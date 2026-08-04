Kết luận thanh tra việc quản lý nhà, đất sau sắp xếp tại Văn phòng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ xác định Văn phòng Chính phủ không có cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, song vẫn còn 5 cơ sở chưa có giấy chứng nhận và nhiều vướng mắc.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà cũ (xã Lộc Hà) hiện không còn được sử dụng. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2306/TB-TTCP về kết luận thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Văn phòng Chính phủ.

Trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng Chính phủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 36/2025/NĐ-CP và Quyết định số 16/2025/QĐ-TTg. Theo đó, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chấm dứt hoạt động; Cục Hành chính - Quản trị II, Cục Quản trị và Vụ Kế hoạch - Tài chính được hợp nhất thành Cục Quản trị - Tài vụ.

Trụ sở của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại số 109 Quán Thánh, Hà Nội, được điều chuyển cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý, sử dụng. Các cơ sở nhà, đất của những đơn vị hợp nhất tiếp tục được sử dụng làm trụ sở của Cục Quản trị - Tài vụ.

Tính đến ngày 30/4/2026, Văn phòng Chính phủ báo cáo đang quản lý 23 cơ sở nhà, đất và không có cơ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

23 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CƠ BẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Theo kết luận thanh tra, Văn phòng Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, quản lý và xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp; đồng thời giao 6 đơn vị dự toán trực thuộc quản lý, sử dụng 23 cơ sở.

Các đơn vị đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi, kiểm kê, đánh giá, sử dụng, mua sắm, cải tạo và sửa chữa tài sản.

Văn phòng Chính phủ cũng đã kiểm kê, đánh giá hiện trạng, chất lượng các cơ sở nhà, đất; báo cáo Bộ Tài chính kết quả tổng kiểm kê hằng năm; cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và phần mềm tổng kiểm kê tài sản công.

Các đơn vị được giao quản lý đã thực hiện theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán; lập báo cáo tài chính và báo cáo kê khai tài sản công hằng năm theo quy định.

Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt phương án giữ lại, tiếp tục sử dụng đối với 17 cơ sở.

Ngoài ra, 5 cơ sở nhà, đất là nhà công vụ không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 3 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

Sau khi phương án được phê duyệt, các đơn vị dự toán trực thuộc cơ bản quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; việc bố trí không gian, phân bổ diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với quy định trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

Ba đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ đang sử dụng một phần tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết. Các đơn vị đã xây dựng đề án, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và lựa chọn đối tác thông qua đấu thầu theo quy định.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất.

Cụ thể, 5 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương chưa hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở tại số 260 Đội Cấn, Hà Nội, sau khi tiếp nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhà khách La Thành đang quản lý, sử dụng 13.344 m2 đất thuê của UBND thành phố Hà Nội theo hợp đồng ký ngày 30/8/1999. Mặc dù thời hạn thuê đất đã hết, đến thời điểm thanh tra, đơn vị chưa ký lại hợp đồng thuê đất mới theo quy định.

Tại cơ sở số 260 Đội Cấn có một biệt thự cũ và 3 ki-ốt, tổng diện tích 1.581 m2. Hiện có 21 hộ dân sinh sống, kinh doanh từ nhiều năm trước nên toàn bộ cơ sở chưa thể được đưa vào khai thác, sử dụng theo mục đích được giao.

KHẨN TRƯƠNG XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ CÒN VƯỚNG MẮC

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính được đề nghị phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xử lý các phòng 108, 201 và 208 tại nhà N5, ngõ 40 Vạn Bảo, Hà Nội.

Đối với UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà, đất.

Thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp điều chuyển hai cơ sở D11A và D11B Giảng Võ về Văn phòng Trung ương Đảng; rà soát, xử lý các tồn tại tại số 260 Đội Cấn.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Văn phòng Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng đất và ký lại hợp đồng thuê đất.

Cục Quản trị - Tài vụ được yêu cầu tiếp tục thực hiện thủ tục điều chuyển hai cơ sở D11A và D11B Giảng Võ; hoàn thành xử lý các phòng 108, 201 và 208 tại nhà N5, ngõ 40 Vạn Bảo; rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất tại khu vực phía Nam.

Đối với cơ sở số 260 Đội Cấn, Thanh tra Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, sớm đưa toàn bộ diện tích vào quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích.

Văn phòng Chính phủ cũng được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ theo quy định.