Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua, hoàn lưu bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp 26 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa.

Khi bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng ngày 7/9 với sức gió thực đo lớn nhất trên đất liền tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 14, giật cấp 17; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 13, giật cấp 16; đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cấp 13, giật cấp 14; Ba Lạt (Thái Bình) cấp 9, giật cấp 12; Hải Dương cấp 12, giật cấp 13…

Đồng thời bão đã gây mưa rất lớn ở khu vực Bắc Bộ như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 346mm; Hòn Dấu (Hải Phòng) 240mm; Phù Dực (Thái Bình) 432mm; Thượng Cát (Hà Nội) 244mm; Kỳ Sơn (Hoà Bình) 379mm; Lào Cai (Lào Cai) 346mm; Pú Dảnh (Sơn La) 349mm.

THIỆT HẠI VÔ CÙNG LỚN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành thống kê thiệt hại, tuy nhiên do nhiều địa phương vẫn mất điện, mất liên lạc nên chưa thống kê đầy đủ và chính xác được.

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn, tính đến 10 giờ sáng 8/9, đã có 14 người thiệt mạng (Quảng Ninh 04, Hà Nội 03, Hải Phòng 01, Hải Dương 01, Hòa Bình 04, Quân khu 3: 01), bị thương 176 người (Quảng Ninh 157, Hà Nội 08, Hải Phòng 05, Hải Dương 05, Hòa Bình 01).

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8/9, tại Xóm Chầm, xã Tân Minh huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình xảy ra vụ sạt lở đất vào 1 hộ gia đình làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Ngoài ra, có 186 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10). Trên biển, đã có 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn - Bộ Quốc phòng phát ra lúc 11 giờ ngày 8/9. số liệu tử vong có khác so với con số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã có 14 người (Quảng Ninh 4, Hà Nội 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1, Hòa Bình 4, Quân khu 3 có 1 người). Bộ Quốc phòng đã điều động 17.367 người (4.730 Bộ đội và 12.637 dân quân tự vệ) và 243 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra. Đến nay đã tổ chức di dời 38.047 hộ/141.843 người đến nơi an toàn; cứu được 47 người; tìm kiếm được 4 thi thể bàn giao cho địa phương...

"Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,.." Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về nông nghiệp, theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã có 121.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại (tập trung tại Thái Bình 76.345ha; Hải Phòng 6.750ha; Hải Dương 11.200ha; Bắc Ninh 11.009ha; Hà Nội 6.218ha; Nam Định 2.800ha; Hưng Yên 11.923 ha; Hà Nam 7.418ha, Hà Nội 6.218ha, Bắc Ninh 8.977ha,...). Ngoài ra, có 5.027ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng:1.000ha; Thái Bình 1.385ha, Hưng Yên 1.818ha,...); trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh).

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông sáng 8/9/2024

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo tiền phương đã khẩn trương cơ động vào vùng trung tâm ảnh hưởng bão, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trọng điểm, lực lượng Quân Khu 3, công an để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với bão. Tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc và động viên các lực lượng trực tiếp ứng phó tại hiện trường. Sau khi tâm bão đi qua, Ban Chỉ đạo tiền phương đã đi kiểm tra thực địa tại thành phố Hải Phòng, chỉ đạo thống kê, đánh giá thiệt hại và đã có cuộc họp thứ 4 trực tiếp và trực tuyến với các địa phương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời theo diễn biến của bão.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác triển khai ứng phó với bão, thiệt hại do bão gây ra vẫn còn rất lớn, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đó là, một số chủ tầu và các thuyền viên chưa tuân thủ hướng dẫn, kêu gọi của chính quyền và cơ quan chức năng phải lên bờ khi bão đổ bộ, dẫn đến bị mất tích, không liên lạc được khi neo tầu bị đứt, trôi dạt. Mặc dù chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông trên đường khi bão đổ bộ nhưng vẫn có tình trạng người dân lưu thông dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cây đổ. Chưa thực hiện nghiêm túc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo,.. dẫn đến bị tốc mái, gẫy đổ rất nhiều.

KHẨN TRƯƠNG CỨU NẠN VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Hiện nay bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi đến 350mm. Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương.

"Cần phải kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống". Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với vùng đồng bằng, ven biển: Do vẫn còn sóng to, gió lớn nên tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm biển; kiên quyết không để người dân quay trở lại trên tàu cá, các lồng, bè, chòi canh khi chưa đảm bảo an toàn. Triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các tầu thuyền bị đứt neo trôi dạt và người còn mất tích trên biển; tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương. Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão gây ra; đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Phải tập trung vận hành các trạm bơm và hệ thống công trình thuỷ lợi để tiêu úng cứu diện tích lúa và hoa mầu bị ngập; chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để khôi phục sản xuất ngay sau bão. Tập trung vận hành tiêu úng cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Tập trung khắc phục ngay sự cố hệ thống lưới điện, thông tin,... để sớm cung cấp điện phục vụ tiêu úng và sinh hoạt của người dân.

Đối với khu vực miền núi phía Bắc: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.