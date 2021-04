Tập đoàn DIC đạt Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2021

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC, HoSE: DIG) đã vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021”. Giải thưởng này là bảo chứng khẳng định chiến lược kinh doanh hiệu quả và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tập đoàn DIC trong chặng đường 31 năm hình thành và phát triển.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

“Năm 2020 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những thách thức do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 gây nên. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp (DN) có mặt trong bảng xếp hạng FAST500 (Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam) năm nay đã khẳng định được năng lực khi có những chiến lược kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với tình hình khó khăn chung và giữ vững vị thế của mình”, ông Vũ Đăng Vinh - Tổng giám đốc Vietnam Report cho biết.

Thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng FAST500 được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông... cũng được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

Năm nay, Tập đoàn DIC xếp thứ hạng 288/500 (Bảng xếp hạng tổng hợp 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam) và thứ hạng 26/38 (Bảng xếp hạng doanh nghiệp Bất động sản tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam).



Từ Bảng xếp hạng FAST500, Vietnam Report tiếp tục đưa ra những bộ tiêu chí khắt khe để vinh danh 50 “gương mặt” doanh nghiệp xuất sắc nhất - Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth).

Đại diện Vietnam Report cho biết, Bảng xếp hạng này được Vietnam Report công bố từ năm 2015, nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt và bền vững nhất, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định trong suốt giai đoạn 2014 - 2020. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report.



Theo các tiêu chí trên, việc được vinh danh trong FAST500 3 năm liên tiếp và lần đầu tiên đạt “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021” đã khẳng định vị thế tiên phong, chiến lược tăng trưởng bền vững cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Tập đoàn DIC cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự thịnh vượng chung của đất nước.



Riêng năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, Tập đoàn DIC vẫn tăng trưởng cao và bền vững, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 3.140,9 tỷ đồng, đạt 125,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 899,8 tỷ đồng, đạt 138,4% kế hoạch.

ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KỶ LỤC NĂM 2021

“Vượt qua những khó khăn, thách thức trong đại dịch Covid - 19, căn cứ nội lực hiện tại, Tập đoàn DIC đã hoạch định những chiến lược bài bản để tăng tốc phát triển, phấn đấu trở thành Top 5 Tập đoàn Bất động sản lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025”, ông Hoàng Văn Tăng - Tổng giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ. Theo đó, Tập đoàn DIC đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cao kỷ lục.

Cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 60,5% so với năm 2020; dự kiến cổ tức từ 18 - 22%. Kế hoạch tổng vốn đầu tư phát triển năm 2021 là 9.436,3 tỷ đồng; tăng trưởng 2,9% so với năm 2020, trong đó, đầu tư phát triển dự án: 9.264,4 tỷ đồng (tăng 325% so với thực hiện năm 2020) và đầu tư tài chính: 171,85 tỷ đồng.



Theo kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, vốn đầu tư giải ngân của Tập đoàn DIC khoảng 10.000 tỷ đồng/năm. Trong đó, chủ yếu tập trung triển khai hàng loạt dự án bất động sản trọng điểm. Vào ngày 16/4 vừa qua, Tập đoàn DIC đã đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 20 đối tác thuộc 5 nhóm lĩnh vực bao gồm: Ngân hàng; Tư vấn, thiết kế; Vật liệu, thiết bị xây dựng; Thi công xây lắp và Xây dựng, quản trị thương hiệu.

Với thỏa thuận được ký kết, Tập đoàn DIC và 20 đối tác chiến lược sẽ đẩy mạnh hợp tác dựa trên thế mạnh của mỗi bên, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, trở thành những đối tác tin cậy nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Sự kiện này cũng thể hiện quyết tâm của Tập đoàn DIC trong việc hiện thực hóa và theo đuổi mục tiêu trở thành Top 5 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.