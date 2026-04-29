Trang chủ Kinh tế số

Tập đoàn VNPT được đề xuất chuyển giao quyền quản lý về Bộ Khoa học và Công nghệ

Nam Anh

29/04/2026, 15:10

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về cơ quan này...

Trụ sở Tập đoàn VNPT tại 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Trụ sở Tập đoàn VNPT tại 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và chuyển đổi số là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung trên được Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tại sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng nội dung chuyển giao quyền quản lý tại VNPT, tại sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55 trên, Bộ Khoa học và Công nghệ còn thống nhất chủ trương: (1), Tổ chức lại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; (2), Điều chỉnh tên gọi Cục Thông tin, Thống kê thành Cục Thông tin Thống kê và Đánh giá khoa học; (3), Điều chỉnh tên gọi Cục Công nghiệp công nghệ thông tin thành Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

(4), Điều chỉnh tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Dữ liệu và nền tảng số; (5), Điều chỉnh tên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thành Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; và (6), Đề xuất ba đơn vị là Ủy ban Tiêu chuẩn Do tưởng Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ là Cục loại I.

Đối với quyền sở quản lý tại VNPT, trước đó, tháng 11/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến tháng 2/2025, VNPT lại được chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, tập đoàn này cho biết năm 2025 VNPT đạt tổng doanh thu hợp nhất 61.246 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 48.088 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 6.598 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 5.366 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch.

Nộp ngân sách nhà nước 6.078 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ nộp 4.887 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 9,1%, của công ty mẹ đạt 7,5%.

VNPT hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tạo đà bứt phá với nhiều dấu ấn nổi bật

Đằng sau doanh số hàng tỷ đồng: Học cách thương hiệu lớn tối ưu hệ sinh thái thương mại điện tử

Đằng sau doanh số hàng tỷ đồng: Học cách thương hiệu lớn tối ưu hệ sinh thái thương mại điện tử

Việc phát huy giá trị dữ liệu và các công cụ nội sàn đang trở thành chìa khóa giúp nhiều thương hiệu mở rộng thị trường và bứt phá doanh thu.

Thiếu bộ nhớ, lô hàng chip SoC cho điện thoại giảm 8%

Thiếu bộ nhớ, lô hàng chip SoC cho điện thoại giảm 8%

SoC (Hệ thống trên chip), bao gồm nhiều thành phần như CPU (vi xử lý trung tâm), GPU (xử lý đồ họa), RAM,... được ví như "bộ não" của điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác...

Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM

Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM

Nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời xác thực thông tin thuê bao trước hạn khóa SIM theo Thông tư 08, các nhà mạng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ, đồng thời tăng cường nhân lực để xử lý nhu cầu trên toàn hệ thống…

DeepSeek không còn tạo “cú nổ” với mô hình AI mới

DeepSeek không còn tạo “cú nổ” với mô hình AI mới

Thị trường nay đã quen với các mô hình chi phí thấp, hiệu năng cao, được phát triển trong điều kiện hạn chế tài nguyên tính toán...

Nguồn cung PCB đứt gãy, ngành điện tử chồng chất khó khăn

Nguồn cung PCB đứt gãy, ngành điện tử chồng chất khó khăn

Gián đoạn PCB (bảng mạch in) tiếp tục dồn thêm áp lực lên ngành sản xuất điện tử vốn đã căng thẳng, và gần như chắc chắn sẽ đẩy giá các sản phẩm như điện thoại, máy tính xách tay, máy chơi game và nhiều thiết bị khác tăng cao…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy