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SK Hàn Quốc đang tìm dự án quy mô lớn về trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam

H Hạ Chi

Tập đoàn SK đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam...

Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan hạ tầng Trung tâm GPU "Haein". Ảnh TTXVN.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan hạ tầng Trung tâm GPU "Haein". Ảnh TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, ngày 7/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Tập đoàn SK, theo TTXVN. 

Trung tâm GPU Haein, nằm tại khu vực Gasan, Seoul, là một trong những hạ tầng tính toán AI quy mô lớn của Hàn Quốc, phục vụ phát triển các mô hình AI quy mô lớn và tăng cường năng lực AI có chủ quyền của nước này. Trung tâm do SK Telecom (SKT), công ty thành viên của Tập đoàn SK, vận hành.

Trung tâm được trang bị hơn 1.000 GPU NVIDIA Blackwell B200 trong một cụm thống nhất. Hệ thống được tích hợp nền tảng quản lý và ảo hóa hạ tầng AI, cho phép phân bổ tài nguyên GPU linh hoạt theo nhu cầu, hỗ trợ quá trình phát triển, huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Trung tâm Haein hiện tham gia cung cấp hạ tầng tính toán cho chương trình phát triển mô hình nền tảng AI có chủ quyền của Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI trong nước.

Cụm GPU Haein là một mắt xích trong kế hoạch quốc gia nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về AI. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm, hiện diện và các hoạt động đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam thời gian qua.

Phó Thủ tướng ghi nhận SK có năng lực toàn diện về tài chính, công nghệ và quản trị, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam ưu tiên các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững và giảm phát thải; đồng thời có đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Sau khi tham quan hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Haein, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm AI quy mô lớn tại Việt Nam.

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn SK, Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu dự án với tầm nhìn dài hạn và quy mô tương xứng, không chỉ xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới hình thành một trung tâm AI và đổi mới sáng tạo có tầm vóc khu vực.

Trung tâm cần tích hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển công nghệ và ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị SK đưa công nghệ, chuyên gia và các hoạt động nghiên cứu có giá trị gia tăng cao vào Việt Nam; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp cận hạ tầng tính toán, công nghệ và hệ sinh thái của trung tâm.

Đồng thời, SK cần gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn SK không chỉ mở rộng đầu tư mà còn đồng hành trong các lĩnh vực then chốt của giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là năng lượng, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng đề nghị SK nghiên cứu đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng, AI, công nghệ, tại các địa bàn trọng điểm, còn nhiều dư địa phát triển như Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh.

SK là tập đoàn kinh tế đa ngành có giá trị vốn hóa thị trường gần 300 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc. Tập đoàn có khoảng 200 công ty con, tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 170 tỷ USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào AI, bán dẫn và năng lượng.

Tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã thực hiện nhiều khoản đầu tư quy mô lớn vào các doanh nghiệp hàng đầu với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ USD. 

Tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và những lĩnh vực vừa là thế mạnh của SK, vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

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