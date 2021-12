Tập đoàn Capital House sắp ra biệt thự của EcoCity Premia tại Ban Mê

Tiếp nối thành công của phân khu Madrid, Paris, London và Milano, trong tháng 12 này, EcoCity Premia - dự án thượng lưu xanh tại Buôn Ma Thuột sẽ ra mắt “siêu phẩm” Geneva với câu chuyện thú vị về “thành phố toàn cầu” tới mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn.

“SỐNG SANG Ở CHẤT” TẠI TÂY NGUYÊN

Phân khu Geneva được coi là mảnh ghép cuối cùng giúp hoàn chỉnh “châu Âu thu nhỏ” EcoCity Premia. Đây là phân khu thứ năm và cũng là phân khu cuối cùng được mở bán, sở hữu dòng sản phẩm riêng biệt và độc đáo, không chỉ dừng ở shophouse và nhà phố vườn như các phân khu đã ra mắt trước đó, Geneva mang tới sản phẩm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Đặc biệt, theo thông tin được rò rỉ thì Geneva sẽ cho ra mắt “biệt thự song lập hai mặt tiền” với số lượng căn giới hạn.

Được giới đầu tư đánh giá là đẳng cấp nhất bởi sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trong tổng thể dự án, Geneva có vị trí nằm bên hồ điều hòa 9,4ha cùng view vườn thoáng mát, cộng hưởng cùng concept thiết kế biệt thự độc đáo theo phong cách kiến trúc Tân cổ điển châu Âu vừa sang trọng, vừa hiện đại mang đến không gian thoáng đạt như những resort thu nhỏ giữa vùng trời Âu đã nhanh chóng tạo sức hút trên thị trường.

Lấy cảm hứng từ Geneva - thành phố Tây Nam của Thụy Sĩ, một vùng đất xinh đẹp, mộng mơ và bình yên nhất thế giới. Nơi được bao bọc bởi núi đồi và sông hồ tạo nên cảnh quan non xanh nước biếc, đẹp như một bức tranh. Tái hiện lại “Thành phố Hòa Bình” của thế giới, các căn biệt thự Geneva nằm bao quanh hồ với hơi hướng kiến trúc châu Âu với những đường nét cổ điển pha lẫn hiện đại mang đến phong cách sống làm việc và sống nghỉ dưỡng hoàn toàn tách biệt “Double life - Double Styles” chỉ trong một căn biệt thự.

Phân khu Geneva gồm Biệt thự đơn lập và Biệt thự song lập đều có vị trí bao quanh hồ điều hòa và 3 công viên tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch như: Đỗ Quyên, Lily, Tường Vi, Hướng Dương. Bên cạnh đó là các tuyến đường nội khu như: Phong Lan, Trà Mi, Thạch Thảo, Thanh Cúc.

Nổi bật trong hệ thống giao thông của Geneva phải kể đến đường Đỗ Quyên (hay còn gọi là đường KV2) rộng 20m với 12 lòng đường và 8m vỉa hè, mỗi vỉa hè 4m hai bên rộng rãi nối thẳng với chạy dọc công viên Hồ điều hòa và Geneva. Đây là tuyến giao thông nội khu chỉ dành cho khách khu đô thị EcoCity Premia lưu chuyển vào trung tâm thành phố.

Từ đây, một bước ra cửa, cư dân có thể tiếp cận với đường Đỗ Quyên (đường KV2) để di chuyển ra các trục giao thông chính của thành phố như Nguyễn Chí Thanh hay Hà Huy Tập. Trong đó, đường Hà Huy Tập còn nối dài với Tỉnh lộ 8 - tuyến tỉnh lộ được mệnh danh đẹp nhất Đắk Lắk. Điều này không những giúp chủ nhân các căn biệt thự thuận tiện trong kết nối giao thương mà còn mang đến những trải nghiệm đa cảm xúc chỉ trong một điểm đến, biến ngôi nhà thành nơi nghỉ dưỡng mơ ước của riêng gia đình.

Tại Geneva, cư dân tha hồ trải nghiệm cuộc sống 365 ngày tiện ích ngập tràn với nhiều khu vực chức năng phục vụ mọi nhu cầu.

Điểm chung của Geneva so với các phân khu đã ra mắt trước đó là nằm trong dự án “All in One” với hơn 100 tiện ích. Nhờ đó, chủ nhân có đầy đủ đặc quyền sử dụng toàn bộ hệ thống dịch vụ, tiện ích nội khu và tiện ích toàn dự án, trải nghiệm cuộc sống 365 ngày ngập tràn với các khu vực chức năng phục vụ mọi nhu cầu từ thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng cho mọi lứa tuổi.

Đặc biệt tại Geneva, cư dân lần đầu tiên được thừa hưởng cuộc sống đẳng cấp với những tiện ích nội khu thượng lưu giúp thăng hạng cuộc sống với hơn 100 tiện ích toàn khu, nổi bật như: bể bơi bốn mùa trong nhà/ngoài trời, vườn thiền, Golf Club, sân chơi thể thao, vườn nướng BBQ, vườn tượng nghệ thuật, bể bơi 4 mùa, vườn nướng BBQ,… đáp ứng các nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của mọi cư dân.

Trong khi đó, nhu cầu học hành của các cư dân nhí được phục vụ bởi hệ thống trường phổ thông liên cấp Genesis chất lượng quốc tế; sức khỏe của toàn bộ dân cư có thể được chăm sóc bởi Phòng khám đa khoa chất lượng cao với các tiêu chuẩn khám, chữa bệnh hàng đầu đã được kiểm định.

Chưa kể, chỉ cần vài phút di chuyển, cư dân đã có thể kết nối tới trung tâm thương mại tại các dãy phố của toàn phân khu.

ĐẶC QUYỀN NHÂN ĐÔI TIỆN ÍCH

Sở hữu hai mặt tiền Double life-Double Styles với một mặt nhìn ra công viên xanh mang đến cuộc sống yên tĩnh, riêng tư, trong lành. Mặt còn lại nhìn ra khu shophouse mua sắm đem lại cuộc sống tiện nghi, mua sắm đẳng cấp và cơ hội kinh doanh thời thượng mang đến đặc quyền nhân đôi cho chủ sở hữu mà không bị giới hạn về không gian và thời gian.

Các căn biệt thự này hưởng trọn cảnh sắc của sông hồ, công viên, bao bọc bởi mảng xanh của cây cối, trở thành nơi giúp chủ nhân tránh xa ồn ào, ô nhiễm nơi phố thị và an tâm tận hưởng cuộc sống thư thái, riêng tư, đẳng cấp.

Mang đến chốn an cư, nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất.

Nhằm mang đến sự an toàn tuyệt đối cho mỗi cư dân, chủ đầu tư đã đầu tư hệ thống an ninh với 5 lớp bảo vệ thông minh như: Camera AI chống xâm nhập, nhận diện khuôn mặt; Thẻ từ & barrier… kiểm soát nghiêm ngặt khách ra vào, đem lại sự riêng tư, an tâm tuyệt đối cho chủ nhân.

Với biệt thự Geneva, chủ nhân không chỉ sở hữu “của để dành” sinh lời trọn đời, mà còn hưởng trọn phong cách sống thượng lưu với các tiện ích tôn vinh đẳng cấp.

Nếu như toàn dự án EcoCity Premia được ví tựa “tam giác vàng” nằm trong “tam giác vàng thịnh vượng” lớn của Buôn Ma Thuột thì phân khu Geneva lại là phân khu đẳng cấp nhất.

