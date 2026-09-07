AI đẩy tài sản giới tỷ phú lên mức kỷ lục 15,1 nghìn tỷ USD

Đà tăng của cổ phiếu liên quan đến AI đã giúp tài sản của giới tỷ phú tăng mạnh, Bắc Mỹ tiếp tục là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất…

Ảnh minh hoạ: Glenn Harvey/Bloomberg

Làn sóng AI bùng nổ trên toàn cầu đã đưa số lượng tỷ phú thế giới lên mức cao chưa từng có.

Số lượng tỷ phú trên thế giới đã đạt con số kỷ lục 3.795 người trong năm 2025, trong khi tổng tài sản của họ tăng 12,8%, lên mức cao chưa từng có là 15,1 nghìn tỷ USD, theo Billionaire Census 2026, báo cáo do Altrata, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích về giới giàu, công bố.

Theo báo cáo, số lượng tỷ phú tăng 8,2% trong năm 2025. Mức tăng mạnh nhất trong 5 năm qua.

3.795 tỷ phú trên toàn cầu chỉ chiếm 0,07% số người giàu trên thế giới có tài sản từ 5 triệu USD trở lên, nhưng lại nắm giữ tới 13% tổng tài sản toàn cầu. Quy mô này tương đương khoảng một phần tư tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trong chỉ số S&P 500.

Đầu tư vào AI được cho là một trong những động lực quan trọng đứng sau sự gia tăng tài sản này. Theo CNBC, trong số 150 công ty niêm yết tạo ra mức tăng tài sản lớn nhất cho các tỷ phú, những doanh nghiệp chi ít nhất 30 triệu USD cho AI trong 5 năm trước đó có vốn hóa thị trường tăng nhanh hơn 23% so với các doanh nghiệp cùng nhóm trong giai đoạn 2024-2025.

Đáng chú ý, 29 “siêu tỷ phú” - những người sở hữu tài sản cá nhân trên 50 tỷ USD - hiện nắm giữ tổng cộng 4,1 nghìn tỷ USD, tương đương 27,2% tổng tài sản của toàn bộ giới tỷ phú. Trong khi đó, vào năm 2017, chỉ có 10 người vượt ngưỡng 50 tỷ USD và tổng tài sản của họ chỉ chiếm 7,2% tài sản của toàn bộ giới tỷ phú.

Những cái tên nổi bật trong nhóm này gồm CEO Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và đồng sáng lập Google Larry Page.

Bắc Mỹ tiếp tục là khu vực tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới, với tổng cộng 1.337 người, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng số lượng tỷ phú nhanh nhất toàn cầu, ở mức 11,6% trong năm. Châu Âu có thêm nhiều tỷ phú mới, nâng tổng số lên 1.081 người, tăng 7,9%, trong khi số tỷ phú tại châu Á tăng 6,5%, lên 881 người.

Xét theo thành phố, New York đứng đầu với 164 tỷ phú, tiếp đến là Hồng Kông với 106, San Francisco với 99, London với 79 và Singapore với 75.

Độ tuổi trung bình của một tỷ phú hiện là 71. Khoảng 62% tỷ phú là những người tự gây dựng tài sản, thay vì thừa hưởng từ gia đình.

Altrata dự báo trong thập kỷ tới, khoảng 6,6 nghìn tỷ USD sẽ được các tỷ phú trên toàn cầu chuyển giao thông qua thừa kế hoặc dành cho hoạt động từ thiện.

Đáng chú ý, thế hệ những người thừa kế của các tỷ phú hiện có độ tuổi trung bình 48 tuổi.

Theo Altrata, nhóm này ngày càng dành nhiều sự quan tâm đến công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu và các khoản đầu tư tạo ra tác động tích cực cho xã hội.