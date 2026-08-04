Blog chứng khoán: Điều chỉnh trong phiên, áp lực bán vẫn rất nhẹ

Tuy VNI xanh trong hầu hết thời gian của phiên hôm nay nhưng với cổ phiếu, nhịp điều chỉnh vẫn xuất hiện. Thanh khoản ở nhịp giảm giá không lớn đã khuyến khích dòng tiền mua vào tốt hơn, tạo diễn biến phục hồi tích cực.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 0,82% và chỉ có vài phút đỏ ở 45 phút đầu phiên sáng. Sức mạnh của VIC và VHM vẫn đảm bảo “màu xanh” cho chỉ số này, nhưng cổ phiếu chịu sức ép riêng biệt. Sáng nay thậm chí tình trạng giảm giá áp đảo với tỷ lệ khoảng 0,87/1.

Tuy nhiên sang chiều dòng tiền hoạt động mạnh hơn, càng về cuối phiên lệnh mua càng chọn giá cao. Đóng cửa tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu đã lên tới 1,25/1. Thanh khoản HSX tính riêng chiều nay cũng tăng gần 26% so với buổi sáng.

Điểm khá đặc biệt của diễn biến tăng về chiều là các cổ phiếu vừa và nhỏ lên giá nhanh hơn, mạnh hơn hẳn so với blue-chips. VN30 chỉ có 14 cổ phiếu xanh với 8 mã tăng hơn 1%, trong khi toàn sàn HSX là 175 mã với 95 mã tăng hơn 1%. Mặc dù vậy blue-chips cũng có cải thiện về giá, chỉ là sức mạnh chưa thuyết phục, phần lớn chỉ là co hẹp biên độ giảm hoặc vượt tham chiếu không đáng kể.

Việc dòng tiền năng động hơn và chấp nhận nâng giá mua tốt hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ phản ánh đúng thực tế rằng mối quan tâm đang đặt vào mức độ điều chỉnh thời gian qua. Rất nhiều cổ phiếu midcap, smallcap đã giảm rất mạnh và không ít trong số này có chất lượng cơ bản không tệ. Nếu những gì xấu nhất đã qua thì triển vọng trung, dài hạn sẽ tốt dần lên và mức định giá tương đương giai đoạn khủng hoảng trở thành cơ hội dễ chấp nhận hơn.

Hoạt động tăng mua buổi chiều là kết quả của áp lực bán yếu trong nhịp điều chỉnh buổi sáng. Tuy VNI xanh nhưng cũng có tới gần 80 cổ phiếu giảm hơn 1% trong phiên sáng, xác nhận thực sự có nhịp điều chỉnh về giá. Thanh khoản vẫn là tín hiệu tích cực khi không có nhiều áp lực bán, nhóm giảm sâu phần lớn chỉ khớp lệnh vài chục tỷ tới vài tỷ đồng trở xuống. Đây là hiệu ứng giảm giá do thiếu cầu đỡ hơn là bán quá áp đảo. Trong bối cảnh cung ít, cơ hội phục hồi giá sẽ dễ dàng hơn vì lượng bán cản mỏng.

Thống kê ở HSX có khoảng 46% số cổ phiếu đạt biên độ đảo chiều từ 1% trở lên so với giá Low, khoảng 26% đảo chiều vượt 2%. Nhóm VN30 chỉ có 9 mã đạt biên độ tương tự. Điều này củng cố tín hiệu bán yếu đang tạo lợi thế cho các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Diễn biến giá như hôm nay không phải là điều khó đoán, vì thị trường vẫn đang tăng trong nghi ngờ và trên cơ sở bán yếu. Cổ phiếu sẽ dao động tùy vào cung cầu tại thời điểm. Hôm nay cũng là ngày VNI đối diện thực sự với ngưỡng kháng cự quanh MA200, nhưng như đã nói hôm qua, chưa phải là một ngưỡng cản có rung lắc mạnh. Áp lực chốt lời ngắn hạn thực sự có thể xuất hiện nhiều hơn trong khoảng 1800-1825 của VNI. Đó mới là giai đoạn quan trọng để kiểm chứng cung cầu.

Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch khá dễ nhưng lại không thuận lợi vì biên độ dao động của VN30 hẹp. Basis rất chặt là lợi thế cho cả Long lẫn Short và sự phân hóa ở nhóm vốn hóa lớn giúp nhiệm vụ quan sát trụ dễ dàng hơn, hầu như chỉ cần nhìn VIC và VHM.

Phiên sáng VN30 va chạm chuẩn trong biên độ 1912.xx tới 1924.xx và các điểm Long hay Short đều không bị thiệt basis, có điểm stoploss chuẩn. Tuy nhiên sang chiều thì khó hơn, cổ phiếu trong VN30 hồi lên khá nhưng lại không đủ mạnh, thành ra chỉ số chỉ có thể dao động luẩn quẩn quanh 1924.xx.

Các nhịp rung lắc trong phiên trên thị trường cơ sở không xuất hiện khối lượng lớn hàm ý nhịp tăng sẽ vẫn tiếp tục. Nên chú ý các nhịp mở biên độ tăng, thanh khoản có thể cao. Sớm muộn thị trường cũng sẽ xuất hiện nhịp “test cầu” thực sự. Nếu nhanh nhẹn có thể lướt sóng, nếu ngại có thể nắm giữ vì những rung lắc đó cũng sẽ chỉ là “gợn sóng” trong dài hạn.

VN30 đóng cửa tại 1927.35. Cản gần nhất ngày mai là 1934; 1944; 1955; 1964; 1975; 1984. Hỗ trợ 1924; 1913; 1904; 1894; 1885; 1876.

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