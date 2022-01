Tăng chuyến, bố trí bay đêm cận Tết, Cục Hàng không lưu ý an toàn và chất lượng

Thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2022, từ ngày 17/01/2022 đến 16/02/2022, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn căn cứ lịch bay được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, xây dựng phương án nhân sự, gồm cả nhân sự dự phòng, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2022.

Cục cũng đặc biệt lưu ý đến các đơn vị phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm công tác an ninh an toàn và chất lượng lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến.

“Trong trường hợp có các chuyến bay ngoài thời gian khai thác của các cảng hàng không, sân bay được công bố và có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến cần khẩn trương thông báo cho cảng hàng không, sân bay liên quan để xem xét điều chỉnh công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực”, Cục Hàng không Việt Nam lưu ý.

Cục yêu cầu các hãng hàng không tính toàn nguồn lực tàu bay, xây dựng kế hoạch và tuân thủ lịch bay được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Bên cạnh đó, các hãng cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin liên tục, kịp thời cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không thông suốt, không bị gián đoạn.

Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không, sân bay.

"Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định đồng thời báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời xem xét, giải quyết", Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Theo số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến trong tháng 01/2022, từ ngày 19/12/2021 - 18/01/2022 do Cục Hàng không Việt Nam công bố ngày 24/1, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 12.219 chuyến, dù vẫn giảm 37,4% so với cùng kỳ nhưng tăng mạnh 46,2% so với tháng trước.

Trong đó, Vietnam Airlines Group thực hiện 5.838 chuyến bay, chiếm 47,8% tổng số chuyến, kế đến các hãng: VietJet Air, Bamboo Airways và Vietravel thực hiện lần lượt 3.362; 2.873 và 146 chuyến bay.

Trong đó, số chuyến bay do VASCO thuộc Vietnam Airlines Group thực hiện tăng đến 155,6%, Bamboo Airways tăng 61,9% so với tháng trước đó.

Hiện nhu cầu bay cận Tết nóng lên từng ngày. Với đường bay nội địa, nhu cầu hành khách đi trên đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội và từ TP. Hồ Chí Minh đi/đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc trong giai đoạn này tăng mạnh trở lại với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên 70%. Các hãng cũng khai thác hết số lượng chuyến bay được phân bổ.

Các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc) và Singapore tăng tần suất lên 14 chuyến/tuần mỗi bên, chia cho 4 hãng khai thác là: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines.

Các hãng cũng bắt đầu khai thác trở lại đường bay từ Pháp, Đức, Anh và Nga từ tuần này. Ngày 27/1, Vietnam Airlines sẽ khai thác chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt (Đức).