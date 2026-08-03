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Đà Nẵng xác định giá thuê 18 cơ sở nhà, đất công trên địa bàn

A Anh Khoa

18 cơ sở nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn Đà Nẵng vừa được phê duyệt đơn giá cho thuê. Cùng với việc công bố mức giá theo từng địa điểm, cơ quan quản lý cũng thông tin về điều kiện và hồ sơ để tổ chức, cá nhân đăng ký thuê…

Ảnh minh họa - Ảnh: Hoàng Bách
Ảnh minh họa - Ảnh: Hoàng Bách

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng vừa phê duyệt đơn giá cho thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, đối với 18 cơ sở nhà, đất trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, số 88 Hoàng Diệu, phường Hải Châu (kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu của Đội quản lý thị trường số 2 cũ) có diện tích cho thuê 638,8m2, giá thuê 265,3 triệu đồng/năm; địa chỉ nhà, đất số 25 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu có diện tích cho thuê 567,1m2, giá thuê 328,9 triệu đồng/năm; Trường tiểu học Hòa Phước 2 (cũ), Tổ dân phố Giáng Nam 2, phường Hòa Xuân, diện tích cho thuê 576m2. giá thuê 39.250.000đồng/năm; Trường mầm non Hòa Sơn 2 (cũ), Tổ dân phố An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, diện tích cho thuê 428m2, giá cho thuê 71 triệu/năm.

Ngoài ra còn có số 574A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, (cơ quan bảo hiểm xã hộicũ) diện tích cho thuê 345m2, giá thuê 172,5 triệu đồng/năm; số 38 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê (trụ sở phòng dân số cũ) diện tích cho thuê 240m2, giá thuê 77,3 triệu đồng/m2; số 120 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu, diện tích cho thuê 292m2, giá thuê 89,2 triệu đồng/năm.

Số 08 Chu Cẩm Phong, phường Ngũ Hành Sơn (kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu của Đội quản lý thị trường số 4 cũ) diện tích cho thuê 286m2, giá cho thuê 137,4 triệu đồng/năm; K122/3 Quang Trung, phường Hải Châu (kho bảo quản hàng hóa tạm giữ, tịch thu của Đội quản lý thị trường số 4 cũ) diện tích cho thuê 271,8m2, giá cho thuê 78,4 triệu đồng/năm;  số 115 Trần Khát Chân, phường Sơn Trà (Hội người mù quận Sơn Trà cũ) diện tích cho thuê 224m2, giá thuê 172,8 triệu đồng/năm;

Danh mục này cũng bao gồm số 604 Phan Châu Trinh, phường Hương Trà (trụ sở Hội Người mù cũ) diện tích cho thuê 177,6m2, giá thuê 44,5 triệu đồng/năm; số 902 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh (trụ sở Thuế cơ sở 1 cũ) diện tích cho thuê 144m2, giá thuê 48,8 triệu đồng/năm; số 533 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, (phòng y tế phường Ngũ Hành Sơn cũ) diện tích cho thuê 144,3m2, giá thuê 127,9 triệu đồng/năm.

Bên cạnh các địa điểm trên, số 321 Hùng Vương, phường Thanh Khê (trạm y tế phường Thạc Gián cũ) có diện tích cho thuê 140,8m2, giá thuê 104,4 triệu đồng/năm; số 172 Bạch Đằng, phường Hải Châu, diện tích cho thuê 120m2, giá cho thuê 181,3 triệu đồng/năm; số 90 đường Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ diện tích cho thuê 62m2, giá thuê 60,3 triệu đồng/năm; số 404 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh (trụ sở thuế cơ sở 1 cũ) diện tích cho thuê 55,9m2, giá thuê 55,4 triệu đồng/năm; Trụ sở Thuế cơ sở 3 Hòa Tiến (cũ) Thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, diện tích cho thuê 31,48m2, giá thuê 24,6 triệu đồng/năm.

Cùng với việc phê duyệt đơn giá cho thuê, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cũng thông tin về điều kiện tham gia thuê nhà, đất. Trong đó, tổ chức phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tự niêm phong phiếu đăng ký thuê nhà và nộp trực tiếp vào hòm kín có niêm phong đặt tại Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng. Các hồ sơ kèm theo nộp trực tiếp cho Trung tâm tại phòng phiếu. Hồ sơ kèm theo phải có chứng từ nộp tiền đặt trước; trường hợp hồ sơ nộp không có chứng từ nộp tiền đặt trước kèm theo thì hồ sơ được xem là không hợp lệ.

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