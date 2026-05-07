Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh
Uyên Phương
07/05/2026, 07:35
Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...
Với quy mô dân số và lượng khách quốc tế tập trung cao,
thành phố không chỉ là điểm đến mà còn là “nguồn khách” quan trọng đối với các
địa phương lân cận, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long.
Theo định hướng của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh trong năm
2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 61 triệu lượt khách, gồm 11 triệu lượt
khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa. Quy mô này tạo ra một “bể nguồn”
khách rất lớn, có khả năng lan tỏa sang các địa phương thông qua các chương
trình liên kết vùng và sản phẩm du lịch liên tuyến.
TỪ NGUỒN KHÁCH LỚN ĐẾN DÒNG CHẢY LIÊN VÙNG
Tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 vừa diễn ra vào
tháng 4/2026, đại diện ngành du lịch thành phố cho biết liên kết vùng tiếp tục
là một trong những trụ cột phát triển, trong đó các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long được xác định là đối tác trọng tâm.
Thực tế cho thấy, xu hướng du lịch ngắn ngày, chi phí hợp
lý, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa đang gia tăng, đặc biệt trong
nhóm khách gia đình và khách trẻ. Đây là phân khúc phù hợp với sản phẩm du lịch
miền Tây, vốn có lợi thế về hệ sinh thái sông nước, miệt vườn và đời sống văn
hóa đặc trưng.
Vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong chuỗi giá trị du lịch không
chỉ nằm ở quy mô thị trường, mà còn ở khả năng tổ chức và điều phối dòng khách.
Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa ngõ này, sau đó di chuyển tới các địa
phương khác, trong đó miền Tây là một trong những lựa chọn phổ biến do khoảng
cách khá gần và có nhiều đặc sản về văn hóa và ẩm thực thu hút du khách. Cùng với
đó là thời tiết thiên nhiên ưu đãi, môi trường sông nước xanh, trong lành...
Các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh đang đóng vai
trò “đầu mối” trong việc thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ và đưa khách về các
tỉnh. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các tour/tuyến kết nối TP. Hồ Chí Minh với các điểm đến như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, thời gian linh hoạt từ 2 - 4 ngày/tour.
Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp không chỉ bán tour/tuyến mà còn tham
gia xây dựng sản phẩm tại địa phương, từ trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng
đồng đến các chương trình khám phá văn hóa.
Theo ghi nhận từ các địa phương, lượng khách từ TP. Hồ Chí
Minh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khách nội địa. Trong các dịp cao điểm, như lễ,
tết hay dịp hè, lượng khách này tăng mạnh, góp phần nâng công suất lưu trú và
doanh thu dịch vụ. Tại một số điểm đến như Cần Thơ hay Bến Tre, khách từ TP. Hồ
Chí Minh có thể chiếm hơn một nửa tổng lượng khách nội địa trong các đợt cao điểm.
SẢN PHẨM VÀ NĂNG LỰC
TIẾP NHẬN QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG BỨT TỐC
Sự cải thiện hạ tầng giao thông cũng đóng vai trò quan trọng.
Các tuyến cao tốc kết nối TP. Hồ Chí Minh với miền Tây như Trung Lương - Mỹ Thuận,
Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho các
tour ngắn ngày phát triển. Việc tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc và cầu lớn
trong khu vực được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian du lịch liên vùng trong những
năm tới.
Dù có lợi thế về nguồn khách, các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đối
mặt với những hạn chế nhất định. Thời gian lưu trú của khách tại nhiều địa
phương còn ngắn, thường chỉ từ 1 - 2 ngày, trong khi mức chi tiêu chưa cao.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sản phẩm chưa đa dạng và thiếu sự liên kết giữa
các điểm đến.
Tại nhiều hội nghị xúc tiến du lịch gần đây, các đại diện địa
phương cũng cho biết đang tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch
sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Một số mô hình mới đã được
hình thành, như trải nghiệm làm nông dân, tham quan làng nghề, du lịch kết hợp
bảo tồn văn hóa bản địa…
Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân khách, các địa phương cần
nâng cao chất lượng dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn viên và hạ tầng
phụ trợ. Việc kết nối giữa các tỉnh trong vùng cũng cần được cải thiện, nhằm tạo
ra các tuyến du lịch liên hoàn thay vì các điểm đến rời rạc.
Trong bối cảnh mùa hè 2026 đang bắt đầu, kỳ vọng về sự bứt tốc
của du lịch miền Tây sông nước gắn chặt
với khả năng khai thác hiệu quả nguồn khách từ TP. Hồ Chí Minh. Kỳ vọng khi thị
trường trung tâm tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa, cơ hội cho các địa phương
trong vùng cũng gia tăng, nhưng đi kèm là yêu cầu nâng cấp toàn diện về sản phẩm
và năng lực tiếp nhận.
Ấn Độ trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất…
Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè
Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...
Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn
Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái…
Xu hướng "sống như người bản địa" khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ
Cổng thông tin Trung Quốc VisaHQ dẫn dữ liệu được một số hãng du lịch trực tuyến tổng hợp cho thấy: Tuần lễ Vàng tháng 5/2026 đánh dấu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mang tính quốc tế hóa nhất của nước này kể từ năm 2019…
Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...
