Tập đoàn VNPT được đề xuất chuyển giao quyền quản lý về Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về cơ quan này...

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và chuyển đổi số là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung trên được Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tại sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng nội dung chuyển giao quyền quản lý tại VNPT, tại sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55 trên, Bộ Khoa học và Công nghệ còn thống nhất chủ trương: (1), Tổ chức lại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; (2), Điều chỉnh tên gọi Cục Thông tin, Thống kê thành Cục Thông tin Thống kê và Đánh giá khoa học; (3), Điều chỉnh tên gọi Cục Công nghiệp công nghệ thông tin thành Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

(4), Điều chỉnh tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Dữ liệu và nền tảng số; (5), Điều chỉnh tên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thành Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; và (6), Đề xuất ba đơn vị là Ủy ban Tiêu chuẩn Do tưởng Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ là Cục loại I.

Đối với quyền sở quản lý tại VNPT, trước đó, tháng 11/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến tháng 2/2025, VNPT lại được chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

VNPT có vốn điều lệ 72.237 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, tập đoàn này cho biết năm 2025 VNPT đạt tổng doanh thu hợp nhất 61.246 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 48.088 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 6.598 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 5.366 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch.

Nộp ngân sách nhà nước 6.078 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ nộp 4.887 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 9,1%, của công ty mẹ đạt 7,5%.