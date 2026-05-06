Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thái Lan tính vay hơn 12 tỷ USD để ứng phó tác động từ chiến sự Iran

Đức Anh

06/05/2026, 08:37

Kế hoạch vay khẩn cấp trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Thái Lan chịu sức ép ngày càng lớn từ chiến sự Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Chính phủ Thái Lan ngày thứ Ba (5/5) đã thông qua sắc lệnh khẩn cấp cho phép vay tối đa 400 tỷ baht, tương đương 12,2 tỷ USD, nhằm ứng phó với tác động kinh tế từ cuộc chiến tại Trung Đông, trong đó áp lực lớn nhất là chi phí sinh hoạt tăng cao.

Dự thảo sắc lệnh dự kiến được trình lên cơ quan lập pháp ngay trong tuần tới để thảo luận. Cơ chế này cho phép Chính phủ hành động nhanh hơn so với quy trình lập pháp thông thường, trong bối cảnh giá năng lượng và hàng hóa thiết yếu tại Thái Lan tăng mạnh trong hơn hai tháng qua. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Chính phủ có trách nhiệm ngăn nền kinh tế rơi vào trạng thái đình lạm (stagflation) - tức tăng trưởng trì trệ đi kèm lạm phát cao.

Ban đầu, giới chức Thái Lan cân nhắc phương án vay tối đa 500 tỷ baht, nhưng sau đó giảm quy mô xuống còn 400 tỷ baht do lo ngại về sức khỏe tài khóa. Trước đó, Thái Lan cũng tính tới khả năng nâng trần nợ công theo luật định, hiện ở mức 70% GDP. Tuy nhiên, với quy mô vay thấp hơn, Chính phủ cho rằng chưa cần thực hiện bước đi này.

Theo kế hoạch, 200 tỷ baht trong khoản vay trên sẽ được dùng để giảm chi phí sinh hoạt cho người có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời hỗ trợ nông dân và các nhóm dễ bị tổn thương. Phần còn lại dự kiến dành cho các cải cách mang tính cơ cấu, như thúc đẩy lắp đặt thiết bị năng lượng tái tạo và sử dụng xe điện.

Chính phủ Thái Lan cũng sẽ thành lập một ủy ban giám sát việc sử dụng nguồn vốn, do một quan chức Bộ Tài chính làm chủ tịch.

Theo tờ báo Nikkei Asia, kế hoạch vay khẩn cấp trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Thái Lan chịu sức ép ngày càng lớn từ chiến sự Iran. Thái Lan phụ thuộc vào Trung Đông cho gần một nửa nguồn cung năng lượng, nên tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã nhanh chóng đẩy giá nhiên liệu tại nước này tăng mạnh. Áp lực sau đó lan sang giá thực phẩm và dịch vụ vận tải, khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên.

Trước áp lực này, vào cuối tháng 4, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm nay từ 2% xuống 1,6%. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (Kresearch), một viện nghiên cứu tư nhân, cũng hạ dự báo tăng trưởng của Thái Lan từ 1,9% xuống 1,2%, đồng thời cảnh báo rủi ro đình lạm có thể xuất hiện từ giữa năm 2026.

Tỷ lệ nợ công trên GDP của Thái Lan từng tăng lên 59% sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990, sau đó giảm dần nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, xuống còn 35% vào năm 2008. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại tăng mạnh trong đại dịch Covid-19 và lên mức 66% vào tháng 4/2026, mức cao nhất kể từ năm 1998.

Đợt vay mới có thể gây thêm sức ép lên xếp hạng tín nhiệm của Thái Lan nếu tỷ lệ nợ công trên GDP tiếp tục tăng. Theo bà Lalita Thienprasiddhi, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Kresearch, việc Chính phủ vay nợ nhiều kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã góp phần khiến Thái Lan bị hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan bác bỏ lo ngại này. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho rằng tỷ lệ nợ công trên GDP của Thái Lan vẫn thấp hơn nhiều nước phát triển ở châu Âu. Theo ông, yếu tố quyết định đối với xếp hạng tín nhiệm không chỉ là quy mô vay nợ, mà quan trọng hơn là cách Chính phủ sử dụng nguồn vốn.

Giới phân tích cho rằng rủi ro tín nhiệm của Thái Lan hiện không hoàn toàn theo một chiều tiêu cực. Tháng trước, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm của Thái Lan từ “tiêu cực” lên “ổn định”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng quốc gia ở mức Baa1. Moody’s cho rằng sức ép từ thuế quan của Mỹ đối với kinh tế Thái Lan đã dịu bớt, trong khi đầu tư trong nước có dấu hiệu cải thiện.

Dù vậy, Moody’s cũng lưu ý giá dầu cao, nợ công tăng và triển vọng tăng trưởng còn yếu vẫn là những yếu tố có thể gây rủi ro trong trung hạn. Điều này đồng nghĩa kế hoạch vay mới có thể giúp Chính phủ Thái Lan giảm áp lực trước mắt cho người dân và doanh nghiệp, nhưng cũng làm bài toán tài khóa trở nên nhạy cảm hơn nếu nguồn vốn không được sử dụng hiệu quả.

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt

14:24, 22/04/2026

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt

Kinh tế Thái Lan từ "con hổ" trở thành điểm yếu của châu Á

17:39, 04/02/2026

Kinh tế Thái Lan từ

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

09:06, 28/03/2026

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Từ khóa:

chiến sự Iran Thái Lan thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (5/5) cho biết ông sẽ tạm dừng “Project Freedom” - chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm dẫn đường cho các tàu thương mại rời khỏi eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi chiến dịch này bắt đầu...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục...

Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến...

Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tiêu điểm

2

Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Thế giới

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Tiêu điểm

4

Tăng 20,79 điểm, VN-Index tiếp tục thử thách đỉnh cũ

Chứng khoán

5

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ, tiền trong nước gom mạnh

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy