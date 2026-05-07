Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh

Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...

Với quy mô dân số và lượng khách quốc tế tập trung cao, thành phố không chỉ là điểm đến mà còn là “nguồn khách” quan trọng đối với các địa phương lân cận, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long.

Theo định hướng của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 61 triệu lượt khách, gồm 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa. Quy mô này tạo ra một “bể nguồn” khách rất lớn, có khả năng lan tỏa sang các địa phương thông qua các chương trình liên kết vùng và sản phẩm du lịch liên tuyến.

TỪ NGUỒN KHÁCH LỚN ĐẾN DÒNG CHẢY LIÊN VÙNG

Tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 vừa diễn ra vào tháng 4/2026, đại diện ngành du lịch thành phố cho biết liên kết vùng tiếp tục là một trong những trụ cột phát triển, trong đó các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được xác định là đối tác trọng tâm.

Thực tế cho thấy, xu hướng du lịch ngắn ngày, chi phí hợp lý, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa đang gia tăng, đặc biệt trong nhóm khách gia đình và khách trẻ. Đây là phân khúc phù hợp với sản phẩm du lịch miền Tây, vốn có lợi thế về hệ sinh thái sông nước, miệt vườn và đời sống văn hóa đặc trưng.

Vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong chuỗi giá trị du lịch không chỉ nằm ở quy mô thị trường, mà còn ở khả năng tổ chức và điều phối dòng khách. Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa ngõ này, sau đó di chuyển tới các địa phương khác, trong đó miền Tây là một trong những lựa chọn phổ biến do khoảng cách khá gần và có nhiều đặc sản về văn hóa và ẩm thực thu hút du khách. Cùng với đó là thời tiết thiên nhiên ưu đãi, môi trường sông nước xanh, trong lành...

Các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh đang đóng vai trò “đầu mối” trong việc thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ và đưa khách về các tỉnh. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các tour/tuyến kết nối TP. Hồ Chí Minh với các điểm đến như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, thời gian linh hoạt từ 2 - 4 ngày/tour.

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp không chỉ bán tour/tuyến mà còn tham gia xây dựng sản phẩm tại địa phương, từ trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng đến các chương trình khám phá văn hóa.

Theo ghi nhận từ các địa phương, lượng khách từ TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khách nội địa. Trong các dịp cao điểm, như lễ, tết hay dịp hè, lượng khách này tăng mạnh, góp phần nâng công suất lưu trú và doanh thu dịch vụ. Tại một số điểm đến như Cần Thơ hay Bến Tre, khách từ TP. Hồ Chí Minh có thể chiếm hơn một nửa tổng lượng khách nội địa trong các đợt cao điểm.

SẢN PHẨM VÀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG BỨT TỐC

Sự cải thiện hạ tầng giao thông cũng đóng vai trò quan trọng. Các tuyến cao tốc kết nối TP. Hồ Chí Minh với miền Tây như Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho các tour ngắn ngày phát triển. Việc tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc và cầu lớn trong khu vực được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian du lịch liên vùng trong những năm tới.

Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa ngõ này, sau đó di chuyển tới các địa phương khác, trong đó Miền Tây sông nước là một trong những lựa chọn phổ biến. Ảnh: Kiều Mai

Dù có lợi thế về nguồn khách, các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đối mặt với những hạn chế nhất định. Thời gian lưu trú của khách tại nhiều địa phương còn ngắn, thường chỉ từ 1 - 2 ngày, trong khi mức chi tiêu chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sản phẩm chưa đa dạng và thiếu sự liên kết giữa các điểm đến.

Tại nhiều hội nghị xúc tiến du lịch gần đây, các đại diện địa phương cũng cho biết đang tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Một số mô hình mới đã được hình thành, như trải nghiệm làm nông dân, tham quan làng nghề, du lịch kết hợp bảo tồn văn hóa bản địa…

Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân khách, các địa phương cần nâng cao chất lượng dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn viên và hạ tầng phụ trợ. Việc kết nối giữa các tỉnh trong vùng cũng cần được cải thiện, nhằm tạo ra các tuyến du lịch liên hoàn thay vì các điểm đến rời rạc.

Trong bối cảnh mùa hè 2026 đang bắt đầu, kỳ vọng về sự bứt tốc của du lịch miền Tây sông nước gắn chặt với khả năng khai thác hiệu quả nguồn khách từ TP. Hồ Chí Minh. Kỳ vọng khi thị trường trung tâm tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa, cơ hội cho các địa phương trong vùng cũng gia tăng, nhưng đi kèm là yêu cầu nâng cấp toàn diện về sản phẩm và năng lực tiếp nhận.