Hà Nội phát huy vai trò của khu công nghệ cao, khu công nghiệp trong tăng trưởng chung

Lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị các khu công nghệ cao, khu công nghiệp phải đóng góp tích cực, thực chất và hiệu quả hơn vào tăng trưởng công nghiệp và tăng trưởng chung. Thành phố sẽ thiết lập một cơ chế mới, hàng tuần sẽ phân công đầu mối lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của nhà đầu tư để giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc…

Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Ảnh: thanhuyhanoi.vn

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Trương Việt Dũng vừa chủ trì Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

TẬP TRUNG THÁO GỠ TỪNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhìn chung được duy trì ổn định. Công tác quản lý, duy tu, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm

Một số dự án hạ tầng đã có chuyển biến tích cực. Hai khu công nghiệp Đông Anh và Phú Hà được khởi công ngày 19/5/2026 và đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; hai khu công nghiệp Tiến Thắng và Phù Đổng đã được thành lập, đang triển khai cắm mốc, đo đạc, kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng. Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công hạ tầng. Một số khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và xử lý nước thải.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện giữa các dự án còn chưa đồng đều; một số tồn tại đã được chỉ ra nhiều lần nhưng chuyển biến còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng một số khu vực còn manh mún, chưa liền khoảnh; hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa đồng bộ; một số chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ cam kết về nguồn lực, ký quỹ và tiến độ đầu tư.

Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tại một số khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ, cần được kiểm tra, xử lý và khắc phục kịp thời.

Lắng nghe ý kiến của các chủ đầu tư hạ tầng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể. Chuyển mạnh từ báo cáo tình hình sang tổ chức xử lý công việc, gắn với trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn và kết quả thực hiện.

Trong đó, khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường; không để hồ sơ chậm luân chuyển hoặc vướng mắc kéo dài giữa các cơ quan. Đối với hệ thống hạ tầng thiết yếu như: giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, các đơn vị phải xác định rõ nhu cầu, quy mô, phương án đầu tư, nguồn lực và tiến độ hoàn thành, chủ động đề xuất UBND Thành phố các điều kiện về hạ tầng tương ứng với phương án thu hút đầu tư.

PHẢI ĐÓNG GÓP THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ HƠN

Đối với những hạng mục cấp bách, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải được ưu tiên xử lý ngay. Ban Quản lý có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, điều phối, chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương để thống nhất phương án. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố, đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể.

Đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tập trung xử lý các điểm nghẽn về mặt bằng tại Khu phần mềm, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 và Khu công nghiệp công nghệ cao 2; ưu tiên giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông và hạ tầng kỹ thuật có tính chất kết nối. Đồng thời, rà soát nhu cầu cấp điện thực tế, hệ thống hạ tầng chung và trạm xử lý nước thải, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vận hành và mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư.

Còn với các khu công nghiệp đang hoạt động, chủ đầu tư phải tiếp tục chỉnh trang, duy tu, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng; kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, đấu nối và xử lý nước thải; bảo đảm dữ liệu quan trắc môi trường đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng tình trạng vận hành thực tế. Ban Quản lý được yêu cầu rà soát toàn bộ các khu công nghiệp đang hoạt động, nhất là những khu đã vận hành nhiều năm, tập trung vào công suất và tình trạng vận hành hệ thống xử lý nước thải, điều kiện phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng và các nguy cơ phát sinh từ khu vực ngoài hàng rào. Thành phố nhất quán quan điểm phát triển công nghiệp không đánh đổi môi trường.

Đối với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp đang triển khai công tác đầu tư xây dựng mới, Phó Chủ tịch Thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch và thủ tục đầu tư, môi trường, xây dựng. Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư thứ phát từ đầu năm 2027; Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn phải bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã được bàn giao; các khu công nghiệp Phú Hà và Đông Anh phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026.