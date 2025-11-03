Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh Việt Nam – Thụy Điển

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2 đến 4/11, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển và đường sắt hiện đại...

Từ ngày 2 đến 4/11/2025, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển thăm Hà Nội và Hải Phòng, tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững và đổi mới sáng tạo. Chuyến thăm thể hiện cam kết của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Chuyến thăm này kế thừa kết quả hợp tác quan trọng từ Thỏa thuận Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực được ký kết trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6 năm 2025, nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với chủ đề “Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại”, đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ có các buổi làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Modig cũng sẽ gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam – minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của Thụy Điển trong hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển

Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực.

Theo Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, hai nước có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức.

Ông Ndisi cho rằng có nhiều cơ hội hợp tác để cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện thông qua các dự án hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số.

Tại Hà Nội, bà Sara Modig sẽ giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thụy Điển tại sự kiện Ngày Erasmus+ và Horizon Europe, do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2025 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Thụy Điển đứng thứ hai toàn cầu về năng lực đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm giáo dục châu Âu được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm du học tại Thụy Điển. Hiện hai nước có hợp tác sâu rộng trong trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học, trong đó Viện Karolinska đã ký 4 biên bản ghi nhớ với các cơ sở đào tạo Việt Nam và hỗ trợ 65 nghiên cứu sinh Việt Nam hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Được biết, trong mùa thu năm 2025, có 300 sinh viên Việt Nam nhập học tại các trường đại học Thụy Điển, bao gồm 11 sinh viên nhận Học bổng Chuyên gia Toàn cầu (SISGP) và 8 nữ sinh đạt Học bổng Nữ tiên phong trong STEM, cùng nhiều chương trình học bổng về công nghệ khí hậu và khởi nghiệp.

Trong chuyến công tác, bà Sara Modig cũng sẽ làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, gặp gỡ các doanh nghiệp Thụy Điển đang đầu tư tại địa phương và tham quan nhà máy ô tô điện VinFast.

Hiện nhiều công ty Thụy Điển là đối tác trong chuỗi cung ứng của VinFast như ABB (cung cấp hơn 1.000 robot công nghiệp), Atlas Copco (giải pháp máy nén khí) và SKF (vòng bi kỹ thuật).