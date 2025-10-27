Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...
Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski cùng Đoàn đại biểu Ba Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, đóng vai trò cầu nối trong hợp tác quốc tế về điều tra, chia sẻ thông tin và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Công an cho biết kể từ khi Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, mối quan hệ giữa hai nước luôn phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục và đào tạo, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1/2025.
Khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về việc hai bên sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Kỹ thuật số Ba Lan nhân dịp chuyến thăm này.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ba Lan thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và mở rộng các kênh hợp tác song phương giữa các cơ quan chức năng hai nước trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, mua bán người và các hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.
Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật; ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Ba Lan, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam sang Ba Lan học tập, đầu tư và du lịch.
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, đặc biệt của Bộ Công an, trong việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, coi đây là biểu tượng của tinh thần đa phương trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.
Nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Lương Tam Quang về tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski khẳng định Bộ Kỹ thuật số Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.
Kiểm tra là một khâu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng...
Sáng ngày 27/10, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình tóm tắt về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp...
Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và dẫn dắt nhằm tiếp tục đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực...
Hai bên nhất trí đẩy nhanh rà soát để nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA) theo hướng thân thiện, thuận lợi và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng bao trùm, bền vững...
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh Nhật Bản là một trong các đối tác lâu đời và tin cậy nhất của ASEAN. Hợp tác của hai bên phát triển sâu rộng, năng động và trở thành hình mẫu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thực chất, cùng có lợi ở khu vực...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: