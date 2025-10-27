Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Đan Tiên

27/10/2025, 18:36

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski cùng Đoàn đại biểu Ba Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, đóng vai trò cầu nối trong hợp tác quốc tế về điều tra, chia sẻ thông tin và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết kể từ khi Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, mối quan hệ giữa hai nước luôn phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục và đào tạo, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1/2025.

Khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về việc hai bên sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Kỹ thuật số Ba Lan nhân dịp chuyến thăm này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ba Lan thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và mở rộng các kênh hợp tác song phương giữa các cơ quan chức năng hai nước trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, mua bán người và các hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật; ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Ba Lan, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam sang Ba Lan học tập, đầu tư và du lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, đặc biệt của Bộ Công an, trong việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, coi đây là biểu tượng của tinh thần đa phương trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Lương Tam Quang về tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski khẳng định Bộ Kỹ thuật số Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

07:40, 27/10/2025

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế

17:54, 26/10/2025

Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế

Thủ tướng kêu gọi các nước thực hiện "5 đẩy mạnh" triển khai Công ước Hà Nội

09:16, 26/10/2025

Thủ tướng kêu gọi các nước thực hiện

Từ khóa:

an ninh mạng Bộ Công an Công ước Hà Nội Tiêu điểm

Đọc thêm

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Kiểm tra là một khâu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng...

Sửa đổi luật liên quan thi hành án hình sự; quản lý lý lịch tư pháp; quản lý tạm giữ, tạm giam

Sửa đổi luật liên quan thi hành án hình sự; quản lý lý lịch tư pháp; quản lý tạm giữ, tạm giam

Sáng ngày 27/10, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình tóm tắt về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp...

Thủ tướng đề nghị ASEAN phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược

Thủ tướng đề nghị ASEAN phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và dẫn dắt nhằm tiếp tục đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ ASEAN – Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ ASEAN – Ấn Độ

Hai bên nhất trí đẩy nhanh rà soát để nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA) theo hướng thân thiện, thuận lợi và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng bao trùm, bền vững...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh Nhật Bản là một trong các đối tác lâu đời và tin cậy nhất của ASEAN. Hợp tác của hai bên phát triển sâu rộng, năng động và trở thành hình mẫu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thực chất, cùng có lợi ở khu vực...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Cổ phiếu lớn tiếp tục “phá mâm”

Chứng khoán

2

Tài sản của các quỹ phòng hộ toàn cầu đạt kỷ lục 5 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Trung Quốc đẩy mạnh phi đôla hóa

Thế giới

4

Thách thức ứng phó ô nhiễm nhựa toàn cầu

Chuyển động xanh

5

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy