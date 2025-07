Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ ngày 1/1/2026

Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 giữ nguyên công thức tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng bổ sung mức trần hưởng tối đa và quy định lại thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ theo khoản 1 và 2 Điều 39 Luật Việc làm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc.

Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố, được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng, thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng, thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.

Luật Việc làm 2013 hiện đang áp dụng không quy định mức trần tối đa cụ thể bằng lần mức lương tối thiểu vùng như Luật mới.

Cụ thể, theo Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Mức đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được giữ nguyên bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng, thay vì căn cứ mức lương cơ sở như trước đây đối với một số đối tượng.

Theo Luật mới, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bao gồm thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm cho tổ chức dịch vụ việc làm công, nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật mới cũng làm rõ thêm nhiều lý do người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo đó, người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp như: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, dân quân thường trực; hưởng lương hưu hàng tháng; sau 2 lần từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, người lao động cũng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp không thông báo việc tìm việc hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp; ra nước ngoài để định cư; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Các trường hợp khác là người lao động đã chết; bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc/cai nghiện bắt buộc; bị Tòa tuyên mất tích; bị tạm giam/chấp hành án tù; và theo đề nghị của người lao động.

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp quy định, được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo, trừ trường hợp không thông báo tình trạng của người lao động.

Chính phủ sẽ quy định các trường hợp hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.