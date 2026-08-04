Người Trung Quốc giảm mua bất động sản Mỹ

Thị trường bất động sản Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động mua nhà của các khách đến từ Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: New York Times.

So với một năm trước, số lượng nhà ở nước này được mua bởi người Trung Quốc đã giảm đáng kể trong kỳ 1 năm tính đến cuối tháng 3/2026, một phần do nhiều tiểu bang Mỹ triển khai các đạo luật nhằm cấm người thuộc một số quốc tịch mua nhà đất.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà môi giới bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), số lượng nhà mà người Trung Quốc mua đã giảm mạnh trong kỳ báo cáo, với chỉ 7.400 căn được mua, giảm 37% so với con số 11.700 căn của kỳ 1 năm trước đó.

Tổng cộng, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 67.100 căn nhà đã qua sử dụng ở Mỹ trong vòng 1 năm nói trên, mức thấp thứ hai kể từ năm 2009.

Trong số đó, người Trung Quốc chiếm 11% tổng số khách mua quốc tế, đứng thứ ba sau Canada và Mexico. Trong năm trước đó, người Trung Quốc dẫn đầu với tỷ lệ 15%, song những thay đổi về quy định gần đây đã làm giảm hoạt động của họ. Các nhà đầu tư từ châu Á chiếm 33% tổng số giao dịch, là nhóm lớn nhất trong các số khu vực địa lý.

Sự suy giảm trong hoạt động mua bất động sản của người nước ngoài ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở nói chung tại nước này vẫn ảm đạm. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng đạt 4,06 triệu căn vào năm ngoái, mức thấp nhất trong 3 thập kỷ, do lãi suất thế chấp cao và giá nhà tăng. Đối với những người nước ngoài không thực hiện giao dịch mua, lý do phổ biến nhất là không tìm được bất động sản phù hợp, tiếp theo là vấn đề giá cả.

Trong số 4.970 nhà môi giới bất động sản được NAR khảo sát, chỉ có 7% cho biết họ đã làm việc với khách hàng quốc tế trong kỳ báo cáo.

Ông Matt Christopherson, Giám đốc nghiên cứu kinh doanh và tiêu dùng tại NAR, cho biết nhu cầu từ nước ngoài vẫn bị hạn chế mặc dù đồng USD đã yếu đi một chút trong năm qua. Ông nói: "Khách nước ngoài cũng phải đối mặt với vấn đề về nguồn cung nhà và giá nhà, giống như người mua trong nước”.

Tuy nhiên, người mua Trung Quốc vẫn là những người thực hiện các giao dịch đắt đỏ nhất. Họ đã rót 7,6 tỷ USD vào thị trường bất động sản Mỹ trong kỳ báo cáo, với giá mua trung bình của họ là khoảng 1 triệu USD mỗi căn.

Con số này giảm mạnh so với 13,7 tỷ USD trong kỳ 1 năm trước đó. California tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho người mua Trung Quốc, tiếp theo là Texas, Arizona và New York.

Các chính sách ở cấp bang đã trở thành rào cản ngày càng lớn đối với người mua nhà Trung Quốc. Một số bang đã đưa ra luật hạn chế người Trung Quốc mua nhà hoặc đất trong vài năm qua. Đơn cử như một đạo luật ở bang Texas có hiệu lực từ tháng 9 năm ngoái cấm người từ Trung Quốc mua bất động sản ngoại trừ những người có thị thực hợp lệ muốn mua nhà để có một nơi ở chính.

Một Nhà môi giới bất động sản từ Texas cho biết cô không có khách hàng nào từ Trung Quốc kể từ tháng 9, nhưng cũng lưu ý rằng lãi suất cao đã khiến một số người mua nước ngoài chùn bước.

Ông Christopherson cho biết những thay đổi trong chính sách nhập cư cũng có thể đã ảnh hưởng đến hoạt động mua nhà của người nước ngoài ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt các quy định đối với thị thực H-1B, bao gồm áp khoản phí 100.000 USD cho người nộp đơn mới.

Người từ Ấn Độ chiếm 9% số người mua nước ngoài trên thị trường bất động sản Mỹ trong kỳ báo cáo, tăng so với kỳ trước đó. Hầu hết người Ấn Độ mua bất động sản Mỹ để làm nơi cư trú chính, không giống như người mua từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Người mua Trung Quốc có xu hướng mua nhà ở Mỹ để sử dụng cho mục đích học tập nhiều hơn so với các nhóm khác.