Thái Nguyên: 17 dự án đủ điều kiện hy động vốn

Cụ thể, các dự án đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là:

Dự án tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower tại phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên với 314 căn do liên danh Công ty cổ phần Phân phối bán lẻ VNF1 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công trình 578 làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (đợt 4) TP. Thái Nguyên có 136 căn, đợt 5 với 80 căn do Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở để bán và cho thuê phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ may tháng Tám làm chủ đầu tư; Dự án khu dân cư Yên Thứ (đợt 1) phường Ba Hàng, TP. Phổ Yên có 97 căn do Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu cầu Đa Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư Tấn Đức JSC địa chỉ tại TP. Phổ Yên do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp nhà ở - khách sạn - Trung tâm thương mại Thái Nguyên tại địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên với 188 căn do Công ty TNHH Prime Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Còn các dự án đủ điều kiện huy động vốn gồm: Dự án khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ, địa điểm thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ có diện tích 85.100m2 do Công ty TNHH Nalico làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở Cao Ngạn địa điểm tại TP. Thái Nguyên có diện tích 234.115m2 do Công ty cổ phần tập đoàn Danko làm chủ đầu tư;

Dự án khu đô thị Việt Hàn, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên có diện tích 269.800m2 do liên danh Công ty cổ phần bất động sản Hải Long Land và Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư; Dự án điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ, diện tích 26.355m2 do Công ty TNHH Đầu tư đô thị Ký Phú làm chủ đầu tư;

Dự án điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2 xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, diện tích 48.752m2 do Công ty TNHH Đầu tư đô thị Trung Na làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, diện tích 67.789m2 do Công ty cổ phần Kosy làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC, thị xã Phổ Yên nay là thành phố Phổ Yên, diện tích 91.897,1 m2 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang, TP. Sông Công diện tích 68.858,8 m2 do Công ty cổ phần tập đoàn Danko làm chủ đầu tư; Dự án điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, diện tích 27.998,3 m2 do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình làm chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị số 2 phường Mỏ Chè, TP.Sông Công diện tích 33.780,8 m2 do Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị Phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, diện tích 27.229,8 m2 do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hồng Phát làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị Cầu Trúc phường Bách Quang, TP.Sông Công diện tích 102.787,3 m2 do Công ty cổ phần NHM Sông Công làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thuộc khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, diện tích 5.063,5 m2 do Công ty cổ phần Trường Hải làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị Yên Bình (giai đoạn 1) địa điểm phường Đồng Tiến, TP.Phổ Yên, diện tích 198.492,1 do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình là chủ đầu tư; Dự án khu đô thị 1D diện tích 47.238 m2 và Dự án khu đô thị 1C diện tích 84.640,4 m2 đều có địa điểm tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ và cùng do Công ty cổ phần BCĐ Group làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị Yên Bình (giai đoạn 1, đợt 2) địa điểm phường Đồng Tiến, TP.Phổ Yên diện tích 85.048 m2 do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư.