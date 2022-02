Tập đoàn Hoa Sen trao tặng gần 4 tỷ đồng để tri ân lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chương trình tri ân “Lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2” trở thành cầu nối để mọi người có thể gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện chống dịch của lực lượng tuyến đầu, là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn được gửi gắm qua hành động tử tế trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Điều đặc biệt, trong chương trình sẽ chia sẻ những câu chuyện nghĩa cử cao đẹp, đức hi sinh, trái tim nhiệt huyết… của đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên cả nước. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Trần Tiến và Du Ca band, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Thanh Lam, ca nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, ca nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quyền Linh, MC Phùng Thế Phi.

Tập đoàn Hoa Sen, đơn vị luôn đi đầu trong những hoạt động vì cộng đồng, đã mang đến những hành động thiết thực nhằm tôn vinh những con người đã thầm lặng gác lại hạnh phúc riêng tư để lao vào tâm dịch. Đó cũng là sứ mệnh mà Tập đoàn Hoa Sen đồng hành cùng những khó khăn của ngành y tế ở mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Tiếp nối thành công của chương trình truyền hình “Hát cho ngày mai”, phát sóng 19 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên HTV7, Tập đoàn Hoa Sen muốn mang đến một đêm gala thật sự đặc biệt. Bằng cảm xúc của âm nhạc, các lực lượng y tế tuyến đầu sẽ cùng lan tỏa sự yêu thương, cùng nhau cảm nhận được sự quý giá của trạng thái “bình thường mới”.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Hoa Sen đã dành tặng hơn 4 tỷ đồng cho các đơn vị, cá nhân có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, hơn 2,6 tỷ đồng được trao tặng đến 41 đơn vị tiêu biểu có đóng góp trong cuộc chiến chống Covid-19. Các đơn vị này trực thuộc các bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế Tp.HCM, các bệnh viện tuyến Trung ương và lực lượng vũ trang và các đơn vị hỗ trợ ngành y tế Tp.HCM tham gia phòng, chống dịch.

Riêng 2 gia đình của cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, công tác tại Trạm Y tế xã Phước Lộc, H. Nhà Bè và cố điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng, công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hi sinh trong đợt chống dịch vừa qua, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng. Trước đó, để chuẩn bị cho một cái Tết nguyên đán sum vầy và sung túc, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã trao tặng cho lực lượng y tế tuyến đầu số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen đã trực tiếp trao tặng 11,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương, và gần 6 tỷ đồng các vật phẩm gồm: trang thiết bị y tế, thực phẩm, nhu yếu phẩm,… tại gần 120 điểm trao trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang. Như vậy, tính đến hiện tại Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng tổng cộng hơn 21 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ kịp thời cho lực lượng y tế tuyến đầu, cùng hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Lê Phước Vũ, chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón các đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội và các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã có mặt trong buổi tiệc tri ân nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02). Những cống hiến, hi sinh của mọi người trong thời gian dịch bệnh vừa qua nó quá lớn lao mà không có từ nào tôi có thể nói hết. Nhờ có sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người đã giúp người dân, giúp đất nước vượt qua gia đoạn khó khăn, trở về trạng thái bình thường mới. Hôm nay, chúng tôi chỉ mong muốn gửi tới một chút gì đó để có thể giúp đỡ, cổ vũ tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ các hoàn cảnh gia đình của y bác sĩ không may ra đi vì dịch bệnh. Tôi thay mặt hơn 10.000 công nhân viên của Tập đoàn Hoa Sen khắp cả nước xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất”.

Chương trình tri ân “Lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2” là sự kiện nằm trong hoạt động của chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai”. Sự kiện sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 chủ nhật ngày 27/2 trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h cùng ngày tại kênh YouTube Golden Moon Network. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình Tp.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).