Thảm đỏ: Nơi định hình xu hướng tiêu dùng cao cấp

Khi ranh giới giữa văn hóa và kinh tế ngày càng mờ nhạt, thảm đỏ các sự kiện là không gian nơi các nhà mốt cùng ngôi sao định hình không chỉ xu hướng mặc, mà cả cách thế giới tiêu dùng nhìn nhận về giá trị và phong cách sống…

Từ chiếc váy cổ chữ V đính sequin của Marilyn Monroe cho đến thiết kế dạ hội màu xanh periwinkle của Lady Gaga, lịch sử lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globes) cho thấy thảm đỏ chính là nơi các xu hướng trang phục dạ tiệc được “kiểm định” trước công chúng toàn cầu.

Những hình ảnh lan truyền mạnh mẽ trên truyền hình và mạng xã hội không chỉ tạo ra thảo luận văn hóa, mà còn tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng, từ phân khúc cao cấp đến thời trang đại chúng.

Được coi là sự kiện mở đầu cho “mùa trao giải”, thảm đỏ Quả cầu vàng thường được giới chuyên môn ví như “phép thử thị trường”. Những phom dáng, bảng màu, chất liệu xuất hiện tại đây sẽ tiếp tục được lặp lại, điều chỉnh và thương mại hóa trong hai tháng tiếp theo, trước khi đạt đỉnh tại lễ trao giải Oscar.

Đêm 11/1 vừa qua, Khách sạn Beverly Hilton (Mỹ) trở nên "nóng" và lộng lẫy hơn bao giờ hết khi thảm đỏ Quả cầu vàng lần thứ 83 chào đón dàn ngôi sao đình đám nhất nhì làng giải trí thế giới. Trong không gian đó, các ngôi sao đã thực sự biến thảm đỏ thành một sàn diễn thời trang sống động.

Từ những gương mặt kì cựu như Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Julia Roberts đến thế hệ trẻ tài năng như Timothée Chalamet, Selena Gomez hay Elle Fanning..., tất cả đều mang đến những bộ cánh đầy cá tính và tinh tế.

Danh sách đề cử diễn xuất năm nay là tập hợp của những biểu tượng thời trang đa thế hệ, từ Timothée Chalamet với phong cách phá cách đến Cynthia Erivo và Julia Roberts với vẻ đẹp kinh điển. Bên cạnh đó, dàn diễn viên tập thể của các loạt phim đình đám như The White Lotus và The Bear cũng góp phần tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc màu và đầy sức sống.

Đối với nhiều gương mặt lần đầu tiên được đề cử, đây là khoảnh khắc hiếm hoi để họ cùng các stylist gây ấn tượng với giới mộ điệu và các nhà phê bình thời trang sắc sảo nhất.

Theo The Hollywood Reporter, thảm đỏ Quả cầu vàng năm nay lần đầu tiên được thiết kế lại hoàn toàn, nổi bật với một cầu thang lớn, gợi nhớ đến Met Gala - sự kiện thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Động thái này được xem là nỗ lực làm mới không gian xuất hiện của các ngôi sao. Năm nay, thảm đỏ này ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt thiết kế xuyên thấu bất chấp nhiều dự đoán rằng trào lưu này có xu hướng hạ nhiệt.

Ngược lại, hồi mua hè, Liên hoan phim Cannes lai áp dụng bộ quy định trang phục nghiêm ngặt: không để lộ da thịt, không váy công chúa bồng bềnh. Điều này buộc các ngôi sao phải “tái cấu trúc” gu thảm đỏ của mình và kết quả thật ấn tượng.

Bella Hadid nhanh chóng ghi điểm với bộ váy Saint Laurent màu đen dáng cổ đổ thanh thoát, chứng minh rằng sự gợi cảm hoàn toàn có thể đến từ đường cắt tối giản. Giám khảo Halle Berry cũng lựa chọn thiết kế Chanel có cấu trúc rõ ràng, mạnh mẽ và đậm chất couture…

Có thể thấy, bước sang kỷ nguyên truyền thông số và kinh tế sáng tạo, những khoảnh khắc thời trang tại các sự kiện văn hóa đã vượt ra khỏi phạm vi thẩm mỹ đơn thuần, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Nếu như trước đây, việc ngôi sao mặc trang phục của một nhà mốt chủ yếu mang tính tài trợ hình ảnh, thì ngày nay, mối quan hệ này đã phát triển thành hợp tác chiến lược đa tầng. Các thiết kế thảm đỏ ngày càng mang tính độc bản, được thực hiện riêng cho từng cá nhân, gắn chặt với câu chuyện hình ảnh mà ngôi sao và thương hiệu muốn truyền tải.

Đối với các nhà mốt xa xỉ, một lần xuất hiện thành công trên thảm đỏ có thể mang lại giá trị truyền thông tương đương – thậm chí vượt – nhiều chiến dịch quảng cáo truyền thống. Trong khi đó, ngôi sao không chỉ nhận được sự hỗ trợ về trang phục, mà còn được củng cố vị thế biểu tượng, mở rộng cơ hội hợp tác dài hạn với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống.

Một nhân tố quan trọng nhưng thường ít được nhắc đến trong nền kinh tế thảm đỏ là stylist. Đây chính là lực lượng trung gian kết nối giữa nhà mốt, ngôi sao và bối cảnh văn hóa – xã hội đương thời. Stylist không chỉ lựa chọn trang phục phù hợp vóc dáng, mà còn định vị hình ảnh nhân vật, cân nhắc yếu tố truyền thông, phản ứng công chúng và xu hướng toàn cầu.

Đối với các gương mặt lần đầu được đề cử tại Quả cầu vàng, lựa chọn trang phục có thể quyết định họ được nhìn nhận như một “tân binh an toàn” hay một biểu tượng phong cách đang hình thành. Trong nhiều trường hợp, một màn xuất hiện ấn tượng đã mở ra các hợp đồng đại sứ thương hiệu và chiến dịch quảng bá quy mô lớn sau đó.

Việc giải thường Quả cầu vàng năm nay lần đầu công nhận hạng mục podcast cho thấy phạm vi ảnh hưởng của thảm đỏ đang mở rộng sang các lĩnh vực sáng tạo mới. Điều này đồng nghĩa với việc thời trang thảm đỏ không còn phục vụ riêng cho điện ảnh hay truyền hình, mà đang thích nghi với những gương mặt đại diện đến từ các nền tảng nội dung số, âm thanh và truyền thông đa phương tiện.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới cho các nhà mốt: thiết kế phải linh hoạt hơn, cá nhân hóa hơn, và phản ánh được bản sắc của những nhân vật không thuộc khuôn mẫu ngôi sao Hollywood truyền thống. Đây cũng là tín hiệu cho thấy thời trang đang dịch chuyển từ tính biểu tượng sang tính đối thoại, gắn chặt hơn với bối cảnh xã hội và văn hóa đương đại.

Trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu tăng trưởng chậm lại, thảm đỏ các sự kiện lớn tiếp tục đóng vai trò là một kênh kích hoạt nhu cầu hiệu quả. Mỗi xu hướng được “xác nhận” tại Hollywood có thể lan tỏa nhanh chóng sang thị trường châu Âu, châu Á, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, nơi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với hình ảnh và câu chuyện thương hiệu.

Khi lễ trao giải Oscar chỉ còn cách Quả Cầu Vàng khoảng hai tháng, những gì diễn ra trên thảm đỏ hiện nay không chỉ là câu chuyện của thời trang, mà còn là dự báo cho chiến lược truyền thông, đầu tư và phát triển sản phẩm của toàn ngành trong năm tới.