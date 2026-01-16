VN-Index giảm mạnh, áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu lớn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/1/2026

Kết phiên VN-Index giảm 29,64 điểm, tương đương 1,56% xuống mốc 1.864,8 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,16 điểm, tương đương 0,06% xuống 253,16 điểm.

Chỉ số có thể sẽ cần lui lại kiểm định vùng nền cũ mà chỉ số đã vượt qua hồi đầu tháng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh. Thanh khoản suy giảm trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với áp lực mạnh hơn các phiên trước. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy các dấu hiệu suy yếu của thị trường. Chỉ số có thể sẽ cần lui lại kiểm định vùng nền cũ mà chỉ số đã vượt qua hồi đầu tháng.

Nhà đầu tư nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả và tiếp tục chủ động bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng”.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá quanh ngưỡng 1.865

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm ngay từ đầu phiên sáng xuống ngưỡng 1.845. Sau đó, lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số hồi phục phần nào và đóng cửa tại mốc 1,864.80 điểm, giảm gần 30 điểm so với hôm qua. Đóng góp phần lớn cho đà giảm của thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu Vin và một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn, trong khi vận động của thị trường chung không quá tiêu cực. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp,…Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong ngắn hạn, thị trường có thể thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá quanh ngưỡng 1.865”.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Trong khi VN30 kém tích cực hơn dưới vùng giá cao nhất 2025. VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm - 1.850 điểm.

Chúng tôi đã dự kiến thị trường sẽ chịu áp lực rung lắc mạnh khi đây không phải là vùng phải là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thêm. Diễn biến hiện tại cho thấy sau giai đoạn thanh khoản tăng mạnh liên tục trong 10 phiên và vào vùng quá mua ngắn hạn khá mạnh. Thanh khoản thị trường đang bắt đầu chậm lại, nhiều mã ở vùng giá hiện tại không hấp dẫn để dòng tiền gia tăng thêm. Thị trường đang có tính chất xoay vòng nhanh ngắn hạn, mở rộng đầu cơ ở các chưa tăng nhiều. Các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và đánh giá, kiểm soát các mức rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể bước vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 29,6 điểm (-1.6%), đóng cửa ở mức 1,864.8 điểm. Áp lực bán mạnh tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM) và nhóm Ngân hàng quốc doanh (BID, VCB và CTG) khiến chỉ số giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Chúng tôi cho rằng VN-Index có thể bước vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau phiên hôm nay. Áp lực bán từ nhóm Vingroup và các NHTM có vốn nhà nước có thể tiếp tục kéo giảm chỉ số trong các phiên tới. Yếu tố tích cực hiếm hoi mà chúng tôi nhận thấy có thể hạn chế thị trường giảm mạnh đến từ sự hồi phục của các nhóm cổ phiếu mid và smallcap tại nhiều nhóm ngành, tuy nhiên sự hồi phục này có thể không kéo dài do ảnh hưởng từ tâm lý chung trên thị trường. Vì vậy, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ gần tại MA10 ngày tương đương mức 1.850 và xa hơn là tại MA20 ngày quanh mức 1.800. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn trong phiên tiếp theo”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhịp điều chỉnh được đánh giá có tác động tích cực lên xu hướng hiện tại sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, đặc biệt mặc dù thị trường chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh và nhóm Vingroup nhưng độ rộng thị trường có diễn biến tích cực và tâm lý hoảng loạn không diễn ra, điều này càng củng cố cho xu hướng tăng ngắn hạn và dư địa tăng trưởng cho các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index khép lại phiên giao dịch với nến giảm điểm dạng búa, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu và duy trì tốt trên thị trường.

Tại khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI có xu hướng điều chỉnh giảm sau khi chạm vùng quá mua, phản ánh lực mua chủ động đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước. Đồng thời, chỉ báo CMF cũng hướng xuống, báo hiệu sự suy yếu của dòng tiền và đà tăng trưởng đang chững lại.

Trên khung đồ thị giờ, cặp chỉ báo RSI và MACD đều ghi nhận diễn biến đi ngang sau khi điều chỉnh giảm về xung quanh ngưỡng trung tính, cho thấy quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1.850 - 1.870 đang diễn ra. Đáng chú ý, sau khi chạm biên dưới Bollinger Band tại 1850, chỉ số đã nhanh chóng bật lại cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh khu vực này trong các phiên sắp tới.

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch với biên độ lớn hôm nay khi có lúc giảm tới hơn 42 điểm và nhanh chóng thu hẹp đà giảm.

Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu đang nắm giữ chạm các vùng cắt lỗ/chốt lời, và đồng thời tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: ngân hàng, chứng khoán và dầu khí”.

Diễn biến giằng co và rung lắc của chỉ số khả năng tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục đối diện áp lực điều chỉnh nhưng bước đầu cho thấy nỗ lực hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.850 – 1.860. Diễn biến giằng co và rung lắc của chỉ số khả năng tiếp diễn nhằm kiểm định khả năng cân bằng quanh khu vực trên”.

