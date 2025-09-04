Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới
Nguyệt Hà
04/09/2025, 21:00
Tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch cấp cao và Chuỗi sự kiện Export Forum – Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 diễn ra vào sáng 4/9, các lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đã cùng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Du lịch và xuất khẩu không chỉ là hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế, mà còn là “đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng...
Lần
đầu tiên Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban
Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng tổ chức Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng
hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing”, Diễn đàn xuất khẩu và Hội
chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025.
Dự Lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
BA DÒNG
CHẢY LỚN HỘI TỤ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Đây
là lần đầu tiên, các cơ quan Trung ương và các địa phương mà đi đầu là TP. Hồ
Chí Minh cùng phối hợp chung tay tổ chức cả Chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch,
vừa quảng bá các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư,
xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam tới bạn bè, doanh nghiệp năm
châu.
Sự
kết hợp hài hòa các hoạt động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức
đã tạo sức hút cộng hưởng để hàng nghìn đoàn doanh nghiệp nước ngoài tới tham
dự các sự kiện trong cả ba ngày tại SECC cũng như tại rất nhiều
địa điểm khác ở TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước.
Ông
Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, lần đầu tiên, ba dòng
chảy lớn gồm du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối thành một
chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ. Điều này thể hiện cam kết của Thành phố luôn
đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước và
quốc tế cùng phát triển; cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế, du lịch,
thương mại xanh, bền vững và sáng tạo.
Phát
biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh năm 2025 là thời
điểm then chốt trong hành trình tái định hình ngành du lịch Việt Nam và thế
giới. Nếu
công nghệ số đang làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận thị trường, quản trị điểm
đến, thì biến đổi khí hậu và sức ép phát triển bền vững lại đòi hỏi mỗi quốc
gia, mỗi doanh nghiệp phải hành động có trách nhiệm hơn bao giờ hết.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: 8 tháng năm 2025, gần 15 triệu
khách quốc tế đến Việt Nam, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2024. Du lịch không chỉ
phục hồi về lượng mà đang bước vào một “chu kỳ phát triển mới” – chuyển mình về
chất, tư duy và mô hình tăng trưởng.
Phó
Thủ tướng cũng nêu bảy định hướng lớn, gồm: đổi mới tư duy phát triển du lịch;
tăng cường hợp tác và hành động; xây dựng Bộ nguyên tắc du lịch số và xanh;
hoàn thiện chính sách; tăng cường liên kết vùng và ngành; phát triển nguồn nhân
lực; mở rộng hợp tác quốc tế.
“Du
lịch số – du lịch xanh – du lịch vì con người” được Phó Thủ tướng xác định là
thông điệp hành động, mở ra một giai đoạn mới cho ngành du lịch Việt Nam.
DU LỊCH LÀ CẦU NỐI ĐỂ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CẤT CÁNH
Tại lễ khai mạc, Thứ
trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định du lịch và xuất khẩu gắn bó chặt chẽ: “Mỗi
du khách quốc tế không chỉ mang về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mà
còn trở thành ‘đại sứ thương mại’ cho hàng hóa Việt Nam. Du lịch chính là cầu
nối để thương mại và đầu tư cất cánh.”
Theo
Thứ trưởng, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 786 tỷ USD,
trong đó xuất khẩu đạt 405 tỷ USD, tăng 14,3%, với 37 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ
USD và 8 mặt hàng trên 10 tỷ USD. Mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu 12% trong
năm 2025 là khả thi khi 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của
Việt Nam đạt gần 515 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.
Du
lịch quốc tế đã đóng góp khoảng 8% vào GDP của Việt Nam năm 2024, với hơn 18
triệu lượt khách quốc tế, và con số này dự kiến tăng lên 25 triệu lượt vào năm
2025. “Hoạt động xuất nhập khẩu và ngành du lịch của Việt Nam góp phần không
nhỏ vào thành công trên”, bà Thắng khẳng định.
Trong
thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành các chiến lược quan
trọng để duy trì và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm: phát triển
kinh tế tư nhân, tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đổi
mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, và hội nhập quốc tế.
Hội
chợ Du lịch quốc tế ITE 2025 không chỉ là nơi trưng bày vẻ đẹp văn hóa, di sản
và các sản phẩm du lịch hấp dẫn của Việt Nam, mà còn là cầu nối để du lịch trở
thành động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư. Hàng triệu lượt du khách quốc tế
không chỉ mang về quê hương những kỷ niệm hình ảnh đất nước và con người Việt
Nam, mà họ còn trở thành "đại sứ thương mại" cho hàng hóa Việt Nam,
góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu.
Song
song với đó, Diễn đàn Xuất khẩu và Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng quốc tế -
VIS 2025 tập trung vào việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp doanh nghiệp
Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị quốc tế.
Năm
thứ 3 tổ chức, VIS 2025 đã mở rộng gấp rưỡi và ghi nhận con số ấn tượng: 450
đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam
với 12.000 sản phẩm trưng bày trên diện tích 10.000 m2, cùng sự tham gia của 60
thương vụ và chi nhánh thương vụ trên toàn cầu.
Với
chủ đề “Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động”, ITE HCMC 2025 thu hút hơn
500 doanh nghiệp, 250 người mua quốc tế và hàng chục nghìn khách tham quan. Đặc
biệt, các địa phương tham gia còn mở rộng quy mô, thu hút đoàn doanh nghiệp
quốc tế về trực tiếp địa phương, điển hình như Tây Ninh sẽ đón 150 đoàn doanh
nghiệp từ 24 quốc gia ngày 6/9.
Ba
sự kiện lần này không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là khởi đầu cho những thành
công mới. Lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đều kỳ vọng du lịch sẽ trở thành động
lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại – đầu tư sẽ là nền tảng cho sự thịnh
vượng kinh tế Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
08:34, 23/08/2025
Kim ngạch xuất khẩu hạt điều tăng mạnh nhờ giá bán tăng cao
08:25, 22/08/2025
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 45 tỷ USD, gỗ và cà phê dẫn dắt tăng trưởng
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại
Sáng ngày 4/9/2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”…
TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu
Với sự kiện này, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm liên kết và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, hướng tới ngành du lịch hiện đại và bền vững…
Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm…
Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…
Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành du lịch ghi nhận bức tranh nhiều gam màu. Nếu Huế và Ninh Bình khởi sắc mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng cao, thì Quảng Trị và đặc biệt là Thanh Hóa lại sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 6 và các yếu tố khách quan...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: