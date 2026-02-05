Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Thái Nguyên: Chất lượng không khí gần đây rất kém, có ngày ở mức nguy hại

Đỗ Phong

05/02/2026, 10:58

Chỉ số chất lượng không khí tại Thái Nguyên hai ngày qua được ghi nhận ở mức rất kém, đặc biệt trong ngày 4/3 đã vượt ngưỡng 300, ở mức nguy hại...

Ngày 4/2, chỉ số AQI ở Thái Nguyên có thời điểm ở ngưỡng nguy hại. Ảnh minh họa
Ngày 4/2, chỉ số AQI ở Thái Nguyên có thời điểm ở ngưỡng nguy hại. Ảnh minh họa

Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các trạm ngày 5/2/2026 của Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Thái Nguyên là địa phương ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất.

Cụ thể, trong 2 ngày qua, tại trạm quan trắc Tổ 7- Quan Triều ( TP. Thái Nguyên), chỉ số chất lượng không khí luôn trong tình trạng ô nhiễm (ở ngưỡng tím, vượt mức 200. Đáng chú ý, quan trắc tại trạm này từ 19 giờ (tối ngày 4/2), chỉ số chất lượng không khí tại trạm này ghi nhận vượt ngưỡng 300 (mức nguy hại, có thời điểm ở mức 308).

Chỉ số AQI ghi nhận tại trạm đo Tổ 7- Quan Triều- Thái Nguyên ghi nhận ngưỡng nguy hại (trên 300) vào ngày 4/2.
Chỉ số AQI ghi nhận tại trạm đo Tổ 7- Quan Triều- Thái Nguyên ghi nhận ngưỡng nguy hại (trên 300) vào ngày 4/2.

Tình trạng này kéo dài đến 22 giờ cùng ngày sau đó có giảm nhẹ dần về ngưỡng tím nhưng chỉ số chất lượng không khí vẫn ở mức rất kém. Đến 9 giờ ngày 5/2 vẫn ở mức rất kém với chỉ số chất lượng không khí 268 và ở mức 231 vào lúc 10 giờ.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và các chuyên gia, chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại (301 – 500), mọi người nên ở trong nhà, đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng không khí ở mức rất xấu (201 - 300), người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng không khí ở mức xấu (151- 200), gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người dân được khuyến cáo nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mức độ ô nhiễm không khí cũng ghi nhận tại trạm quan trắc đường Hùng Vương (TP. Thái Nguyên) ở mức 292 vào tối ngày 4/2 gần chạm mốc nguy hại. Tình trạng ô nhiễm tiếp tục ở ngưỡng rất kém đến 9 giờ ngày 5/2 (với chỉ số chất lượng không khí AQI ghi nhận mức 226).

Tại Hà Nội, theo kết quả quan quan trắc ở trạm Cổng Parabol (đại học Bách khoa)- đường Giải Phóng cũng ghi nhận chỉ số AQI ngày 4/2 ở ngưỡng tím- rất kém, có thời điểm ở mức 232. Tình trạng ô nhiễm có giảm về ngưỡng xấu (dưới 200) và chỉ số AQI ở mức 169  vào lúc 9 giờ sáng 5/2.

Chất lượng không khí Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên ngày 8 và 9/12 dự báo rất xấu, ô nhiễm nặng

07:20, 08/12/2025

Chất lượng không khí Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên ngày 8 và 9/12 dự báo rất xấu, ô nhiễm nặng

“Bắt bệnh” để cải thiện chất lượng không khí các đô thị

00:00, 26/11/2025

“Bắt bệnh” để cải thiện chất lượng không khí các đô thị

Hành động khẩn cấp để giải quyết ô nhiễm, cải thiện ngay chất lượng không khí

15:03, 27/03/2025

Hành động khẩn cấp để giải quyết ô nhiễm, cải thiện ngay chất lượng không khí

Từ khóa:

chất lượng không khí chất lượng không khí Hà Nội chỉ số AQI chỉ số AQI ngày 5/2 khuyến cáo bảo vệ sức khỏe ô nhiễm không khí ô nhiễm không khí ở Thái Nguyên Thái Nguyên trạm quan trắc đường Hùng Vương trạm quan trắc Tổ 7- Quan Triều Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Đọc thêm

Ô nhiễm chất thải nhựa: Hệ lụy lớn, tổn thất kinh tế nặng nề

Ô nhiễm chất thải nhựa: Hệ lụy lớn, tổn thất kinh tế nặng nề

Ô nhiễm chất thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn dẫn tới hệ quả tổn thất lớn về kinh tế. Đơn cử như tại Đà Nẵng, tổng chi phí của việc không hành động (COI) ước tính lên tới 1.743,7 tỷ đồng mỗi năm, trong đó thiệt hại kinh tế chiếm hơn 44% (khoảng 772 tỷ đồng) từ chi phí thu gom, xử lý chất thải và bảo trì cơ sở hạ tầng. Còn tại Ninh Bình, tổng COI ước tính là 606,7 tỷ đồng mỗi năm...

Máy bay vận tải Hybrid không người lái đầu tiên trên thế giới bay thử thành công

Máy bay vận tải Hybrid không người lái đầu tiên trên thế giới bay thử thành công

Một mẫu máy bay không người lái chở hàng thế hệ mới, được giới thiệu là máy bay vận tải Hybrid đầu tiên trên thế giới, vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở Trùng Khánh (Trung Quốc)…

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với lãnh đạo AES Corporation và GE Vernova nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng. Hai bên tập trung trao đổi về phát triển điện khí LNG, cung ứng thiết bị công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc trao đổi cũng góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và hỗ trợ đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…

Điện gió và điện mặt trời bùng nổ, Trung Quốc vẫn xây thêm nhiều nhà máy điện than

Điện gió và điện mặt trời bùng nổ, Trung Quốc vẫn xây thêm nhiều nhà máy điện than

Chỉ riêng năm 2025, Trung Quốc đã bổ sung thêm công suất điện than nhiều hơn tổng mức tăng của Ấn Độ trong cả thập kỷ qua...

Khai thác tiềm năng hấp thụ carbon từ hơn 4 triệu ha rừng trồng

Khai thác tiềm năng hấp thụ carbon từ hơn 4 triệu ha rừng trồng

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, bên cạnh các chương trình carbon rừng đã triển khai với rừng tự nhiên, thì rừng trồng ở Việt Nam với quy mô khoảng 4–5 triệu ha được xác định là đối tượng có tiềm năng rất lớn nhưng hiện nay chưa được khai thác đầy đủ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy