áp lực bán mạnh ở vùng cao, nhất là sau khi chỉ số vượt 1.900 điểm và tạo đỉnh mới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng, tiêu dùng và chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.