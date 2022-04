Tăng trưởng doanh thu ngành thực phẩm đồ uống dự kiến đạt mức cao nhất vào quý 3/2022

Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành thực phẩm đồ uống vừa cập nhật, Chứng khoán Rồng Việt đánh giá tích cực cho tăng trưởng doanh thu nhóm này vào năm 2022.

Theo Kantar World Panel, tiêu thụ hàng FMCG tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á trong quý 4 năm 2021 - giai đoạn hậu giãn cách xã hội (tháng 6 - 9/2021). Cụ thể, trong quý 4/2021, tổng mức tăng trưởng của tiêu dùng FMCG ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam lần lượt là 3,9% và 5,2%, trong khi con số của Thái Lan là 3,5%.

Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu bán lẻ của Việt Nam đối với các phân khúc hàng hóa và dịch vụ lưu trú & ăn uống là 9,1% và 3,3% vào tháng 3 năm 2022 – ngang mức trước đại dịch. Tổng cục Thống kê cho biết, giá trị tiêu thụ ngày càng tăng là do cả giá bán lẻ và sản lượng tiêu thụ tăng lên.

Ngoài ra, BMI cũng dự báo tổng chi tiêu hộ gia đình của Việt Nam sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn 2022-25. Do đó, VDSC tin rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ duy trì được sức mua mạnh mẽ đối với các sản phẩm FMCG bất kể những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Các nhà sản xuất FMCG trong nước như MSN, KDC, DBC hoặc Nova Consumer sẽ là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ ​​xu hướng này, do giá bán thấp hơn so với sản phẩm FMCG nhập khẩu ví dụ: Omachi rẻ hơn mì ăn liền Shin Ramyun NongShim; quen thuộc hơn với khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam; và nguồn cung sản phẩm FMCG nhập khẩu thấp hơn do vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng tăng trưởng doanh thu của các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm vào Quý 3/2022. Nhờ sự mở rộng chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19, các hoạt động xã hội như giải trí ngoài trời, nhà hàng, du lịch và khách sạn đã mở cửa trở lại kể từ đầu năm 2022. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của kênh tại chỗ.

Do các hoạt động kinh doanh tại kênh này đã bị đóng cửa do đại dịch Covid-19 trong quý 3/2021, kỳ vọng doanh số bán hàng trong quý 3 năm 2022 sẽ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nền cơ sở thấp.

Cùng với sự trở lại của người lao động và sinh viên tại các thành phố (việc mở cửa trở lại các trường học và trường đại học diễn ra trong quý 2 & 3 năm 2022) trong nền kinh tế bình thường mới, dự kiến ​​sẽ khuyến khích nhu cầu tiêu dùng FMCG, dẫn đến tăng trưởng tiêu dùng FMCG trong tương lai tiếp tục tăng cao hơn.

Trên thực tế, các nhà sản xuất FMCG đã cho thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng khả quan bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Qua đó, tăng trưởng doanh số bán hàng của các nhà sản xuất FMCG tiếp tục đạt mức cao năm 2022, sau đó bình thường hóa năm 2023. Đáng chú ý, những công ty với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm tất cả các danh mục FMCG như MSN hoặc KDC sẽ lấy được chi tiêu nhiều hơn từ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng vẫn gây sức ép lên lợi nhuận của các nhà sản xuất FMCG. Vì các sản phẩm hàng hóa như lúa mì hoặc dầu cọ là nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất FMCG, giá hàng hóa tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và căng thẳng Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.

Mặc dù Bộ công thương (MoIT) đã cho phép tăng giá bán các sản phẩm FMCG, mức tăng khiêm tốn (<+10%) không thể bù đắp hoàn toàn cho sự tăng mạnh của chi phí đầu vào. Do đó, lợi nhuận ròng có thể cho thấy tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu năm 2022.

Tuy nhiên, VDSC kỳ vọng rằng công ty sở hữu chuỗi giá trị khép kín và danh mục sản phẩm đa dạng sẽ dễ giảm thiểu tác động tiêu cực của sự tăng vọt chi phí cũng như chuyển đổi sự gia tăng chi phí vào giá bán. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn về doanh thu và lợi thế kinh tế nhờ quy mô với vị thế những gã khổng lồ trong ngành FMCG, tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ ghi nhận sẽ tương đối tích cực trong năm 2022.