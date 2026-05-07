Các địa phương tăng tốc đón cao điểm du lịch hè

Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè…
Nếu trước đây yếu tố giá rẻ được đặt lên hàng đầu, thì hiện
nay khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm chất lượng và
phù hợp. Du khách không
còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tour cố định mà chủ động thiết kế chuyến đi
theo nhu cầu, ngân sách và quỹ thời gian của mình. Những chuyến du lịch hè ngắn ngày,
linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh lịch trình đang trở nên phổ biến.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ, thị trường du lịch bước vào giai đoạn
cao điểm hè. Sự xuất hiện dày đặc của các chương trình kích cầu từ đầu tháng 5
cho thấy nỗ lực mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và địa phương trong bối cảnh
nhu cầu tăng cao. Thực tế cho thấy, các chiến dịch
khuyến mãi hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua giảm giá mà đã mở rộng sang
cuộc cạnh tranh về hệ sinh thái và khả năng giữ chân du khách.
Từ “cú huých” của 2 kỳ nghỉ lễ lớn vừa qua, ngành du lịch Quảng
Ninh chính thức vào guồng tăng tốc. Trong đó
tâm điểm tiếp tục là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với tuyến du lịch
kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ.
Các sản phẩm lưu trú 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2
đêm nhanh chóng được khai thác, giúp du khách khám phá trọn vẹn 2 vùng vịnh đặc
sắc chỉ trong một hành trình. Song song, một trong những sản phẩm thu hút sự
quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay là tour tham quan ven bờ vịnh bằng thuyền
buồm đỏ ba vách.
Cùng với vịnh Hạ Long, du lịch
Quảng Ninh đang tập trung kích cầu du lịch tuyến đảo Vân Đồn, Cô Tô. Theo
ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tại Quan Lạn, Minh Châu, các
tuyến đường trên đảo đã được sửa chữa, xây mới, thuận tiện hơn cho việc di chuyển
bằng xe điện. Còn tại đảo Cô Tô, địa phương đã triển khai các mô
hình du lịch trải nghiệm như tham quan mô hình nuôi cá
song, ốc hương kết hợp chèo kayak và thưởng thức hải sản tại chỗ.
Đặc khu Cô Tô cũng xây dựng “Làng du lịch thông minh Hồng Hải”,
tổ chức lại không gian du lịch ban đêm tại khu vực trung tâm. Tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh dự
kiến triển khai sản phẩm du lịch “2 quốc gia - 1 điểm đến” qua cặp cửa khẩu Hoành
Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), khai thác lợi thế thương mại cửa khẩu,
kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng cao…
Tại Thanh Hóa, thị trường du lịch vẫn duy trì sức hút ổn định
với ba dòng sản phẩm chính: du lịch biển - nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và du
lịch xanh. Các điểm đến ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè, trong
khi các hành trình khám phá văn hóa - lịch sử ngày càng được quan tâm. Đặc biệt,
tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch xanh, xu hướng tăng trưởng lượng khách
cũng đang rất rõ rệt.
Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp du lịch
đã chủ động điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu mới. Ông Vũ Văn Bình, đại
diện Công ty TNHH Trust Viet, cho biết đơn vị đang triển khai nhiều tour
ngắn ngày nhằm kích cầu trong mùa cao điểm.
"Các chương trình tiêu biểu bao gồm
tour Pù Luông mùa lúa chín; các tuyến du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa từ
Hà Nội… Hay hành trình khám phá xứ Thanh trong ngày với các điểm đến như Lam
Kinh, suối cá, Thành Nhà Hồ... Những sản phẩm này được thiết kế linh hoạt, thời
gian ngắn, phù hợp với xu hướng du lịch gần và nhu cầu cá nhân hóa của du
khách”.
Trong khi đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, Lonely
Planet vừa công
bố danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè”. Theo đó, Đà Nẵng vươn
lên vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, tiếp tục khẳng
định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.
Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt
khách lưu trú, trong đó khách nội địa đạt khoảng 10,4 triệu lượt. Ngay từ đầu
năm, ngành du lịch đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu loạt
chương trình kích cầu du lịch rầm rộ gắn với các sự kiện, lễ hội hấp dẫn như Đà
Nẵng food tour, lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, DIFF 2026…
Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà cho rằng,
cùng với thương hiệu điểm đến, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ chính là lợi
thế cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng. Trong đó, sự thuận tiện di chuyển bằng đường
bộ, đường hàng không và cả phương tiện cá nhân đang giúp Đà Nẵng tiếp cận hiệu
quả hơn với thị trường khách khu vực miền Trung, tạo tiền đề tốt cho những
tháng mùa hè.
Còn theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà
Nẵng, tuy cao điểm của du lịch hè chỉ thật sự bắt đầu từ tháng 6, nhưng hiện
nay tỷ lệ đặt phòng của các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng trưởng, nhất là khách
từ Hà Nội và TP.HCM. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tăng trưởng
rõ rệt, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ.
Tương tự, mùa du lịch hè tại Nha Trang - Khánh Hòa năm
nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn lớn nhất là Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/07.
Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026 sẽ được
dàn dựng bằng công nghệ trình diễn thực tế tăng cường (AR), kết hợp bắn pháo
hoa tầm cao bên bờ biển Nha Trang. Ngay sau đó là lễ hội Carnival - diễu hành
xe hoa du lịch với chủ đề “Hoa biển Nha Trang - Nha Trang Sea Flowers 2026”. Một
trong những chương trình được chờ đợi nhất là đêm chung kết Siêu mẫu và Nam
vương Việt Nam 2026, kết hợp chương trình ca nhạc - thời trang “Runway to the
World - Bước ra thế giới”.
Bên cạnh các hoạt động sân khấu, Festival năm nay còn mở rộng
không gian trải nghiệm với hàng loạt sự kiện đồng hành như hội thảo du lịch tàu
biển quốc tế, lễ hội
diều trên bãi biển, lễ hội trái cây Lâm Sơn, cùng các giải thể thao biển như
đua thuyền buồm, biểu diễn thể thao nước...
Trong hè này, Khánh Hòa tiếp tục đăng cai Ngày hội Văn hóa
dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/06. Điểm
nhấn đáng chú ý là khu trưng bày văn hóa Chăm 5.000m2 tại quảng trường 16 Tháng
4. Nơ đây sẽ giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống
như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, cùng không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương
tiện mang chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa”.
