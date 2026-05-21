Thách thức đô thị hóa nhanh thúc ép các nền kinh tế đầu tư hạ tầng xanh

Đô thị hóa được xem là động
lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lịch sử phát triển của các
nền kinh tế lớn cho thấy hầu hết các quốc gia công nghiệp hóa thành công đều
gắn với quá trình mở rộng đô thị, phát triển hạ tầng và dịch chuyển dân cư từ
nông thôn ra thành thị.
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi
khí hậu ngày càng nghiêm trọng, quá trình đô thị hóa hiện không còn đơn thuần
là câu chuyện tăng dân số hay mở rộng không gian thành phố, mà đã trở thành bài
toán phát triển bền vững, giảm phát thải và nâng cao khả năng chống chịu của
nền kinh tế.
ĐÔ
THỊ HÓA XANH ĐANG TRỞ THÀNH XU HƯỚNG TOÀN CẦU
Tại Diễn đàn
Đô thị Thế giới lần thứ 13 (World Urban Forum - WUF13) tổ chức ở Thủ đô Baku
của Azerbaijan từ ngày 17-22/5 với chủ đề “Nhà ở cho thế giới: Các thành phố và cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu”, giới hoạch định chính sách, các tổ chức
quốc tế và chuyên gia phát triển đã thảo luận về tương lai của các thành phố trong kỷ nguyên khí hậu biến động.
Một trong những thông điệp đáng chú
ý nhất tại diễn đàn đã được đưa ra bởi ông Mark Roberts, Chuyên gia Kinh tế Cấp cao của
Ngân hàng Thế giới (World Bank) khi khẳng định “Chưa có quốc gia nào phát
triển đầy đủ mà không trải qua quá trình đô thị hóa”.
Ông Roberts phân tích: các thành phố vẫn
sẽ tiếp tục là trung tâm của tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và tạo việc
làm trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không còn nằm ở
việc có đô thị hóa hay không, mà là đô thị hóa theo mô hình nào.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 56% dân số
thế giới hiện sinh sống tại các khu vực đô thị và tỷ lệ này có thể tăng lên gần
70% vào năm 2050. Mỗi tuần, thế giới có thêm hàng triệu người chuyển tới sinh
sống tại các thành phố, chủ yếu ở châu Á và châu Phi.
Các đô thị hiện tạo ra phần lớn GDP
toàn cầu, đồng thời cũng tiêu thụ khoảng 75% năng lượng và phát thải hơn 70%
lượng khí nhà kính. Điều này khiến đô thị vừa là trung tâm tăng trưởng kinh tế,
vừa là nơi chịu tác động mạnh nhất từ biến đổi khí hậu.
“Ngập lụt và nắng nóng cực đoan đang
bắt đầu làm gián đoạn hoạt động của các thành phố”, ông Roberts cảnh báo tại
WUF13.
Trong nhiều năm qua, hàng loạt đô
thị lớn trên thế giới đã liên tiếp đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực
đoan như sóng nhiệt, thiếu nước, triều cường và mưa lũ bất thường. Từ Dubai,
Bangkok cho tới New York hay Jakarta, các thành phố ngày càng phải chi hàng tỷ
USD cho chống ngập, nâng cấp hạ tầng và ứng phó thiên tai.
Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị
hóa quá nhanh, thiếu quy hoạch dài hạn và phụ thuộc lớn vào hạ tầng truyền
thống đang làm gia tăng mức độ tổn thương của nhiều thành phố.
Không chỉ đối mặt với áp lực khí
hậu, các đô thị còn phải xử lý những hệ quả kinh tế - xã hội đi kèm như ùn tắc
giao thông, ô nhiễm không khí, thiếu nhà ở giá rẻ và bất bình đẳng gia tăng.
“Chúng ta thấy giá đất tăng mạnh và
giao thông tắc nghẽn, nhưng điều đó cũng phản ánh sức hút kinh tế của các thành
phố”, ông Roberts nhận định.
Dự báo về xu hướng phát triển, các chuyên gia chỉ rõ sự chuyển mạnh sang mô hình “đô thị chống chịu”
(resilient cities), trong đó ưu tiên các giải pháp hạ tầng xanh, giao thông
sạch, tiết kiệm năng lượng và thích ứng khí hậu.
Nhiều thành phố trên thế giới đang
đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông công cộng điện hóa, mở rộng không gian
xanh, phát triển công trình tiết kiệm năng lượng và nâng cấp hệ thống thoát
nước nhằm giảm phát thải carbon cũng như hạn chế rủi ro thiên tai.
TÀI
CHÍNH XANH TRỞ THÀNH “ĐIỂM NGHẼN” LỚN NHẤT
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra một trong những thách
thức lớn nhất hiện nay là nguồn vốn cho quá trình chuyển đổi đô thị xanh.
Theo Ngân hàng Thế giới, nhu cầu đầu
tư cho hạ tầng đô thị bền vững tại các nền kinh tế mới nổi đang ở mức rất lớn,
đặc biệt tại châu Phi - khu vực được dự báo sẽ có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất
thế giới trong vài thập kỷ tới.
“Khi nói đến hạ tầng đô thị, nhu cầu
tài chính là vô cùng lớn, đặc biệt đối với châu Phi cũng như các khu vực đang
đô thị hóa nhanh”, ông Roberts nói.
Nhiều thành phố tại châu Phi hiện
thiếu nghiêm trọng hệ thống giao thông công cộng, cấp nước sạch, xử lý rác thải
và nhà ở cơ bản. Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số đô thị lại vượt xa khả
năng đầu tư của chính phủ.
Các mô hình hợp tác công - tư (PPP),
trái phiếu xanh, quỹ đầu tư khí hậu và các chương trình tài trợ phát triển bền
vững đang được xem là công cụ quan trọng để giúp các thành phố đầu tư vào giao
thông xanh, năng lượng sạch và hạ tầng chống chịu khí hậu.
Theo các chuyên gia, nếu không được
đầu tư đúng hướng, quá trình đô thị hóa nhanh có thể làm gia tăng các khu ổ
chuột, gây áp lực lên tài nguyên và khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.
Ông Roberts nhấn mạnh rằng không một
chính phủ hay tổ chức tài trợ quốc tế nào có thể tự mình giải quyết khoảng
trống tài chính này. “Điều quan trọng là phải huy động nguồn vốn từ nhiều kênh
khác nhau, bao gồm cả khu vực tư nhân”, ông Roberts nói. Đây cũng là lý do tài chính
xanh đang nổi lên như một trụ cột mới của chiến lược phát triển đô thị toàn
cầu.
Nhiều quốc gia hiện cũng bắt đầu đưa
tiêu chí phát thải thấp và thích ứng khí hậu vào chiến lược quy hoạch đô thị
thay vì chỉ tập trung mở rộng xây dựng như trước đây.
CÁC
THÀNH PHỐ ĐỨNG Ở TUYẾN ĐẦU CỦA KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU
Tại WUF13, biến đổi khí hậu được xem
là một trong những chủ đề trung tâm của các cuộc thảo luận về tương lai đô thị
toàn cầu. Nhiều chuyên gia cho rằng các thành phố hiện không chỉ là động lực
tăng trưởng kinh tế, mà đồng thời cũng đang trở thành “tuyến đầu” hứng chịu tác
động từ khí hậu cực đoan.
Theo Liên Hợp Quốc, các thành phố hiện là nơi chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chỉ riêng tình trạng ngập lụt đô thị đã gây tổn thất hàng trăm tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.
Tiến sĩ Moges Tadesse, Giám đốc phụ
trách khả năng chống chịu của thành phố Addis Ababa (Ethiopia), cho rằng nhiều
đô thị châu Phi hiện không đủ năng lực tài chính để ứng phó với các cú sốc khí
hậu ngày càng nghiêm trọng.
“Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh
hưởng đến nhà ở mà còn tác động tới kinh tế và cuộc sống con người”, TS. Moges Tadesse nói. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính cho các quốc
gia dễ tổn thương.
Trước những thách thức hiện nay, các chuyên gia nhận định trong tương
lai, nhiều đô thị sẽ phải được thiết kế lại theo hướng “xanh hơn” và “chống
chịu tốt hơn”, từ giao thông, tiêu thụ năng lượng cho tới quản lý tài nguyên
nước và quy hoạch không gian công cộng.
Trong bối cảnh dân số đô thị toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, giới chuyên gia cho rằng cuộc đua phát triển xanh trong những thập kỷ tới sẽ không chỉ diễn ra trong ngành năng lượng hay công nghiệp, mà sẽ bắt đầu ngay từ cách các thành phố được quy hoạch, xây dựng và vận hành.
Diễn đàn Đô thị Thế giới (World Urban Forum - WUF) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập năm 2001 cùng với sự ra đời của Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), nhằm tạo không gian đối thoại toàn cầu về phát triển đô thị bền vững. Kể từ kỳ họp đầu tiên tổ chức tại Nairobi (Kenya) năm 2002 với khoảng 1.200 đại biểu tham dự, diễn đàn được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Barcelona, Vancouver, Rio de Janeiro, Abu Dhabi và Katowice.
Kỳ họp thứ 13 của diễn đàn (WUF13) thu hút hơn 40.000 đại biểu từ 182 quốc gia đã đăng ký tham dự, đưa WUF13 trở thành một trong những kỳ diễn đàn có quy mô lớn nhất trong lịch sử sự kiện này. Kết thúc diễn đàn, các bên dự kiến sẽ thông qua “Lời kêu gọi hành động Baku”, văn kiện nhằm thúc đẩy triển khai Chương trình Nghị sự Đô thị Mới của Liên Hợp Quốc với trọng tâm là phát triển đô thị bền vững, bao trùm và thích ứng khí hậu.