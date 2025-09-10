Tháng 8, thanh khoản trên HNX tăng hơn 20% so với tháng trước

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 5/8/2025 có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cao nhất tháng với 258,5 triệu cổ phiếu tương đương 5,7 nghìn tỷ đồng được giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 8/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tiếp tục giao dịch sôi động với diễn biến chỉ số giá có nhiều biến động.

Cụ thể: chỉ số HNX Index duy trì xu hướng tăng trong hơn nửa đầu của tháng với nhiều phiên tăng liên tiếp sau đó giảm mạnh trước khi tăng trở lại và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 279,98 điểm, tăng 5,68% so với tháng trước.

Mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 286.45 điểm tại ngày 19/8/2025. Đồng thời thanh khoản thị trường cũng tăng mạnh, tính bình quân trong tháng 8/2025, khối lượng giao dịch đạt 171,1 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 20% và giá trị giao dịch tăng 13,79% đạt 3.802 tỷ đồng/phiên - trong đó, phiên giao dịch ngày 5/8/2025 có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cao nhất tháng với 258,5 triệu cổ phiếu tương đương 5,7 nghìn tỷ đồng được giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX với mức tăng 38% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 4.482 tỷ đồng và bán ra hơn 3.978 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 504 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 7,6% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 477 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 2% toàn thị trường), trong đó khối này bán ròng hơn 279 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có 304 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 166 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 388,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với tháng 7/2025.