Đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng xây cầu Thủ Thiêm 4, tạo động lực mới cho phát triển đô thị
QQuốc Khánh
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Với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, cầu Thủ Thiêm 4 là một trong những dự án trọng điểm được khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển đô thị và kinh tế, biểu tượng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh…
Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ kết nối khu Nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa hai khu vực này. Với chiều dài 2,16 km và quy mô 8 làn xe, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội. Điều này không chỉ giúp cải thiện tình hình giao thông mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại tại khu vực Nam Sài Gòn và Thủ Thiêm.
Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, cho thấy cam kết mạnh mẽ của chính quyền Thành phố trong việc đầu tư vào hạ tầng giao thông. Dự án cũng bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 136 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng vốn đầu tư cho phần này lên tới 1.385 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026, đảm bảo tiến độ khởi công vào cuối năm và hoàn thành vào quý 4/2028.
Cầu Thủ Thiêm 4 có thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp), chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16km. Phạm vi điểm đầu dự án là đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận); điểm cuối dự án là đường Nguyễn Cơ Thạch (đường trục bắc nam), khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).
Hiện, UBND Phường Tân Thuận đang tổ chức khảo sát sơ bộ, thu thập thông tin pháp lý liên quan về đất, tài sản gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 (từ 3/8 đến hết ngày 20/8/2026).
Trước đó, Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng giao cho UBND Thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương tập trung tuyên truyền, thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư công,…
Cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển không gian đô thị phía Nam. Khi hoàn thành, cầu sẽ tạo ra một trục giao thông mới theo hướng đông-nam, kết nối khu vực Nam Thành phố với khu trung tâm và Thành phố Thủ Đức. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án đô thị mới, thu hút đầu tư và phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch.
Dự án cầu Thủ Thiêm 4
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.063 tỷ đồng, được phân chia thành hai dự án thành phần để tối ưu hóa quản lý:
Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Chi phí khoảng 1.385 tỷ đồng.
Dự án xây dựng cầu và hạ tầng liên quan: Chi phí khoảng 3.678,6 tỷ đồng.
Theo kế hoạch chi tiết, cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến sẽ chính thức khởi công vào quý 3/2026. Công tác thi công sẽ được triển khai khẩn trương để đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2028.
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