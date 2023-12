Tập đoàn Đèo Cả muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu HHV

CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-HOSE).

Theo đó, Hải Thạch B.O.T cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 66,2 triệu quyền mua, tương đương với 16,6 triệu cổ phiếu thuộc đợt chào bán thêm cổ phiếu của HHV. Giá chuyển nhượng quyền mua khoảng 3,3 tỷ đồng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT muốn chuyển nhượng toàn bộ 1,9 triệu quyền mua, tương đương 481.500 cổ phiếu.



Sau phát hành, dự kiến tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch và cổ đông lớn nhất của HHV sẽ hạ xuống còn 0,47% vốn và 16,09% vốn.

Chiều ngược lại, Tập đoàn Đèo Cả - công ty mẹ của HHV đang có 4 triệu quyền mua (tương đương 1 triệu cổ phiếu). Cổ đông này muốn nhận chuyển nhượng thêm 1,9 triệu quyền mua (tương đương 481.500 cổ phiếu). Tổng cộng, dự kiến Tập đoàn Đèo Cả sẽ mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu HHV, nâng sở hữu lên 1,35% vốn. Các giao dịch quyền mua đều dự kiến diễn ra từ ngày 8/12 đến 20/12.

Theo bản cáo bạch ngày 13/11, HHV dự kiến chào bán 82.337.587 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động hơn 823 tỷ đồng. Số tiền dự kiến huy động được hơn 823 tỷ đồng. Mục đích là góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án - trong đó, góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả là 75,77 tỷ đồng; góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động của công ty - trong đó, thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; mua sắm máy móc thiết bị.. và bổ sung nguồn vốn lưu động sản xuất kinh doanh...

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý 3/2023 tăng 19,6% lên 673,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 44,95% đạt 117 tỷ đồng và bằng 74% kế hoạch năm.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.825 tỷ đồng, tăng 23,5% so với kết quả 9 tháng đầu năm 2022, đạt 74% kế hoạch năm 2023. Hai hoạt động chính của Công ty là hoạt động thu phí các dự án BOT và hoạt động thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thu phí 9 tháng 2023 đạt 1.183 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng (+6,4%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp 9 tháng 2023 đạt 599 tỷ đồng, tăng 279 tỷ đồng (+87,19%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp chủ yếu ghi nhận từ các gói thầu dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhon, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định, nâng cấp, mở rộng đèo Prenn và các dự án khác.

Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, LNST hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 cũng tăng 29% so với cùng kỳ, ghi nhận 309 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2023. ROS ổn định ở mức hơn 16%.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu HHV tăng lên 15.850 đồng, tăng hơn 80% so với thời điểm đầu năm 2023 và cao hơn 57% so với mức giá chào bán.