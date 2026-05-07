Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Tỏa sáng bản sắc “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Chu Khôi

07/05/2026, 08:53

Mùa du lịch 2026 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ giữa tháng 5/2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghệ thuật, drone, pháo hoa đến các trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và lan tỏa hình ảnh điểm đến...

Thuyền du lịch trên Hồ Ba Bể. Ảnh: Chu Khôi.

Trong hai ngày 5 và 6/5/2026, Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Famtrip - Presstrip với chủ đề “Thiên đường du lịch hồ trên núi”. Chương trình thu hút hơn 50 nhà báo cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch tham gia khảo sát thực tế.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong xây dựng tour tuyến, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách du lịch đến Thái Nguyên.

TỎA SÁNG BẢN SẮC “HỒ TRÊN NÚI”

Tại Khu du lịch Hồ Ba Bể, điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là động Hua Mạ - một hang động mang vẻ đẹp nguyên sơ và huyền ảo. Ẩn sâu trong lòng núi Cô Đơn, động Hua Mạ dài gần 700 mét, với trần cao tới 50 mét và hệ thống thạch nhũ phong phú. Những khối nhũ đá mang hình thù kỳ ảo, khi mềm mại như dòng chảy hóa đá, khi sắc cạnh như dấu tích của thời gian, tạo nên một “bảo tàng sống” của tự nhiên. Ánh sáng được bố trí tinh tế càng làm nổi bật vẻ lung linh, huyền hoặc của không gian, nơi ranh giới giữa thực và mộng trở nên mong manh.

Vẻ đẹp bên trong động Hua Mạ. Ảnh: Chu Khôi.

Điểm đặc biệt của Hua Mạ nằm ở sự nguyên vẹn hiếm có. Dù đã được khai thác du lịch từ hơn 20 năm trước, hang động vẫn giữ được nét trầm mặc, ít chịu tác động của thương mại hóa. Chính điều này giúp nơi đây trở thành một trong những hang động tự nhiên đẹp và nguyên sơ bậc nhất khu vực Đông - Tây Bắc. Hiện nay, công tác bảo tồn và cải thiện hạ tầng phục vụ du lịch đang được chú trọng, giúp Hua Mạ trở thành điểm đến vừa dễ tiếp cận, vừa giàu giá trị trải nghiệm.

Tại khu du lịch hồ Ba Bể, du khách không chỉ ấn tượng với cảnh quan sơn thủy hữu tình mà còn bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc - một “di sản sống” được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những dãy núi trùng điệp ôm trọn mặt hồ xanh biếc, bản làng yên bình nép mình bên sườn núi, tạo nên bức tranh thủy mặc sống động, nơi du lịch cộng đồng trở thành điểm nhấn độc đáo.

Đồng bào dân tộc Tày biểu diễn hát then trên một hòn đảo giữa Hồ Ba Bể. Ảnh: Chu Khôi.

Trải nghiệm lưu trú tại hồ Ba Bể gồm cả khách sạn và homestay mang đến góc nhìn trọn vẹn hơn về vùng đất này. Đặc biệt, khi ở trong những ngôi nhà sàn mộc mạc, du khách có cơ hội cảm nhận rõ nét đời sống và văn hóa của người Tày - cộng đồng cư dân bản địa lâu đời quanh hồ Ba Bể.

Ba bản dịch vụ du lịch tiêu biểu ở Hồ Ba Bể, gồm: Pác Ngòi, Bó Lù và Cốc Tộc, mỗi nơi mang một sắc thái riêng. Nếu Pác Ngòi thuận tiện nhưng đang chịu áp lực bê tông hóa, Bó Lù vẫn giữ được sự dung dị, thì Cốc Tộc lại gây ấn tượng bởi vẻ nguyên sơ cùng các mô hình homestay được đầu tư hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đến Ba Bể, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như chèo kayak trên hồ, trekking khám phá rừng núi hay tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng đàn tính, làn điệu hát then cùng những điệu múa truyền thống của người Tày tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc.

SÔI ĐỘNG MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết UBND Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, hứa hẹn tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, gắn với văn hóa trà đặc trưng.

Một homestay ở Cốc Tộc bên Hồ Ba Bể. Ảnh: Chu Khôi.

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc đã diễn ra vào 20 giờ tối 5/5/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và được truyền hình trực tiếp, phát trực tuyến trên nhiều nền tảng số. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp nghi thức khai mạc với trình diễn drone hiện đại và màn bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người dân và du khách.

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn bao gồm hàng loạt hoạt động phong phú trải dài trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật có trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” gắn với không gian sinh thái và văn hóa độc đáo của Vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc”, Gala Xiếc toàn quốc và cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số.

Những hoạt động này không chỉ đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tăng cường sự tương tác, trải nghiệm cho du khách.

Đáng chú ý trong chuỗi sự kiện, tọa đàm “Nông nghiệp xanh và định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên” gắn với chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” sẽ là diễn đàn kết nối quan trọng giữa các nhà quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia. Qua đó, tỉnh hướng tới phát triển du lịch bền vững gắn với nông nghiệp, đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa trà - một thế mạnh riêng có của địa phương.

Việc tổ chức Mùa du lịch năm 2026 cũng nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu tại các đề án phát triển du lịch và phát huy giá trị văn hóa, con người giai đoạn 2026–2030 của tỉnh. Đồng thời, sự kiện góp phần kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2026), qua đó giáo dục truyền thống và tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức bài bản, đồng bộ, Thái Nguyên kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch; thu hút du khách, doanh nghiệp lữ hành và các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hình ảnh vùng đất, con người cùng các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu cũng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

