Cùng 3 thành phố hiện hữu là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; trước năm 2025, Tân Uyên sẽ là thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Thành phố Tân Uyên tương lai được kỳ vọng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hạ tầng giao thông.

TÂN UYÊN LÊN THÀNH PHỐ - LOẠT CÔNG TRÌNH TIẾP BƯỚC NÂNG TẦM

Là địa bàn nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương, Tân Uyên tiếp giáp với 4 thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Đây là lợi thế để địa phương này thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Sau khi đạt chuẩn đô thị loại 3 vào 2018, kinh tế Tân Uyên đã phát triển mạnh mẽ với bàn đạp là lĩnh vực công nghiệp. Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn duy trì ở mức hai con số. Năm 2020, Tân Uyên thu hút vốn FDI lên đến gần 4 tỷ USD.

Các chuyên gia đánh giá, Tân Uyên đang hội tụ đầy đủ những yếu tố tăng trưởng về kinh tế, vốn FDI, dân số, hạ tầng… để bứt phá với lộ trình lên thành phố trước năm 2025.

Tân Uyên đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ kế hoạch lớn về giao thông của tỉnh Bình Dương. Hàng loạt các công trình hạ tầng quan trọng như Đại lộ Uyên Hưng - Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Uyên Hưng, Vành đai 4 và một loạt tuyến tỉnh lộ như ĐT 741, ĐT 742, ĐT 745, ĐT 746, ĐT 747… đã được triển khai, nhằm tăng cường năng lực giao thông, vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông tỷ đô tại Tân Uyên còn có các tuyến giao thông đối nội quan trọng, kết nối với các trục đường chính đô thị như đường Tân Phước Khánh 10, đường LKV14 cũng được đầu tư quy hoạch mở rộng lộ giới lên tới 28m.

Với “cú huých” từ hạ tầng, Tân Uyên sẽ phát huy được thế mạnh của mình, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh các khu công nghiệp như khu công nghiệp Nam Tân Uyên, khu công nghiệp Tân Lập, khu công nghiệp Uyên Hưng, khu công nghiệp Phú Chánh… Sắp tới, khu công nghiệp VSIP III sẽ được xây dựng với quy mô khoảng 1.000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Hiện có khoảng 31 doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại đây, tương đương 176 ha đất công nghiệp và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư dự kiến.

BẤT ĐỘNG SẢN TÂN UYÊN ĐÓN SÓNG THỊ TRƯỜNG

Giao thông thuận lợi, công nghiệp sầm uất là những lợi thế giúp Tân Uyên trở thành cực phát triển mới của Bình Dương, thu hút nguồn lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước, người lao động về địa phương an cư lạc nghiệp, tạo đà cộng hưởng cho bất động sản khu vực này gia tăng giá trị.

Đây là điều không khó dự đoán khi trước đó, bất động sản của Dĩ An và Thuận An đã thiết lập những kỷ lục tăng giá không ngờ sau khi được nâng cấp lên thành phố.

Tại Dĩ An, thời điểm cuối năm 2019, một dự án nhà phố được rao bán với giá khoảng 30 triệu đồng/m2. Tháng 4/2020, khi Dĩ An lên thành phố, giá giao dịch đã tăng lên 40 - 45 triệu đồng/m2. Tương tự, năm 2019, giá bất động sản Thuận An rơi vào khoảng 16 triệu đồng m2. Nhưng khi Thuận An chính thức lên thành phố, trong năm 2021, gần 75% giá bán các dự án mới tại thành phố Thuận An từ ngưỡng 31 triệu đồng/m2 trở lên.

Nói về tiềm năng bất động sản Tân Uyên trong tương lai, TS. Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cho biết: “Cùng sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp phát triển mạnh như hai thành phố Thuận An và Dĩ An, Tân Uyên sẽ trở thành địa phương có nhu cầu về nhà ở khổng lồ, nhất là với giới chuyên gia và người có thu nhập cao. Tuy nhiên với nguồn cung có giới hạn, giá bất động sản Tân Uyên sẽ sớm tiệm cận so với thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An.”

Thực tế, hiện nay nguồn cung dự án mới tại Tân Uyên vẫn chưa đủ để tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, tại địa phương chưa có bất kỳ dự án căn hộ nào. Trong năm 2022, chỉ duy nhất Tecco Felice Tower là dự án khu căn hộ chuẩn chuyên gia đầu tiên được ra mắt tại Tân Uyên, do Tecco Group làm chủ đầu tư, Tecco Service và DXMD Vietnam là nhà phát triển dự án.

Tecco Felice Tower là dự án căn hộ chuẩn chuyên gia đầu tiên tại Tân Uyên.

Được biết, dự án có 16 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy mô 504 căn hộ. Đây cũng là dự án đầu tiên có trung tâm thương mại tại Tân Uyên với loạt tiện ích nội khu phong phú đáp ứng nhu cầu của cư dân. Được đầu tư bài bản, giao thông kết nối dễ dàng, pháp lý hoàn thiện với mức giá lý tưởng hiếm có chỉ từ 17,9 triệu đồng/m2, Tecco Felice Tower được giới chuyên gia đánh giá là dự án đáng đầu tư nhất trên thị trường Tân Uyên ở thời điểm hiện tại.

Một góc cổng vào khu căn hộ Tecco Felice Tower.

Thành phố Tân Uyên trong tương lai đang sở hữu hàng loạt khu công nghiệp và hệ thống giao thông “cực khủng” để trở thành đô thị thông minh điển hình của Bình Dương.

Điều này cũng đang là yếu tố tạo sức ép cho Tân Uyên về nguồn cầu nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư. Thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi không nhỏ, đòi hỏi nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thực phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội.