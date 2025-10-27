Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...

Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski cùng Đoàn đại biểu Ba Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, đóng vai trò cầu nối trong hợp tác quốc tế về điều tra, chia sẻ thông tin và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết kể từ khi Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, mối quan hệ giữa hai nước luôn phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục và đào tạo, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1/2025.

Khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về việc hai bên sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Kỹ thuật số Ba Lan nhân dịp chuyến thăm này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ba Lan thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và mở rộng các kênh hợp tác song phương giữa các cơ quan chức năng hai nước trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, mua bán người và các hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật; ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Ba Lan, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam sang Ba Lan học tập, đầu tư và du lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, đặc biệt của Bộ Công an, trong việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, coi đây là biểu tượng của tinh thần đa phương trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Lương Tam Quang về tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski khẳng định Bộ Kỹ thuật số Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.