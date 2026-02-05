Thái Nguyên: Chất lượng không khí gần đây rất kém, có ngày ở mức nguy hại

Chỉ số chất lượng không khí tại Thái Nguyên hai ngày qua được ghi nhận ở mức rất kém, đặc biệt trong ngày 4/3 đã vượt ngưỡng 300, ở mức nguy hại...

Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các trạm ngày 5/2/2026 của Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Thái Nguyên là địa phương ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất.

Cụ thể, trong 2 ngày qua, tại trạm quan trắc Tổ 7- Quan Triều ( TP. Thái Nguyên), chỉ số chất lượng không khí luôn trong tình trạng ô nhiễm (ở ngưỡng tím, vượt mức 200. Đáng chú ý, quan trắc tại trạm này từ 19 giờ (tối ngày 4/2), chỉ số chất lượng không khí tại trạm này ghi nhận vượt ngưỡng 300 (mức nguy hại, có thời điểm ở mức 308).

Chỉ số AQI ghi nhận tại trạm đo Tổ 7- Quan Triều- Thái Nguyên ghi nhận ngưỡng nguy hại (trên 300) vào ngày 4/2.

Tình trạng này kéo dài đến 22 giờ cùng ngày sau đó có giảm nhẹ dần về ngưỡng tím nhưng chỉ số chất lượng không khí vẫn ở mức rất kém. Đến 9 giờ ngày 5/2 vẫn ở mức rất kém với chỉ số chất lượng không khí 268 và ở mức 231 vào lúc 10 giờ.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và các chuyên gia, chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại (301 – 500), mọi người nên ở trong nhà, đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng không khí ở mức rất xấu (201 - 300), người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng không khí ở mức xấu (151- 200), gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người dân được khuyến cáo nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mức độ ô nhiễm không khí cũng ghi nhận tại trạm quan trắc đường Hùng Vương (TP. Thái Nguyên) ở mức 292 vào tối ngày 4/2 gần chạm mốc nguy hại. Tình trạng ô nhiễm tiếp tục ở ngưỡng rất kém đến 9 giờ ngày 5/2 (với chỉ số chất lượng không khí AQI ghi nhận mức 226).

Tại Hà Nội, theo kết quả quan quan trắc ở trạm Cổng Parabol (đại học Bách khoa)- đường Giải Phóng cũng ghi nhận chỉ số AQI ngày 4/2 ở ngưỡng tím- rất kém, có thời điểm ở mức 232. Tình trạng ô nhiễm có giảm về ngưỡng xấu (dưới 200) và chỉ số AQI ở mức 169 vào lúc 9 giờ sáng 5/2.