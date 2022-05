Tân Á Đại Thành cùng Daewoo E&C đưa “tuyến phố mua sắm Hàn Quốc” đến đảo ngọc Phú Quốc

Tiếp nối thành công của các sản phẩm trước đó tại Meyhomes Capital Phú Quốc, Tân Á Đại Thành “bắt tay” cùng Daewoo E&C mang đến dòng shophouse The Koradise được định vị cao cấp nhất dự án với phong cách kiến trúc Hàn Quốc độc đáo, kiến tạo nên phố mua sắm sôi động.

TÂM HUYẾT TỪ HAI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Tháng 10/2021, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã kí hợp tác cùng Tập đoàn Daewoo E&C - đơn vị phát triển bất động sản và xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để cùng thực hiện sứ mệnh xây dựng đại đô thị đảo quy mô bậc nhất Phú Quốc và biến nơi đây thành “tâm điểm của tâm điểm”, chốn an cư đáng sống bậc nhất tại thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Sự xuất hiện của The Koradise đánh dấu bước khởi đầu trong việc hợp tác này.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Byoung Won Yu - đại diện Daewoo E&C cho hay “Chúng tôi biết nơi nào đáng đầu tư và nơi nào có tiềm năng phát triển. Chúng tôi biết điều gì là quan trọng cho một dự án và biết nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường bất động sản. Đó là cách chúng tôi đạt được thành công trong kinh doanh bất động sản và trở thành đối tác của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc".

Tiểu khu The Koradise sẽ là dấu ấn tiếp theo của Daewoo E&C tại thị trường bất động sản Việt Nam sau Starlake Tây Hồ và khách sạn Daewoo. Được tư vấn quy hoạch bởi Daewoo E&C, đây sẽ là tiểu khu đắt giá nhất dự án và là mảnh ghép hoàn thiện hệ tiện ích quy mô của Meyhomes Capital Phú Quốc.

Trong hành trình tâm huyết kiến tạo khu đô thị sống hiện đại, đẳng cấp tại Phú Quốc, Tân Á Đại Thành không ngừng bổ sung, hoàn thiện các tiện ích để mang đến những trải nghiệm sống chất lượng cho cư dân địa phương và điểm hẹn đầu tư lý tưởng cho thị trường.

The Koradise với 94 căn shophouse sở hữu vĩnh viễn, có từ 2-3 mặt tiền, thiết kế 4-5 tầng tối ưu không gian kinh doanh và sinh hoạt cho chủ sở hữu. Sự đồng bộ về kiến trúc và quy hoạch ngành hàng mang đến tuyến phố mua sắm phong cách Hàn Quốc hiện đại, sôi động tại thiên đường nghỉ dưỡng giàu bản sắc.

THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ PHONG CÁCH HÀN QUỐC TẠI LÕI TRUNG TÂM ĐẠI ĐÔ THỊ

The Koradise sở hữu vị trí mặt tiền tại các đại lộ chính của dự án như đại lộ An Thới rộng 36m - tuyến đường trọng tâm của dự án cũng như thành phố Phú Quốc, trong tương lai đây cũng sẽ là tuyến phố đi bộ xuyên đảo dài 2km, địa điểm đồng hành cùng địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội bốn mùa.

Cùng với mặt tiền Đại Lộ Bình Minh 36m - kết nối ra đường ĐT 975 và Quảng trường biển Bãi Trường, The Koradise mang đến tâm điểm vui chơi giải trí mới tại trung tâm thành phố đảo. Vị trí đắt giá giúp cho shophouse The Koradise đón đầu dòng chảy kết nối từ các phân khu của dự án và của toàn trung tâm An Thới.

The Koradise kiến tạo trục giao thương sôi động.

Cộng hưởng cùng trục cảnh quan đắt giá gồm Công viên ánh sáng rộng 1,5ha, nhà hát ánh sáng, The Koradise mang đến trục giao thương sôi động 24/7 với các hoạt động đường phố, lễ hội đậm bản sắc văn hóa Việt - Hàn. Sự hội tụ của các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc còn mang đến điểm vui chơi, giải trí sầm uất xứng tầm vóc thành phố đảo.

Ví như một Korean Town thu nhỏ nơi đảo ngọc năng động, The Koradise còn có điểm nhấn là K-pop Street - tuyến phố với các biểu tượng văn hóa, giải trí đậm chất Hàn Quốc, trong tương lai sẽ là điểm đến “phải checkin” của người dân địa phương và khách du lịch.

Có thể nói, trong bối cảnh các tụ điểm vui chơi giải trí tập trung tại hai cực Nam - Bắc đảo thì The Koradise với vị trí trung tâm An Thới sẽ là điểm đến mới lạ, đáp ứng nhu cầu giải trí của cộng đồng cư dân địa phương và quốc tế khi sinh sống và làm việc tại Phú Quốc.

* Thông tin chi tiết:

The Koradise - Kiến tạo phong vị thiên đường

Một sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.