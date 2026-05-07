Các địa phương tăng tốc đón cao điểm du lịch hè

Tường Bách

07/05/2026, 08:39

Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè…

Tại đảo Cô Tô, địa phương đã triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm mới.

Nếu trước đây yếu tố giá rẻ được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm chất lượng và phù hợp. Du khách không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tour cố định mà chủ động thiết kế chuyến đi theo nhu cầu, ngân sách và quỹ thời gian của mình. Những chuyến du lịch hè ngắn ngày, linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh lịch trình đang trở nên phổ biến.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ, thị trường du lịch bước vào giai đoạn cao điểm hè. Sự xuất hiện dày đặc của các chương trình kích cầu từ đầu tháng 5 cho thấy nỗ lực mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và địa phương trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Thực tế cho thấy, các chiến dịch khuyến mãi hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua giảm giá mà đã mở rộng sang cuộc cạnh tranh về hệ sinh thái và khả năng giữ chân du khách.

Từ “cú huých” của 2 kỳ nghỉ lễ lớn vừa qua, ngành du lịch Quảng Ninh chính thức vào guồng tăng tốc. Trong đó tâm điểm tiếp tục là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với tuyến du lịch kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ.

Các sản phẩm lưu trú 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm nhanh chóng được khai thác, giúp du khách khám phá trọn vẹn 2 vùng vịnh đặc sắc chỉ trong một hành trình. Song song, một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay là tour tham quan ven bờ vịnh bằng thuyền buồm đỏ ba vách.

Từ “cú huých” của 2 kỳ nghỉ lễ lớn vừa qua, ngành du lịch Quảng Ninh vào guồng tăng tốc đón cao điểm du lịch hè.

Cùng với vịnh Hạ Long, du lịch Quảng Ninh đang tập trung kích cầu du lịch tuyến đảo Vân Đồn, Cô Tô. Theo ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tại Quan Lạn, Minh Châu, các tuyến đường trên đảo đã được sửa chữa, xây mới, thuận tiện hơn cho việc di chuyển bằng xe điện. Còn tại đảo Cô Tô, địa phương đã triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm như tham quan mô hình nuôi cá song, ốc hương kết hợp chèo kayak và thưởng thức hải sản tại chỗ.

Đặc khu Cô Tô cũng xây dựng “Làng du lịch thông minh Hồng Hải”, tổ chức lại không gian du lịch ban đêm tại khu vực trung tâm. Tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh dự kiến triển khai sản phẩm du lịch “2 quốc gia - 1 điểm đến” qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), khai thác lợi thế thương mại cửa khẩu, kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng cao…

Tại Thanh Hóa, thị trường du lịch vẫn duy trì sức hút ổn định với ba dòng sản phẩm chính: du lịch biển - nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và du lịch xanh. Các điểm đến ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè, trong khi các hành trình khám phá văn hóa - lịch sử ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch xanh, xu hướng tăng trưởng lượng khách cũng đang rất rõ rệt.

Tại Thanh Hóa, thị trường du lịch hè tập trung vào ba dòng sản phẩm: du lịch biển - nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và du lịch xanh.

Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu mới. Ông Vũ Văn Bình, đại diện Công ty TNHH Trust Viet, cho biết đơn vị đang triển khai nhiều tour ngắn ngày nhằm kích cầu trong mùa cao điểm.

"Các chương trình tiêu biểu bao gồm tour Pù Luông mùa lúa chín; các tuyến du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa từ Hà Nội… Hay hành trình khám phá xứ Thanh trong ngày với các điểm đến như Lam Kinh, suối cá, Thành Nhà Hồ... Những sản phẩm này được thiết kế linh hoạt, thời gian ngắn, phù hợp với xu hướng du lịch gần và nhu cầu cá nhân hóa của du khách”.

Trong khi đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, Lonely Planet vừa công bố danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè”. Theo đó, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách nội địa đạt khoảng 10,4 triệu lượt. Ngay từ đầu năm, ngành du lịch đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu loạt chương trình kích cầu du lịch rầm rộ gắn với các sự kiện, lễ hội hấp dẫn như Đà Nẵng food tour, lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, DIFF 2026…

Tuy cao điểm của du lịch hè chỉ thật sự bắt đầu từ tháng 6, nhưng hiện nay tỷ lệ đặt phòng tại Đà Nẵng đã bắt đầu tăng trưởng.

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà cho rằng, cùng với thương hiệu điểm đến, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ chính là lợi thế cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng. Trong đó, sự thuận tiện di chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và cả phương tiện cá nhân đang giúp Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách khu vực miền Trung, tạo tiền đề tốt cho những tháng mùa hè.

Còn theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tuy cao điểm của du lịch hè chỉ thật sự bắt đầu từ tháng 6, nhưng hiện nay tỷ lệ đặt phòng của các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng trưởng, nhất là khách từ Hà Nội và TP.HCM. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tăng trưởng rõ rệt, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ.

Tương tự, mùa du lịch hè tại Nha Trang - Khánh Hòa năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn lớn nhất là Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/07.

Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026 sẽ được dàn dựng bằng công nghệ trình diễn thực tế tăng cường (AR), kết hợp bắn pháo hoa tầm cao bên bờ biển Nha Trang. Ngay sau đó là lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề “Hoa biển Nha Trang - Nha Trang Sea Flowers 2026”. Một trong những chương trình được chờ đợi nhất là đêm chung kết Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026, kết hợp chương trình ca nhạc - thời trang “Runway to the World - Bước ra thế giới”.

Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026 sẽ được dàn dựng bằng công nghệ trình diễn thực tế tăng cường (AR).

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, Festival năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm với hàng loạt sự kiện đồng hành như hội thảo du lịch tàu biển quốc tế, lễ hội diều trên bãi biển, lễ hội trái cây Lâm Sơn, cùng các giải thể thao biển như đua thuyền buồm, biểu diễn thể thao nước...

Trong hè này, Khánh Hòa tiếp tục đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/06. Điểm nhấn đáng chú ý là khu trưng bày văn hóa Chăm 5.000m2 tại quảng trường 16 Tháng 4. Nơ đây sẽ giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, cùng không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện mang chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa”.

Mùa du lịch 2026 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ giữa tháng 5/2026 với chủ đề "Hồ trên núi - Trà trong mây". Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghệ thuật, drone, pháo hoa đến các trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và lan tỏa hình ảnh điểm đến...

Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất…

Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...

Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

