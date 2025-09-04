Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới

Tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch cấp cao và Chuỗi sự kiện Export Forum – Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 diễn ra vào sáng 4/9, các lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đã cùng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Du lịch và xuất khẩu không chỉ là hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế, mà còn là “đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng...

Lần đầu tiên Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng tổ chức Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing”, Diễn đàn xuất khẩu và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025.

Dự Lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

BA DÒNG CHẢY LỚN HỘI TỤ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đây là lần đầu tiên, các cơ quan Trung ương và các địa phương mà đi đầu là TP. Hồ Chí Minh cùng phối hợp chung tay tổ chức cả Chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch, vừa quảng bá các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam tới bạn bè, doanh nghiệp năm châu.

Sự kết hợp hài hòa các hoạt động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức đã tạo sức hút cộng hưởng để hàng nghìn đoàn doanh nghiệp nước ngoài tới tham dự các sự kiện trong cả ba ngày tại SECC cũng như tại rất nhiều địa điểm khác ở TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, lần đầu tiên, ba dòng chảy lớn gồm du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ. Điều này thể hiện cam kết của Thành phố luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng phát triển; cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế, du lịch, thương mại xanh, bền vững và sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm then chốt trong hành trình tái định hình ngành du lịch Việt Nam và thế giới. Nếu công nghệ số đang làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận thị trường, quản trị điểm đến, thì biến đổi khí hậu và sức ép phát triển bền vững lại đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp phải hành động có trách nhiệm hơn bao giờ hết.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: 8 tháng năm 2025, gần 15 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2024. Du lịch không chỉ phục hồi về lượng mà đang bước vào một “chu kỳ phát triển mới” – chuyển mình về chất, tư duy và mô hình tăng trưởng.

Phó Thủ tướng cũng nêu bảy định hướng lớn, gồm: đổi mới tư duy phát triển du lịch; tăng cường hợp tác và hành động; xây dựng Bộ nguyên tắc du lịch số và xanh; hoàn thiện chính sách; tăng cường liên kết vùng và ngành; phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác quốc tế.

“Du lịch số – du lịch xanh – du lịch vì con người” được Phó Thủ tướng xác định là thông điệp hành động, mở ra một giai đoạn mới cho ngành du lịch Việt Nam.

DU LỊCH LÀ CẦU NỐI ĐỂ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CẤT CÁNH

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định du lịch và xuất khẩu gắn bó chặt chẽ: “Mỗi du khách quốc tế không chỉ mang về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mà còn trở thành ‘đại sứ thương mại’ cho hàng hóa Việt Nam. Du lịch chính là cầu nối để thương mại và đầu tư cất cánh.”

Theo Thứ trưởng, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 786 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 405 tỷ USD, tăng 14,3%, với 37 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD và 8 mặt hàng trên 10 tỷ USD. Mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu 12% trong năm 2025 là khả thi khi 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 515 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch quốc tế đã đóng góp khoảng 8% vào GDP của Việt Nam năm 2024, với hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, và con số này dự kiến tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2025. “Hoạt động xuất nhập khẩu và ngành du lịch của Việt Nam góp phần không nhỏ vào thành công trên”, bà Thắng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thăm quan gian hàng của đối tác quốc tế.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành các chiến lược quan trọng để duy trì và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm: phát triển kinh tế tư nhân, tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, và hội nhập quốc tế.

Hội chợ Du lịch quốc tế ITE 2025 không chỉ là nơi trưng bày vẻ đẹp văn hóa, di sản và các sản phẩm du lịch hấp dẫn của Việt Nam, mà còn là cầu nối để du lịch trở thành động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư. Hàng triệu lượt du khách quốc tế không chỉ mang về quê hương những kỷ niệm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, mà họ còn trở thành "đại sứ thương mại" cho hàng hóa Việt Nam, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song song với đó, Diễn đàn Xuất khẩu và Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng quốc tế - VIS 2025 tập trung vào việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị quốc tế.

Năm thứ 3 tổ chức, VIS 2025 đã mở rộng gấp rưỡi và ghi nhận con số ấn tượng: 450 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam với 12.000 sản phẩm trưng bày trên diện tích 10.000 m2, cùng sự tham gia của 60 thương vụ và chi nhánh thương vụ trên toàn cầu.

Với chủ đề “Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động”, ITE HCMC 2025 thu hút hơn 500 doanh nghiệp, 250 người mua quốc tế và hàng chục nghìn khách tham quan. Đặc biệt, các địa phương tham gia còn mở rộng quy mô, thu hút đoàn doanh nghiệp quốc tế về trực tiếp địa phương, điển hình như Tây Ninh sẽ đón 150 đoàn doanh nghiệp từ 24 quốc gia ngày 6/9.

Ba sự kiện lần này không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là khởi đầu cho những thành công mới. Lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đều kỳ vọng du lịch sẽ trở thành động lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại – đầu tư sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế Việt Nam.