Seoul đang cố gắng xanh hoá và bền vững du lịch

Từ thẻ phòng tái chế đến năng lượng tái tạo, Seoul đang nỗ lực tiến gần hơn tới các mục tiêu phát triển bền vững...

Seoul có thể không phải là cái tên đầu tiên bật lên trong đầu khi nhắc đến “du lịch xanh”. Nhưng có lẽ thành phố này xứng đáng được nhìn nhận lại. Cách tiếp cận du lịch bền vững của Seoul khá tinh tế, thậm chí nhiều khi diễn ra một cách âm thầm, khó nhận thấy.

SEOUL ĐANG LÀM GÌ ĐỂ TRỞ NÊN BỀN VỮNG HƠN?

Đầu tiên hệ thống giao thông công cộng. Việc di chuyển bằng phương tiện công cộng khá dễ dàng, nhanh chóng và chi phí thấp. Mạng lưới tàu điện ngầm và xe buýt dày đặc, phủ khắp thành phố, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện.

Dĩ nhiên, mọi thứ chưa hoàn hảo: nạp tiền cho thẻ tàu điện ngầm vẫn chỉ chấp nhận tiền mặt, và tình trạng kẹt xe ở Seoul thì vẫn “nổi tiếng”. Dẫu vậy, thành phố này đang từng bước vạch ra một lộ trình rõ ràng hướng tới tương lai không phát thải carbon.

Hệ thống giao thông công cộng ở Seoul được phủ dày đặc.

Theo ghi nhận của các du khách gần đây, cam kết phát triển bền vững của Seoul được triển khai khá sâu rộng. Năm 2025, thành phố đã đưa vào vận hành hơn 3.500 xe buýt điện, chiếm khoảng 40% tổng đội xe. Bên cạnh đó, thẻ Climate Card mới ra mắt cho phép người dùng đi lại không giới hạn bằng tàu điện ngầm, xe buýt và thậm chí cả xe đạp công cộng.

Thẻ 5 ngày chỉ có giá 15.000 won - khoảng gần 300.000 đồng, trở thành lựa chọn hợp túi tiền cho du khách lưu trú ngắn ngày và mong muốn giảm dấu chân carbon trong hành trình của mình.

Chính quyền Seoul không hề giấu tham vọng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Thành phố đã phục hồi dòng suối Cheonggyecheon - dải không gian xanh và mặt nước dài 11 km chạy xuyên qua đô thị. Cầu vượt giao thông Seoullo 7017 Skygarden trước đây cũng được “lột xác” thành công viên trên cao dành cho người đi bộ.

Đây không chỉ là những dự án mang tính thẩm mỹ, mà còn góp phần làm mát đô thị, cải thiện chất lượng không khí và tạo thêm động lực để người dân lẫn du khách lựa chọn di chuyển bằng cách đi bộ.

Seoullo 7017 Skygarden Công viên rừng tuyến Gyeongui

Tại quận Mapo - khu vực sôi động với nhiều quán cà phê và tiệm bánh hợp xu hướng - Công viên rừng tuyến Gyeongui (Gyeongui Line Forest Park) cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Công viên được hình thành từ một đoạn đường sắt Gyeongui cũ đã ngừng hoạt động, nay được tái thiết với các lối đi xe đạp, không gian cây xanh và dòng sông được phục hồi.

CÁC KHÁCH SẠN NGHIÊM TÚC THEO ĐUỔI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Những khách sạn hạng sang tại Seoul - từng được xem là biểu tượng của sự xa hoa - đang ngày càng nghiêm túc với bài toán bền vững. Tại thủ đô Hàn Quốc, “xanh hóa” không còn là khái niệm bên lề mà đang dần trở thành xu hướng chính, dù hành trình này vẫn còn nhiều chông gai.

“Các khách sạn cao cấp đang tìm cách chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước hiệu quả hơn và cắt giảm nhựa dùng một lần - tất cả đều phải thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sang trọng hay sự tiện nghi của khách hàng,” bà Sangeeta Sadarangani, CEO của Crossing Travel, chuyên gia tư vấn du lịch cao cấp và là cựu cư dân Seoul, chia sẻ.

Khi nhận phòng tại Four Seasons Seoul, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra có những thứ… không còn xuất hiện nữa. Những chai dầu gội mini, chai nước dùng một lần hay thẻ khóa phòng bằng nhựa đã biến mất. Thay vào đó là nước đựng trong hộp giấy tiêu chuẩn Tetra Pak, thẻ khóa bằng gỗ và các sản phẩm tiện nghi dạng có thể nạp lại.

Nỗ lực hướng tới bền vững của Four Seasons Seoul.

“Tính bền vững không phải là một xu hướng nhất thời,” bà In Young Moon, người phát ngôn của khách sạn, nhấn mạnh. “Đó là trách nhiệm dài hạn. Chúng tôi đang triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tạo ra những tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng địa phương.”

Tại khách sạn Josun Palace tọa lạc ở khu Gangnam sành điệu, phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu mà là mục tiêu được theo đuổi một cách bài bản. Khách sạn đã đạt chứng nhận nghiêm ngặt LEED Core & Shell, đòi hỏi những cam kết có thể đo lường được như cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm nước và đảm bảo chất lượng không khí trong nhà tốt hơn cho sức khỏe.

Josun Palace

Đáng chú ý, Josun Palace còn công bố trực tiếp lượng phát thải carbon thực tế của mình trên website. Du khách cũng được khuyến khích tham gia vào hành trình bền vững này, từ việc phân loại rác ngay trong phòng với các thùng tái chế, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Ngay cả bãi đỗ xe của khách sạn cũng phục vụ mục tiêu chung, với các trạm sạc dành cho xe điện nhằm giảm phát thải từ hoạt động di chuyển.

Một điểm sáng khác: The Hotel Naru Seoul – khách sạn đã “neo” cam kết phát triển bền vững bằng việc đạt chứng nhận Green Key nghiêm ngặt, dành cho những cơ sở đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe về môi trường. Khách sạn ưu tiên nguồn cung từ địa phương, sử dụng nguyên liệu từ các nông trại lân cận cho nhà hàng và quầy bar, đồng thời lựa chọn các sản phẩm tiện nghi được sản xuất bởi những doanh nghiệp xã hội tại địa phương.

Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng mang đậm tinh thần bền vững: bàn chải đánh răng bằng tre, chai nước thủy tinh tái chế thay cho nhựa, bao bì phân hủy sinh học trở thành tiêu chuẩn mặc định.

The Hotel Naru Seoul – khách sạn đạt chứng nhận Green Key nghiêm ngặt

Còn The Hotel Naru còn theo đuổi cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm. Thông qua các sáng kiến Green Heart, khách sạn xây dựng mối quan hệ hợp tác với nông trại địa phương để cung ứng nông sản tươi, đồng thời bắt tay với các doanh nghiệp xã hội trong việc cung cấp tiện nghi phòng ở - qua đó đảm bảo rằng các nỗ lực bảo vệ môi trường cũng mang lại giá trị tích cực về mặt xã hội.

Seoul không hứa hẹn một mô hình vận hành “xanh” hoàn hảo và dễ dàng. Thành phố này cho thấy sự thay đổi có ý nghĩa thường đến theo từng bước nhỏ: từ những dòng suối được hồi sinh, những thẻ khóa phòng tái chế, cho đến cam kết chung có thể nhìn thấy rõ trong các khách sạn và trên từng góc phố. Con đường phía trước vẫn đang được kiến tạo, nhưng hướng đi thì đã rất rõ ràng.