Tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp – công nghệ lớn của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston), trong tháng đầu năm 2026, CNTV đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ…

Cụ thể, trong tháng 1/2026, CNTV Houston đã có các buổi làm việc với đối tác, tọa đàm kết nối doanh nghiệp với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của hơn 60 đại biểu, bao gồm đại diện từ Tập đoàn THACO Industries, CMC Global (thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC), các khu công nghiệp và Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.

Tham gia trực tiếp tại sự kiện, về phía Hoa Kỳ có đại diện của các Phòng thương mại như Indo-American Chamber of Commerce (IACC), Asian Chamber of Commerce (ACC – Houston), cùng một số chuyên gia, giáo sư Việt kiều đang làm việc tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và tư vấn tại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã có dịp giới thiệu về năng lực của mình, các quy trình sản xuất sản phẩm, chiến lược tiếp cận thị trường, nhu cầu tìm kiếm đối tác, đồng thời trực tiếp trao đổi, làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp/phòng thương mại khu vực nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong năm 2026.

Trong thời gian này, THACO Industries cũng đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tại một số địa điểm, nhà máy sản xuất thiết bị công nghiệp tại thành phố. Houston. Trước đó, từ năm 2025 với sự hỗ trợ và giới thiệu của CNTV Houston, phía đối tác Hoa Kỳ đã có chuyến công tác đến thăm KCN THACO Chu Lai (Quảng Nam), để trao đổi về triển vọng hợp tác nghiên cứu, sản xuất và đầu tư song phương trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, với sự tổ chức các hoạt động kết nối của Tổng lãnh sự quán và CNTV Việt Nam tại Houston với các đối tác (Hiệp hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ), nhiều cơ quan nhà nước, hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước đã có nhiều thông tin thị trường, nắm bắt tốt hơn các cơ hội kinh doanh. Gần đây nhất, một số Hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân, Việt kiều tại Hoa Kỳ đã tích cực về Việt Nam tham dự các sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức hàng năm như Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2025 và đã tìm các đối tác sản xuất cung ứng hàng hoá mới.

Tại buổi tọa đàm, ông Jagdip Ahluwalia, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại doanh nghiệp gốc Ấn tại Houston, có trao đổi và lưu ý: “Doanh nghiệp nước ngoài không nên tự mình tiếp cận thị trường Hoa Kỳ mà thiếu sự đồng hành từ các đối tác bản địa. Cần thông qua các cơ quan chuyên trách như Thương vụ Việt Nam hay các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp tại Hoa Kỳ có giấy phép, chuyên nghiệp, chuyên ngành và có hiểu biết sâu sắc về môi trường pháp lý. Việc kết nối cần đúng đối tác để đảm bảo hiệu quả bền vững và lâu dài”.

Trong khi đó, ông Sam Chang, đại diện ACC Houston, cho biết: “Chúng tôi có hơn 500 doanh nghiệp thành viên và một tiểu ban riêng hỗ trợ thị trường Việt Nam. ACC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận thị trường, giới thiệu đối tác và tạo cầu nối đầu tư song phương”.

Tọa đàm cũng có sự tham gia trình bày và đóng góp ý kiến của các trí thức và chuyên gia Việt kiều tập trung vào các chủ đề như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, mô hình kinh tế xanh và chuyển giao công nghệ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham dự đã thể hiện quan tâm đến giải pháp tiếp cận thị trường Mỹ theo hướng bền vững, dài hạn và áp dụng chuyển đổi số.

Chia sẻ với Vneconomy, TS Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng đại diện CNTV Houston, cho biết các hoạt động của CNTV Houston diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam– Hoa Kỳ đang tiếp tục phát triển và được mở rộng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt có nhiều tiềm năng về xuất nhập khẩu và công nghiệp - thương mại sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Hiện nay, Việt Nam đang tham gia và hướng tới tiếp cận và khai thác tiềm năng mạnh mẽ hơn vào các thị trường lớn để mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và hàm lượng giá trị gia tăng; đặc biệt hỗ trợ kết nối B2B trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh-sạch, phát triển chuỗi cung ứng -sản xuất thông minh với hàm lượng phát thải carbon thấp.

Ông Quyền thông tin thêm, năm 2026, CNTV Houston đang tiếp tục thúc đẩy các chương trình kết nối B2B chuyên sâu hơn giữa các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đầu tư, các đối tác và khu công nghiệp lớn tại vùng Nam Hoa Kỳ –là nơi tập trung nhiều cụm, ngành công nghiệp-công nghệ cao, có các hệ thống logistics và dịch vụ tiên tiến.