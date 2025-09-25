Thái Lan muốn thu hút du khách Việt

Giới chuyên gia cảnh báo đồng Baht mạnh sẽ khiến Thái Lan khó có thể đạt mục tiêu 40 triệu lượt du khách quốc tế trong cả năm. Du lịch chững lại cũng khiến dự báo tăng trưởng của nước này bị điều chỉnh giảm trong năm 2025…

Tờ Nikkei Asian Review cho hay đồng baht Thái Lan đang nổi lên như đồng tiền mạnh nhất khu vực Đông Nam Á kể từ đầu năm 2025, khi tăng tới gần 8% so với đồng USD. Trong bối cảnh nhiều quốc gia láng giềng chủ động duy trì đồng nội tệ yếu để hỗ trợ xuất khẩu, sự tăng giá này đưa Thái Lan vào tình thế vừa được lợi, vừa chịu không ít rủi ro.

Trước mắt, việc đồng baht tăng giá mạnh so với USD đang tạo ra những thách thức đáng kể với du lịch - ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan trong năm nay. Đó là cảnh báo vừa được Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI) đưa ra. Khi tỷ giá đồng Baht tăng, du khách sẽ phải bỏ nhiều ngoại tệ hơn để chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ tại Thái Lan, kéo theo nhu cầu giảm.

Theo bà Nattareeya Thaweewong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ ngày 1/1 đến ngày 21/9/2025, Thái Lan đón tổng cộng 23.450.122 lượt khách du lịch nước ngoài, tạo ra doanh thu khoảng 1,082 tỷ Baht (34 triệu USD) từ chi tiêu của du khách. Hoạt động du lịch đã chậm lại trên tất cả các phân khúc thị trường trong tuần qua, ngay thời điểm trước mùa cao điểm tháng 10.

Cụ thể, tổng cộng có 496.986 lượt khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong tuần này, giảm 68.333 lượt, tương đương 12,09%, so với tuần trước. Năm quốc gia có lượng du khách đến Thái Lan cao nhất là Malaysia với 101.376 lượt, Trung Quốc (70.678 lượt ), Ấn Độ (44.813 lượt), Hàn Quốc (23.590 lượt) và Nhật Bản (23.271 lượt).

Theo ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thailand (THA), nhiều khách sạn không có lãi trong mùa thấp điểm vừa qua. Tuy nhiên, họ không thể tạm đóng cửa vì vẫn phải duy trì doanh thu ổn định để trang trải các chi phí cố định, trong đó có thuế đất và nhà.

Báo Bangkok Post trích lời ông Thienprasit, cho rằng Thái Lan đang trở thành một điểm đến du lịch đắt đỏ hơn so với các quốc gia khác. Du khách sẽ chi tiêu ít hơn, ảnh hưởng đến các khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch.

"Mục tiêu thực tế về lượng khách quốc tế năm nay là 33 triệu lượt, giảm so với 35,5 triệu lượt của năm ngoái", ông Thienprasit nói. Hiệp hội Thương mại Thái Lan kêu gọi chính phủ mới giảm một nửa mức thuế đất từ năm 2026 để giảm áp lực kinh tế lên doanh nghiệp. Ông Thienprasit cho biết THA đồng tình với đề xuất này như một biện pháp ngắn hạn.

Nhằm củng cố niềm tin của khách quốc tế, Thái Lan hiện triển khai dự án "Trusted Thailand" với 4 trụ cột: an ninh, thanh toán, ngoại ngữ và giao thông công cộng. Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan ra mắt ứng dụng Thailand Tourist Police và đường dây nóng 1155 tích hợp SOS, GPS có hỗ trợ 5 ngôn ngữ. Cùng với đó là mạng lưới tình nguyện viên du lịch nhằm hỗ trợ khách quốc tế.

Theo kế hoạch tiếp thị năm 2026, ngành du lịch Thái Lan sẽ chuyển hướng sang chiến lược “Value over Volume” (tạm dịch: chất lượng hơn số lượng), tập trung thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Để thực hiện, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai nhiều chương trình thúc đẩy du lịch bền vững như dự án STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) với hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia, công cụ CF-Hotels hỗ trợ khách sạn tính toán lượng khí thải nhà kính...

Trong bối cảnh này, TAT xem Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm. Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, mới đây đã khẳng định Việt Nam là thị trường lân cận quan trọng.

Khảo sát hành vi du lịch khách Việt năm 2024 - 2025 của TAT cho thấy khách Việt chuộng đến Thái Lan và thường quay lại trung bình 3 - 4 lần. Các loại hình được yêu thích gồm ẩm thực, du lịch biển, khám phá lịch sử văn hóa, massage - spa và hoạt động về đêm.

Bà Thapanee cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xứ chùa Vàng phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Việt. Theo bà, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket vẫn tiếp tục là điểm đến yêu thích nhờ các đường bay thẳng. Ngoài ra các điểm mới như Kanchanaburi, Ayutthaya, Khao Yai, Phang Nga và Krabi cũng dần thu hút sự chú ý.

Một trong những chiến lược nổi bật Thái Lan muốn giới thiệu đến du khách Việt là "5 must do in Thailand" - 5 điều phải làm ở Thái Lan. Cụ thể, "Must Taste - Món ngon phải thử" giới thiệu các nhà hàng Michelin 3 sao hay ẩm thực đường phố. “Must Try - Hoạt động phải thử" hướng đến các trải nghiệm mới lạ như nhảy dù từ độ cao 4.000 m tại Rayong, mang lại cảm giác phấn khích.

"Must Buy - Sản phẩm phải mua" gồm các sản phẩm đặc trưng như quần voi, lụa Thái, ống hít thảo dược... vốn được khách quốc tế ưa chuộng. "Must Seek - Điểm đến phải ghé" gồm khu giải trí Jurassic World: The Experience tại Bangkok hay các địa danh quay phim Jurassic World: Rebirth ở Trang, Krabi, Phang Nga. Cuối cùng là "Must See - Sự kiện, lễ hội đặc sắc phải tham gia" với các lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai, Vijit Chao Phraya.

Những sự kiện quốc tế cả về thể thao và giải trí như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism cũng có trong danh sách này. Đặc biệt, TAT còn triển khai chương trình "Thái Lan: Càng hiểu càng yêu" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026.

Trong khuôn khổ này, TAT dành tặng ưu đãi đặc biệt cho 500 du khách Việt. Ngoài ra, các đoàn khách từ 30 người trở lên cũng sẽ được hưởng chính sách khuyến mãi, hỗ trợ đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. TAT dự báo lượng khách Việt đến Thái sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2026, đạt tối thiểu 900.000 lượt.

Với thị trường trọng điểm Trung Quốc, TAT cũng vừa phát động chiến dịch "Tháng Nihao" trong dịp Tết Trung thu và Tuần lễ Vàng sắp tới. Chiến dịch năm nay được xây dựng nhằm kết nối truyền thống văn hóa Trung Quốc với sức hút đặc trưng của Thái Lan, thông qua chuỗi sáng kiến gồm quảng bá kỹ thuật số, tổ chức các sự kiện văn hóa và tiếp thị qua những người có ảnh hưởng.

Để kích cầu đặt tour và thúc đẩy chi tiêu, TAT đã phối hợp với các nền tảng du lịch và phong cách sống trực tuyến hàng đầu Trung Quốc triển khai các chương trình khuyến mãi chung. Ngoài ra, du khách Trung Quốc có thể xuất trình hộ chiếu tại các trung tâm mua sắm và điểm tham quan lớn trên toàn Thái Lan để nhận ưu đãi và giảm giá đặc biệt.